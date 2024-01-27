Тур: 22. Стадион: Реале Арена. Зрители: 32528 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаТрехо Оскар
19' Желтая карточкаБалью Иван
22' Желтая карточкаРодригес Франсиско
57' Желтая карточкаЛопес Унаи
70' Желтая карточкаГалан Хави
85' Желтая карточкаНтекья Ранди
90' Желтая карточкаПачеко Хон
90'+8
Ход матча
7'
19'
57'
70'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
7 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
391 Количество передач 369
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
19
Умар
Садик
21
Андре
Силва
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Галан ХавиПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
-
14 Перес КикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.58
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.36
|Кубо Такефуса
|6
|0.27
|Субименди Мартин
|4
|0.18
|Браис Мендес
|3
|0.14
|Барренечеа Андер
|3
|0.14
|Умар Садик
|2
|0.09
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.09
|Мерино Микель
|1
|0.05
|Ле Норман Робен
|1
|0.05
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.19
|Камелло Серхио
|2
|0.1
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.1
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.1
|Лопес Унаи
|1
|0.05
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.05
|Мумин Абдул
|1
|0.05
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Перес Кике
|1
|0.05
|Валентин Оскар
|1
|0.05
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.05
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Мерино Микель
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Пачеко Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Перес Кике
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Трехо Оскар
|3
|0
|Балью Иван
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Паласон Иси
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Родригес Франсиско
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
3
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
11
9
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
40%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
7
58%
2
29%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Забито
31
20
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
5
16%
2
10%
1-15
3
10%
5
25%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
5
16%
6
30%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
10
45%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1
Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:2
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 48%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
47
37
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
38
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
1110
715
714
517
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|2.
|0:1 Заявка
|21
|16
|3
|2
|43 - 14
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|1:0 Заявка
|22
|10
|4
|8
|22 - 17
|34
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.66