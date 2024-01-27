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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Мальорка
0:1
Перерыв
Бетис
0'
0:1
45' Гол
Алтимира Серхи

Ход матча

36'
Маскарель Омар
Саму Кошта
 
45'
0:1
Алтимира Серхи
(Фекир Набиль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 241 Количество передач 232
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 117
Мальорка 28.2% (33)
X 50.4% (59)
Бетис 21.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
20
Гонсалес
Джованни
3
Лато
Тони
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
9
Пратс
Абдон
17
Ларин
Кайл
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
20
Абнер
4
Джонни
27
Алтимира
Серхи
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
Мальорка
5-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Бетис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Среднее время на гол

73
135

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

64
95

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.23
Мурики Ведат 4 (1) 0.18
Родригес Даниэль I 2 0.09
Ларин Кайл 2 0.09
Раильо Антонио 2 0.09
Санчес Антонио 1 0.05
Саму Кошта 1 0.05
Настасич Матия 1 0.05
Льябрес Хавьер 1 0.05
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.27
Иско Аларкон 5 0.23
Перес Айосе 4 0.18
Рока Марк 2 0.09
Руибаль Айтор 2 0.09
Диао Ассане 2 0.09
Песселья Херман 1 0.05
Гидо Родригес 1 0.05
Эззалзули Абде 1 0.05
Алтимира Серхи 1 0.05
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Настасич Матия 5 0
Коста Хауме 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Маффео Пабло 3 1
Ларин Кайл 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дардер Серхи 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 6 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Абнер 3 0
Диао Ассане 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8
Мальорка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
13
Мальорка
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (6)
71% (15)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Бетис
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
52% (11)
43% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
44%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
3
38%
76-90

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
5
26%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
6
24%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
3
12%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1
Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2
Бетис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1
Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1

Результаты матчей

Мальорка
Бетис

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
11 раз 52%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
4
7
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
17
4
5
16
1.5
6
15
2
19
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
2.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
3.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 1:0 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 0:1 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 1:0 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
2.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 1:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 54'
    Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 53'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 53'
    Папастатопулос Сократис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Иско Аларкон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 51'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 51'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 51'
    Бетис контролирует мяч.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Бетис
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    • 50'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 49'
      Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Бетис контролирует мяч.
    • 49'
      Папастатопулос Сократис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 46'
      Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Бетис начинает контратаку
    • 46'
      Джонни из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 46'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Мальорка 28.2% (33)
    X 50.4% (59)
    Бетис 21.4% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Бетис
    7.30
    Реклама, fon.bet
    3.85
    Реклама, betboom.ru
    3.91
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Бетис

    Исход игры
    Мальорка
    28.2% (33)
    Ничья
    50.4% (59)
    Бетис
    21.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.79% (30)
    Меньше
    73.21% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (54)
    1:0 Мальорка
    14.5% (17)
    1:2 Бетис
    13.7% (16)
    2:1 Мальорка
    11.1% (13)
    0:1 Бетис
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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