Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Галан Хави не смог попасть в створ ударом издали

47' Андре Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Субименди Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Захарян Арсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Франсиско Родригес получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Захарян Арсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Умар Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Туррьентес Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

12' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Арамбуру Джон наказан за толчок Пеп Чаваррия

10' Туррьентес Беньят пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

7' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

6' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

3' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч