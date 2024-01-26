Тур: 22. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Ортис Мигель
0'
3' Желтая карточкаГоросабел Андони
0:1
10' ГолОмородион Сэмюэль
45' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
Ход матча
10'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
267 Количество передач 141
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Альмерия
Алавес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.23
|Баптистао Лео
|4
|0.18
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.18
|Рамазани Ларжи
|3
|0.14
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.09
|Акиеме Серхио
|2
|0.09
|Каики Да Силва
|1
|0.05
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|5
|0.23
|Риоха Луис
|3 (2)
|0.14
|Кике Гарсия
|3
|0.14
|Дуарте Рубен
|2
|0.09
|Седлар Александр
|1
|0.05
|Гевара Андер
|1
|0.05
|Теналья Науэль
|1
|0.05
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.05
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Гонсалес Эдгар
|4
|1
|Баптистао Лео
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гаизка Гаритано
|1
|1
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Посо Алехандро
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Марин Рафа
|3
|0
|Омородион Сэмюэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Алавес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
6
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
1
9
Альмерия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Алавес
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
5
28%
5
33%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
27%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
11%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
8
29%
5
38%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
25%
5
38%
76-90
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
4
19%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
29%
4
22%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Пропущено
46
28
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
9%
3
11%
1-15
8
17%
3
11%
16-30
9
20%
8
29%
31-45
5
11%
2
7%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
12
26%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2
Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3
Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2
Результаты матчей
Альмерия
Алавес
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
28
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
129
615
318
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|1:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|0:1 Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|0:1 Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Алавес
Исход игры
Альмерия
33.3% (42)
Ничья
37.3% (47)
Алавес
29.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (41)
1:0 Альмерия
13.5% (17)
2:1 Альмерия
12.7% (16)
1:2 Алавес
12.7% (16)
0:1 Алавес
11.9% (15)
0:0 Ничья
4% (5)
1:3 Алавес
1.6% (2)
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