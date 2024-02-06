Тур: 23.
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
5'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2.8
2.4
Среднее время на гол
32
37
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|7
|0.3
|Росси Карим
|4
|0.17
|Думбия Абубакар
|4 (1)
|0.17
|Кукалаш Ставрош
|2
|0.09
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.09
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.09
|Теодору Димитрис
|2 (1)
|0.09
|Лукили Карим
|1
|0.04
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.18
|Медоевич Слободан
|2
|0.09
|Минчев Георги
|2
|0.09
|Папафотис Вассилис
|2
|0.09
|Морсай Йонатан
|2
|0.09
|Silva
|2
|0.09
|Андреу Эвангелос
|2
|0.09
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.09
|Филипович Петар
|1
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.05
|Мендоса Хавьер
|1
|0.05
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.05
|Франдзис Христофорос
|1
|0.05
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|8
|0
|Кукалаш Ставрош
|8
|0
|Ковачевич Боян
|6
|1
|Сук Йоэй
|6
|0
|Малоне Дион
|4
|1
|Росси Карим
|4
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Неофуту Андреас III
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Грэдинару Рэзван
|3
|0
|Хараламбус Ангелис
|2
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Konstantinos Michail
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Мендоса Хавьер
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
АЕЛ Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
3
Кармиотисса
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
4
13
Кармиотисса
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
АЕЛ Лимасол
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
9
53%
2
25%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Забито
8
16
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
5
25%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
3
12%
5
25%
76-90
Забито
25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
8
32%
7
29%
29%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
10
40%
4
17%
76-90
Пропущено
45
37
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
4
9%
7
19%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
11
24%
5
14%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
7
16%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3
Результаты матчей
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
55
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
147
616
615
418
318
121
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|4
|3
|51 - 15
|52
|2.
|0:0
|23
|15
|3
|5
|43 - 20
|48
|3.
|23
|13
|7
|3
|39 - 22
|46
|4.
|23
|13
|4
|6
|41 - 17
|43
|5.
|23
|12
|6
|5
|43 - 27
|42
|6.
|22
|12
|5
|5
|33 - 19
|41
|7.
|23
|9
|7
|7
|35 - 24
|34
|8.
|0:0
|23
|9
|5
|9
|30 - 35
|32
|9.
|1:0
|22
|8
|2
|12
|26 - 36
|26
|10.
|23
|6
|6
|11
|34 - 50
|24
|11.
|22
|3
|5
|14
|17 - 42
|14
|12.
|22
|2
|8
|12
|23 - 51
|14
|13.
|0:1
|23
|3
|5
|15
|25 - 46
|14
|14.
|23
|3
|3
|17
|13 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|0:0
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 14
|26
|4.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|9.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|17 - 21
|10
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|24 - 15
|20
|6.
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|1:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 17
|9
|10.
|11
|1
|4
|6
|14 - 28
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8