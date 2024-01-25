Тур: 22. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
Позже
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Барселона
Вильярреал
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
35 матчей
71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
2.65
2.11
Среднее время на гол
34
42
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
66
54
Голов в среднем за матч
1.89
1.54
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.4
|Торрес Ферран
|7
|0.35
|Фелиш Жоау
|4
|0.2
|Рафинья Диас
|3
|0.15
|Гюндоган Илкай
|3 (1)
|0.15
|Роберто Серхи
|3
|0.15
|Канселу Жоау
|2
|0.1
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Педри
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|9 (2)
|0.43
|Сорлот Александр
|7
|0.33
|Моралес Луис
|5
|0.24
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Баэна Алехандро
|1
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Фойт Хуан
|1
|0.05
|Ахомач Илиас
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Хави Эрнандес
|2
|1
|Рафинья Диас
|2
|1
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Араухо Рональд
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|6
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
6
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
16
Упущенные победы
18
10
Барселона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
21
16
Голы по времени матча
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
2
20%
1-15
3
15%
4
40%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
10
50%
1
10%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
6
30%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
5
42%
2
10%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Забито
38
28
12 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
8%
3
11%
1-15
4
11%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
16
42%
6
21%
76-90
Пропущено
26
42
13 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
5
19%
5
12%
1-15
3
12%
9
21%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
3
12%
8
19%
46-60
3
12%
7
17%
61-75
7
27%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1
Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Результаты матчей
Барселона
Вильярреал
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
12 раз 57%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Барселона
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
37
38
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
19
28
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
183
128
615
515
417
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|13.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|21 - 46
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал
Исход игры
Барселона
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Вильярреал
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (27)
Меньше
30.77% (12)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
2:1 Барселона
42.9% (18)
2:0 Барселона
28.6% (12)
3:1 Барселона
19% (8)
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