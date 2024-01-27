  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Реал Сосьедад
0:0
Перерыв
Райо Вальекано
0'
7' Желтая карточка
Трехо Оскар
19' Желтая карточка
Балью Иван
22' Желтая карточка
Родригес Франсиско

Ход матча

7'
 
Трехо Оскар
19'
 
Балью Иван
22'
 
Родригес Франсиско
29'
Браис Мендес
Захарян Арсен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 167 Количество передач 219
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 93.4% (113)
X 5.8% (7)
Райо Вальекано 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Райо Вальекано
2.35
Реклама, fon.bet
7.00
Реклама, betboom.ru
6.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
39
Арамбуру
Джон
12
Захарян
Арсен
22
Туррьентес
Беньят
4
Субименди
Мартин
25
Галан
Хави
19
Умар
Садик
21
Андре
Силва
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
3
Чаваррия
Пеп
34
Камелло
Серхио
8
Трехо
Оскар
Реал Сосьедад
3-5-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.58

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.36
Кубо Такефуса 6 0.27
Субименди Мартин 4 0.18
Браис Мендес 3 0.14
Барренечеа Андер 3 0.14
Умар Садик 2 0.09
Фернандес Карлос 2 (1) 0.09
Мерино Микель 1 0.05
Ле Норман Робен 1 0.05
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.19
Камелло Серхио 2 0.1
Паласон Иси 2 (2) 0.1
Бебе Тьягу 2 (1) 0.1
Лопес Унаи 1 0.05
Нтекья Ранди 1 (1) 0.05
Мумин Абдул 1 0.05
Де Фрутос Хорхе 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Перес Кике 1 0.05
Валентин Оскар 1 0.05
Фалькао Радамель 1 (1) 0.05
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 7 0
Субельдия Игор 7 0
Мерино Микель 6 0
Траоре Амари 5 0
Браис Мендес 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Сисс Пате 5 0
Перес Кике 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Трехо Оскар 3 0
Балью Иван 3 0
Рауль де Томас 3 0
Паласон Иси 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Родригес Франсиско 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
3
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

11
9
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
40%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
7
58%
2
29%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Забито

31
20
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
16%
2
10%
1-15
3
10%
5
25%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
5
16%
6
30%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
10
45%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
4
6
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
11
9
7
14
1.5
7
13
5
16
2.5
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
13.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
12.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
13.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Реал Сосьедад: 44%, Райо Вальекано: 56%.
  • 48'
    Галан Хави не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Андре Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 47'
    Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Реал Сосьедад пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 93.4% (113)
    X 5.8% (7)
    Райо Вальекано 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.35
    Реклама, fon.bet
    7.00
    Реклама, betboom.ru
    6.70
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    93.4% (113)
    Ничья
    5.8% (7)
    Райо Вальекано
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    51.82% (57)
    Нет
    48.18% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    39.7% (48)
    1:0 Реал Сосьедад
    21.5% (26)
    2:0 Реал Сосьедад
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Сосьедад
    Райо Вальекано
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный