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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 42
Барселона 95.2% (40)
X 2.4% (1)
Вильярреал 2.4% (1)
Все прогнозы
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Барселона
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Барселона
Вильярреал

История личных встреч

Барселона
Вильярреал

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

35 матчей

71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

2.65
2.11

Среднее время на гол

34
42

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

66
54

Голов в среднем за матч

1.89
1.54

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.4
Торрес Ферран 7 0.35
Фелиш Жоау 4 0.2
Рафинья Диас 3 0.15
Гюндоган Илкай 3 (1) 0.15
Роберто Серхи 3 0.15
Канселу Жоау 2 0.1
Ямаль Ламин 1 0.05
Кунде Жюль 1 0.05
Педри 1 0.05
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Араухо Рональд 1 0.05
Лопес Фермин 1 0.05
Гиу Марк 1 0.05
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 9 (2) 0.43
Сорлот Александр 7 0.33
Моралес Луис 5 0.24
Парехо Даниэль 2 (2) 0.1
Баэна Алехандро 1 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Фойт Хуан 1 0.05
Ахомач Илиас 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 6 0
Гави 5 0
Канселу Жоау 4 0
Хави Эрнандес 2 1
Рафинья Диас 2 1
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Араухо Рональд 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Педри 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Роке Витор 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Капу Этьен 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Комесанья Санти 5 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Сорлот Александр 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Бреретон Бен 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Габбия Маттео 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Барселона
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
6
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
16

Упущенные победы

18
10
Барселона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

21
16

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
2
20%
1-15
3
15%
4
40%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
10
50%
1
10%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
6
30%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
5
42%
2
10%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Забито

38
28
12 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
8%
3
11%
1-15
4
11%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
16
42%
6
21%
76-90

Пропущено

26
42
13 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
5
19%
5
12%
1-15
3
12%
9
21%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
3
12%
8
19%
46-60
3
12%
7
17%
61-75
7
27%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1
Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2

Результаты матчей

Барселона
Вильярреал

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
12 раз 57%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Барселона
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
5
6
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
18
3
12
8
1.5
6
15
5
15
2.5
4
17
3
17
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 42
    Барселона 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Вильярреал 2.4% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Вильярреал
    1.36
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    6.20
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    8.20
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    Прогнозы на матч Барселона - Вильярреал

    Исход игры
    Барселона
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Вильярреал
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    42.9% (18)
    2:0 Барселона
    28.6% (12)
    3:1 Барселона
    19% (8)
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