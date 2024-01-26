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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 13817 Главный судья: Ортис Мигель
Альмерия
0:3
Конец матча
Алавес
0'
3' Желтая карточка
Горосабел Андони
0:1
10' Гол
Омородион Сэмюэль
45' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
0:2
52' Пенальти
Риоха Луис
79' Желтая карточка
Гевара Андер
0:3
88' Гол
Омородион Сэмюэль
90'+7

Ход матча

3'
 
Горосабел Андони
10'
0:1
Омородион Сэмюэль
(Висенте Карлос)
45'
Гонсалес Эдгар
 
52'
0:2
Риоха Луис
56'
Сентельес Алехандро
Акиеме Серхио
 
56'
Мелеро Гонсало
Гонсалес Эдгар
 
56'
Марко Милованович
Баптистао Лео
 
62'
 
Бенавидес Карлос
Гуриди Хон
75'
Лазаро
Эмбарба Адриан
 
78'
 
Горосабел Андони
Риоха Луис
78'
 
Сола Алекс
Теналья Науэль
79'
 
Гевара Андер
79'
Ромеро Лука
Аррибас Серхио
 
88'
0:3
Омородион Сэмюэль
(Бенавидес Карлос)
89'
 
Парада Виктор
Висенте Карлос
89'
 
Симеоне Джулиано
Омородион Сэмюэль

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 504 Количество передач 291
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Альмерия 33.3% (42)
X 37.3% (47)
Алавес 29.4% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
6
Лопи
Дион
3
Гонсалес
Эдгар
19
Аррибас
Серхио
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
22
Висенте
Карлос
32
Омородион
Сэмюэль
11
Риоха
Луис
Альмерия
4-2-3-1
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Алавес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
5:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.23
Баптистао Лео 4 0.18
Суарес Луис III 4 (1) 0.18
Рамазани Ларжи 3 0.14
Гонсалес Эдгар 2 0.09
Акиеме Серхио 2 0.09
Каики Да Силва 1 0.05
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 6 0.27
Риоха Луис 4 (3) 0.18
Кике Гарсия 3 0.14
Дуарте Рубен 2 0.09
Седлар Александр 1 0.05
Гевара Андер 1 0.05
Теналья Науэль 1 0.05
Реббах Абдеррахман 1 0.05
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 6 0
Гонсалес Эдгар 4 1
Баптистао Лео 5 0
Баба Иддрису 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гаизка Гаритано 1 1
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Посо Алехандро 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Пубиль Марк 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Омородион Сэмюэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Алавес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
6
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Алавес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

1
9
Альмерия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Алавес
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
3
27%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
11%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
8
29%
5
38%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
25%
5
38%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
4
19%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
29%
4
19%
31-45
2
10%
6
29%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
2
10%
5
24%
76-90

Пропущено

49
28
22 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
5
10%
3
11%
1-15
8
16%
3
11%
16-30
9
18%
8
29%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
8
16%
2
7%
61-75
13
27%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2
Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3
Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Альмерия
Алавес

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
13
9
6
16
1.5
4
18
1
21
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
13.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
12.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
13.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Алавес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Альмерия: 64%, Алавес: 36%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 96'
    Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Альмерия 33.3% (42)
    X 37.3% (47)
    Алавес 29.4% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:3 Алавес

    Исход игры
    Альмерия
    33.3% (42)
    Ничья
    37.3% (47)
    Алавес
    29.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (41)
    1:0 Альмерия
    13.5% (17)
    2:1 Альмерия
    12.7% (16)
    1:2 Алавес
    12.7% (16)
    0:1 Алавес
    11.9% (15)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    1:3 Алавес
    1.6% (2)
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