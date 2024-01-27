Тур: 22. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
39
Форт
Эктор
18
Ромеу
Ориоль
27
Ямаль
Ламин
14
Фелиш
Жоау
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Барселона
Вильярреал
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
35 матчей
71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
2.65
2.11
Среднее время на гол
34
42
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
66
54
Голов в среднем за матч
1.89
1.54
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.4
|Торрес Ферран
|7
|0.35
|Фелиш Жоау
|4
|0.2
|Рафинья Диас
|3
|0.15
|Гюндоган Илкай
|3 (1)
|0.15
|Роберто Серхи
|3
|0.15
|Канселу Жоау
|2
|0.1
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Педри
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|9 (2)
|0.43
|Сорлот Александр
|7
|0.33
|Моралес Луис
|5
|0.24
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Баэна Алехандро
|1
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Фойт Хуан
|1
|0.05
|Ахомач Илиас
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Хави Эрнандес
|2
|1
|Рафинья Диас
|2
|1
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Араухо Рональд
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|6
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
6
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
16
Упущенные победы
18
10
Барселона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
21
16
Голы по времени матча
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
2
20%
1-15
3
15%
4
40%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
10
50%
1
10%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
6
30%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
5
42%
2
10%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Забито
38
28
12 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
8%
3
11%
1-15
4
11%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
16
42%
6
21%
76-90
Пропущено
26
42
13 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
5
19%
5
12%
1-15
3
12%
9
21%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
3
12%
8
19%
46-60
3
12%
7
17%
61-75
7
27%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1
Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Результаты матчей
Барселона
Вильярреал
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
12 раз 57%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Барселона
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
37
38
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
19
28
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
183
128
615
515
417
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|9.
|1:2 Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|1:2 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|1:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал
Исход игры
Барселона
95.3% (121)
Ничья
3.9% (5)
Вильярреал
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (77)
Меньше
31.25% (35)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
2:1 Барселона
35.4% (45)
2:0 Барселона
22.8% (29)
3:1 Барселона
15% (19)
1:0 Барселона
4.7% (6)
3:0 Барселона
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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