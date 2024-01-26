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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Альмерия
0:1
Второй тайм: 50'
Алавес
0'
3' Желтая карточка
Горосабел Андони
0:1
10' Гол
Омородион Сэмюэль
45' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар

Ход матча

3'
 
Горосабел Андони
10'
0:1
Омородион Сэмюэль
(Висенте Карлос)
45'
Гонсалес Эдгар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 267 Количество передач 141
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 126
Альмерия 33.3% (42)
X 37.3% (47)
Алавес 29.4% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Альмерия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
6
Лопи
Дион
3
Гонсалес
Эдгар
19
Аррибас
Серхио
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
22
Висенте
Карлос
32
Омородион
Сэмюэль
11
Риоха
Луис
Альмерия
4-2-3-1
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Алавес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
5:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.23
Баптистао Лео 4 0.18
Суарес Луис III 4 (1) 0.18
Рамазани Ларжи 3 0.14
Гонсалес Эдгар 2 0.09
Акиеме Серхио 2 0.09
Каики Да Силва 1 0.05
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 5 0.23
Риоха Луис 3 (2) 0.14
Кике Гарсия 3 0.14
Дуарте Рубен 2 0.09
Седлар Александр 1 0.05
Гевара Андер 1 0.05
Теналья Науэль 1 0.05
Реббах Абдеррахман 1 0.05
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Хаджи Янис 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 6 0
Гонсалес Эдгар 4 1
Баптистао Лео 5 0
Баба Иддрису 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гаизка Гаритано 1 1
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Посо Алехандро 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Пубиль Марк 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Омородион Сэмюэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Алавес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
6
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

1
9
Альмерия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Алавес
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
27%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
11%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
8
29%
5
38%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
25%
5
38%
76-90

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
4
19%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
29%
4
22%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Пропущено

46
28
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
9%
3
11%
1-15
8
17%
3
11%
16-30
9
20%
8
29%
31-45
5
11%
2
7%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
12
26%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2
Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3
Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Альмерия
Алавес

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
12
9
6
15
1.5
3
18
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 1:0 Заявка 22 7 5 10 20 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
13.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 22 0 6 16 21 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Алавес
 1:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
12.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
13.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 46'
      Гонсалес Эдгар выиграл воздушное противоборство у Гуриди Хон.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Это был отличный перфоманс от команды Алавес, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Альмерия: 64%, Алавес: 36%.
    • 50'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Альмерия: 64%, Алавес: 36%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Альмерия.
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    Прогнозы 126
    Альмерия 33.3% (42)
    X 37.3% (47)
    Алавес 29.4% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Алавес
    7.90
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    3.68
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Алавес

    Исход игры
    Альмерия
    33.3% (42)
    Ничья
    37.3% (47)
    Алавес
    29.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (41)
    1:0 Альмерия
    13.5% (17)
    2:1 Альмерия
    12.7% (16)
    1:2 Алавес
    12.7% (16)
    0:1 Алавес
    11.9% (15)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    1:3 Алавес
    1.6% (2)
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