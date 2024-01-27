Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ricardo Visus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

52' Иско Аларкон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бетис

49' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Джонни из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Г О О О О Л - Алтимира Серхи из команды Бетис правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

44' Удар от ворот произведет Бетис

44' Раильо Антонио не смог попасть в створ ударом издали

44' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ох, нехорошо это выглядит. Песселья Херман получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Гонсалес Джованни из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Саму Кошта на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

34' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Мальорка

33' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Саму Кошта получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Саму Кошта на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Песселья Херман получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Ларин Кайл получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Игра в одни ворота сейчас. Мальорка доминирует и владеет мячом

26' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Ларин Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Бетис

22' Гонсалес Джованни из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Бетис

15' Дардер Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' ШТАНГА! Пробил головой Пратс Абдон прямо в каркас ворот!

15' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Мальорка

10' Шанс! Джонни из команды Бетис пробил головой, но мимо

10' Хорошую попытку сделал Энрике Луис IX . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

7' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

6' Ману Морланес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля

1' Судья начинает матч