Тур: 22. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:0
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаТрехо Оскар
19' Желтая карточкаБалью Иван
22' Желтая карточкаРодригес Франсиско
Ход матча
7'
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
167 Количество передач 219
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
19
Умар
Садик
21
Андре
Силва
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Галан ХавиПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
-
14 Перес КикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.58
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.36
|Кубо Такефуса
|6
|0.27
|Субименди Мартин
|4
|0.18
|Браис Мендес
|3
|0.14
|Барренечеа Андер
|3
|0.14
|Умар Садик
|2
|0.09
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.09
|Мерино Микель
|1
|0.05
|Ле Норман Робен
|1
|0.05
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.19
|Камелло Серхио
|2
|0.1
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.1
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.1
|Лопес Унаи
|1
|0.05
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.05
|Мумин Абдул
|1
|0.05
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Перес Кике
|1
|0.05
|Валентин Оскар
|1
|0.05
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.05
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Мерино Микель
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Перес Кике
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Трехо Оскар
|3
|0
|Балью Иван
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Паласон Иси
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Родригес Франсиско
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
3
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
11
9
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
40%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
7
58%
2
29%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Забито
31
20
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
16%
2
10%
1-15
3
10%
5
25%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
5
16%
6
30%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
10
45%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
37
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
38
46
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
119
714
713
516
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Реал Сосьедад
93.4% (113)
Ничья
5.8% (7)
Райо Вальекано
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
51.82% (57)
Нет
48.18% (53)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.7% (48)
1:0 Реал Сосьедад
21.5% (26)
2:0 Реал Сосьедад
20.7% (25)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:1 Реал Сосьедад
2.5% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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