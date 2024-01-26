Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Алавес

48' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Антонио Сивера держит все под контролем

43' Удар от ворот произведет Алавес

42' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Альмерия

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Гуриди Хон получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Гуриди Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Альмерия

37' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Алавес

34' Аррибас Серхио не смог попасть в створ ударом издали

33' Удар от ворот произведет Альмерия

33' Оооо... вот это был удар! Омородион Сэмюэль должен был забить с этой позиции.

33' Омородион Сэмюэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Гуриди Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Антонио Сивера держит все под контролем

31' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Алавес

28' Лопи Дион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Алавес

22' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Алавес

19' Аррибас Серхио не смог попасть в створ ударом издали

18' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Робертоне Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Омородион Сэмюэль забивает с правой ноги!

10' Лопи Дион из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Марин Рафа получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Марин Рафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Горосабел Андони получает желтую карточку за игру рукой

3' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Алавес начинает с центра поля

1' Судья начинает матч