Тур: 22. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 20051 Главный судья: Иглесиас Хавьер
0'
0:1
45' ГолАлтимира Серхи
75' Желтая карточкаЛато Тони
79' Желтая карточкаСилва Руи
90' Желтая карточкаКоста Хауме
90'+6
Ход матча
45'
0:1
75'
79'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
498 Количество передач 453
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
13
Силва
Руи
20
Абнер
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ХаумеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Мальорка
Бетис
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Среднее время на гол
73
135
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.39
0.94
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
64
95
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.23
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.18
|Родригес Даниэль I
|2
|0.09
|Ларин Кайл
|2
|0.09
|Раильо Антонио
|2
|0.09
|Санчес Антонио
|1
|0.05
|Саму Кошта
|1
|0.05
|Настасич Матия
|1
|0.05
|Льябрес Хавьер
|1
|0.05
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.27
|Иско Аларкон
|5
|0.23
|Перес Айосе
|4
|0.18
|Рока Марк
|2
|0.09
|Руибаль Айтор
|2
|0.09
|Диао Ассане
|2
|0.09
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|Эззалзули Абде
|1
|0.05
|Алтимира Серхи
|1
|0.05
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Хауме
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Настасич Матия
|5
|0
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Ларин Кайл
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Лато Тони
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|6
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Диао Ассане
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
8
Мальорка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бетис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
13
Мальорка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (6)
68% (15)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (12)
41% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
9
11
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
4
44%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
3
38%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
5
26%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Пропущено
26
23
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
7
27%
5
22%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
6
23%
4
17%
61-75
3
12%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1
Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2
Бетис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1
Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1
Результаты матчей
Мальорка
Бетис
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
12 раз 55%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
184
517
616
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 29
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|24 - 16
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Бетис
Исход игры
Мальорка
28.2% (33)
Ничья
50.4% (59)
Бетис
21.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26.79% (30)
Меньше
73.21% (82)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (54)
1:0 Мальорка
14.5% (17)
1:2 Бетис
13.7% (16)
2:1 Мальорка
11.1% (13)
0:1 Бетис
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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