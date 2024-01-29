  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Хетафе
2:0
Перерыв
Гранада
0'
13' Желтая карточка
Рико Диего
1:0
21' Гол
Гринвуд Мэйсон
2:0
36' Гол
Майораль Борха

Ход матча

13'
Рико Диего
 
21'
Гринвуд Мэйсон
(Иглесиас Хуан)
1:0
36'
Майораль Борха
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 133
Хетафе 88.7% (118)
X 9.8% (13)
Гранада 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Гранада
1.86
Реклама, betboom.ru
6.08
90.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
25
Сантьяго
Хесус
32
Мартин
Хорхе
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
2
Мендес
Бруно
II
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
11
Узуни
Мюрто
8
Аресо
Матиас
26
Сарагоса
Брайан
Хетафе
4-4-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Гранада

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ТМК
0:0
П
3:2
П
1:2
П
1:2
П
1:1
П
3:3
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
0.82

Среднее время на гол

48
110

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.63

Среднее время на гол

76
55

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 14 (4) 0.67
Гринвуд Мэйсон 4 (1) 0.19
Максимович Неманья 2 0.1
Латаса Хуан 2 0.1
Аленья Карлес 1 0.05
Кармона Хосе Анхель 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Оскар Родригес 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Альварес Гастон 1 0.05
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.27
Узуни Мюрто 6 (2) 0.27
Бое Лукас 3 0.14
Санчес Рикард 2 0.09
Омородион Сэмюэль 2 0.09
Вильяр Гонсало 1 0.05
Рубио Мигель 1 0.05
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 8 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Гринвуд Мэйсон 2 1
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Вильяр Гонсало 4 0
Санчес Рикард 4 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Баталья Аугусто 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Нева Карлос 2 0
Alexander Medina 1 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Рубио Мигель 1 0

Результаты матчей

Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
9
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гранада
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

11
9
Хетафе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Гранада
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
44%
5
56%
76-90

Пропущено

6
21
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
8
38%
31-45
2
33%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
24%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
4
15%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
7
27%
2
9%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
7
32%
61-75
9
35%
6
27%
76-90

Пропущено

28
42
14 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 17
13 Не пропускали 20
6
21%
4
10%
1-15
1
4%
7
17%
16-30
7
25%
13
31%
31-45
4
14%
8
19%
46-60
6
21%
3
7%
61-75
4
14%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2

Результаты матчей

Хетафе
Гранада

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
7
1.5
5
6
1
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
6
6
5
1.5
2
8
3
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
12
9
8
12
1.5
7
14
4
16
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Атлетико М
 Заявка 21 14 2 5 42 - 23 44
4.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 2:0 Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 0:2 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 11 10 1 0 25 - 11 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Хетафе
 2:0 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
8.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 0:2 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 2:0 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 0:2 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Хетафе: 49%, Гранада: 51%.
  • 48'
    Микель Игнаси ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Мартин Хорхе выиграл воздушное противоборство у Рикар Санчес.
  • 47'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Хетафе.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.86. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.86 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 133
    Хетафе 88.7% (118)
    X 9.8% (13)
    Гранада 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Гранада
    1.86
    Реклама, betboom.ru
    6.08
    90.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 2:0 Гранада онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Гранада

    Исход игры
    Хетафе
    88.7% (118)
    Ничья
    9.8% (13)
    Гранада
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (49)
    Нет
    57.02% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    39.1% (52)
    2:1 Хетафе
    27.1% (36)
    2:0 Хетафе
    9% (12)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    3:1 Хетафе
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хетафе
    Гранада
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный