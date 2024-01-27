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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 20051 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Мальорка
0:1
Конец матча
Бетис
0'
0:1
45' Гол
Алтимира Серхи
75' Желтая карточка
Лато Тони
79' Желтая карточка
Силва Руи
90' Желтая карточка
Коста Хауме
90'+6

Ход матча

36'
Маскарель Омар
Саму Кошта
 
45'
0:1
Алтимира Серхи
(Фекир Набиль)
46'
 
Висус Рикардо
Песселья Херман
46'
 
Родри Родриго
Диао Ассане
58'
Родригес Даниэль
Вальент Мартин
 
58'
Мурики Ведат
Ларин Кайл
 
67'
 
Виллиан Жозе
Фекир Набиль
75'
Лато Тони
 
79'
 
Силва Руи
79'
Льябрес Хавьер
Ману Морланес
 
79'
Коста Хауме
Лато Тони
 
84'
 
Круз Хуан
Энрике Луис
90'
Коста Хауме
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 498 Количество передач 453
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Мальорка 28.2% (33)
X 50.4% (59)
Бетис 21.4% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
20
Гонсалес
Джованни
3
Лато
Тони
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
9
Пратс
Абдон
17
Ларин
Кайл
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
20
Абнер
4
Джонни
27
Алтимира
Серхи
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
Мальорка
5-3-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Бетис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Среднее время на гол

73
135

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

64
95

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.23
Мурики Ведат 4 (1) 0.18
Родригес Даниэль I 2 0.09
Ларин Кайл 2 0.09
Раильо Антонио 2 0.09
Санчес Антонио 1 0.05
Саму Кошта 1 0.05
Настасич Матия 1 0.05
Льябрес Хавьер 1 0.05
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.27
Иско Аларкон 5 0.23
Перес Айосе 4 0.18
Рока Марк 2 0.09
Руибаль Айтор 2 0.09
Диао Ассане 2 0.09
Песселья Херман 1 0.05
Гидо Родригес 1 0.05
Эззалзули Абде 1 0.05
Алтимира Серхи 1 0.05
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Хауме 6 0
Маскарель Омар 4 1
Настасич Матия 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Маффео Пабло 3 1
Ларин Кайл 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Саму Кошта 3 0
Лато Тони 2 0
Пратс Абдон 2 0
Дардер Серхи 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Райкович Предраг 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 6 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Абнер 3 0
Диао Ассане 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Силва Руи 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8
Мальорка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бетис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
13
Мальорка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (6)
68% (15)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (12)
41% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
4
44%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
3
38%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
5
26%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Пропущено

26
23
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
7
27%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
23%
4
17%
61-75
3
12%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1
Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2
Бетис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1
Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1

Результаты матчей

Мальорка
Бетис

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
12 раз 55%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
18
4
5
17
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
2.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
3.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
12.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
2.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Мальорка начинает контратаку
  • 94'
    Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 94'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Мурики Ведат наказан за толчок Ricardo Visus
  • 93'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 93'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Мальорка 28.2% (33)
    X 50.4% (59)
    Бетис 21.4% (25)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Бетис

    Исход игры
    Мальорка
    28.2% (33)
    Ничья
    50.4% (59)
    Бетис
    21.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.79% (30)
    Меньше
    73.21% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (54)
    1:0 Мальорка
    14.5% (17)
    1:2 Бетис
    13.7% (16)
    2:1 Мальорка
    11.1% (13)
    0:1 Бетис
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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