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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Хетафе
2:0
Конец матча
Гранада
0'
13' Желтая карточка
Рико Диего
1:0
21' Гол
Гринвуд Мэйсон
2:0
36' Гол
Майораль Борха
2:0
59' Не забитый пенальти
Узуни Мюрто
87' Желтая карточка
Мендес Бруно
90' Желтая карточка
Alexander Medina
90' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
90'+8

Ход матча

13'
Рико Диего
 
21'
Гринвуд Мэйсон
(Иглесиас Хуан)
1:0
36'
Майораль Борха
2:0
59'
2:0
Узуни Мюрто
59'
 
Мелендо Оскар
Гумбау Херард
63'
Унал Энес
Мата Хайме
 
71'
Аленья Карлес
Майораль Борха
 
71'
Анхилери Фабрисио
Мартин Хорхе
 
81'
Альварес Гастон
Сантьяго Хесус
 
87'
 
Мендес Бруно
88'
 
Мауасса Фет
Нева Карлос
89'
 
Пуэртас Антонио
Узуни Мюрто
90'
 
Alexander Medina
90'
Гринвуд Мэйсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 318 Количество передач 498
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Хетафе 88.7% (118)
X 9.8% (13)
Гранада 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
25
Сантьяго
Хесус
32
Мартин
Хорхе
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
2
Мендес
Бруно
II
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
11
Узуни
Мюрто
8
Аресо
Матиас
26
Сарагоса
Брайан
Хетафе
4-4-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Гранада

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ТМК
0:0
П
3:2
П
1:2
П
1:2
П
1:1
П
3:3
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
0.82

Среднее время на гол

48
110

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.63

Среднее время на гол

76
55

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 14 (4) 0.67
Гринвуд Мэйсон 4 (1) 0.19
Максимович Неманья 2 0.1
Латаса Хуан 2 0.1
Аленья Карлес 1 0.05
Кармона Хосе Анхель 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Оскар Родригес 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Альварес Гастон 1 0.05
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.27
Узуни Мюрто 6 (2) 0.27
Бое Лукас 3 0.14
Санчес Рикард 2 0.09
Омородион Сэмюэль 2 0.09
Вильяр Гонсало 1 0.05
Рубио Мигель 1 0.05
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 8 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Гринвуд Мэйсон 3 1
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Вильяр Гонсало 4 0
Санчес Рикард 4 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Alexander Medina 2 0
Баталья Аугусто 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Нева Карлос 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0

Результаты матчей

Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
9
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гранада
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

11
9
Хетафе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Гранада
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 18
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
36%
5
56%
76-90

Пропущено

6
23
4 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 11
2
33%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
9
39%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
24%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Забито

28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
2
7%
7
32%
61-75
9
32%
6
27%
76-90

Пропущено

28
44
14 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 18
13 Не пропускали 21
6
21%
4
9%
1-15
1
4%
8
18%
16-30
7
25%
14
32%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
6
21%
3
7%
61-75
4
14%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2

Результаты матчей

Хетафе
Гранада

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
12
10
9
12
1.5
7
15
4
17
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Атлетико М
 Заявка 21 14 2 5 42 - 23 44
4.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 11 10 1 0 25 - 11 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Хетафе
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
8.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Хетафе: 39%, Гранада: 61%.
  • 97'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Аленья Карлес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Сория Давид из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Микель Игнаси нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Вильяр Гонсало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 92'
      Альдерете Омар из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Контроль мяча: Хетафе: 39%, Гранада: 61%.
    • 91'
      Аленья Карлес из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Хетафе 88.7% (118)
    X 9.8% (13)
    Гранада 1.5% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 2:0 Гранада онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Гранада

    Исход игры
    Хетафе
    88.7% (118)
    Ничья
    9.8% (13)
    Гранада
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (49)
    Нет
    57.02% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    39.1% (52)
    2:1 Хетафе
    27.1% (36)
    2:0 Хетафе
    9% (12)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    3:1 Хетафе
    1.5% (2)
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