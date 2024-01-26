Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Г О О О О Л - Омородион Сэмюэль забивает с левой ноги!

87' Бенавидес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Алавес

86' Лазаро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Теналья Науэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Сентельес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

82' Сивера Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хорошую попытку сделал Марко Милованович I . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ромеро Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Алавес

80' Робертоне Лукас из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Гевара Андер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

78' Удар от ворот произведет Алавес

78' Оооо... вот это был удар! Мелеро Гонсало должен был забить с этой позиции.

78' Мелеро Гонсало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Хорошую попытку сделал Лазаро . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Алавес

77' Удар от ворот произведет Алавес

77' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Робертоне Лукас пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

76' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Пубиль Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

68' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Алавес

67' Мелеро Гонсало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Марко Милованович I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Алавес

64' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

64' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Отличную игру провел сегодня Сивера Антонио ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

61' Робертоне Лукас пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

60' Хорошую попытку сделал Эмбарба Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Аррибас Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Марин Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сентельес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

57' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Сегодняшная посещаемость составляет 13817 болельщиков

52' Г О О О О О Л - Риоха Луис из команды Алавес забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Луис Максимиано прыгнул не в ту сторону.

51' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

50' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Пубиль Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бланко Антонио из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Акиеме Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.