Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Гринвуд Мэйсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Рефери не любит споров - именно за это Александр Медина сейчас получил желтую

88' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мендес Бруно II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Сарагоса Брайан пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

85' Хорошую попытку сделал Гринвуд Мэйсон . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Хетафе

84' Аресо Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Хетафе

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Сантьяго Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Хорошую попытку сделал Мелендо Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Сарагоса Брайан из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Рико Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Рико Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Рикар Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

70' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Хетафе

68' Мендес Бруно II не смог попасть в створ ударом издали

66' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Хетафе

66' Руис Серхио не смог попасть в створ ударом издали

63' Удар от ворот произведет Хетафе

63' Узуни Мюрто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

62' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

60' Рикар Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Узуни Мюрто наносит удар в каркас ворот!

58' После проверки VAR судья изменил решение - Гранада пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гранада

55' Удар от ворот произведет Хетафе

54' Рикар Санчес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Сарагоса Брайан из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Гранада

51' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника