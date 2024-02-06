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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Кармиотисса
0:1
Первый тайм: 22'
АЕЛ Лимасол
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Кипрос Христофору
10' Желтая карточка
Кипрос Христофору

Ход матча

5'
0:1
Кипрос Христофору
10'
Кипрос Христофору
 
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Кармиотисса
Ничья
АЕЛ Лимасол
6.20
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Все Коэффициенты
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Кармиотисса
АЕЛ Лимасол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ТМС
1:8
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2.8
2.4

Среднее время на гол

32
37

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 7 0.3
Росси Карим 4 0.17
Думбия Абубакар 4 (1) 0.17
Кукалаш Ставрош 2 0.09
Сук Йоэй 2 (1) 0.09
Фор Наварон 2 (1) 0.09
Теодору Димитрис 2 (1) 0.09
Лукили Карим 1 0.04
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.18
Медоевич Слободан 2 0.09
Минчев Георги 2 0.09
Папафотис Вассилис 2 0.09
Морсай Йонатан 2 0.09
Silva 2 0.09
Андреу Эвангелос 2 0.09
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.09
Филипович Петар 1 0.05
Срнич Драголюб 1 0.05
Мендоса Хавьер 1 0.05
Yiannis Gerolemou 1 0.05
Fabrice Nkwoh 1 0.05
Франдзис Христофорос 1 0.05

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 8 0
Кукалаш Ставрош 8 0
Ковачевич Боян 6 1
Сук Йоэй 6 0
Малоне Дион 4 1
Росси Карим 4 0
Пантели Стилианос 4 0
Неофуту Андреас III 4 0
Лукили Карим 4 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Грэдинару Рэзван 3 0
Хараламбус Ангелис 2 0
Фор Наварон 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Кипрос Христофору 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Konstantinos Michail 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 0
Филипович Петар 4 1
Мендоса Хавьер 5 0
Папафотис Вассилис 4 0
Цука Рави 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
АЕЛ Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
3
Кармиотисса
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

4
13
Кармиотисса
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
АЕЛ Лимасол
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
9
53%
2
25%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Забито

8
16
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
5
25%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
3
12%
5
25%
76-90

Забито

25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
8
32%
7
29%
29%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
10
40%
4
17%
76-90

Пропущено

45
37
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
4
9%
7
19%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
11
24%
5
14%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
7
16%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3

Результаты матчей

Кармиотисса
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
1
9
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
7
6
16
1.5
6
15
4
18
2.5
3
18
1
21
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 0:0 23 15 3 5 43 - 20 48
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 0:0 23 9 5 9 30 - 35 32
9.
АЕЛ Лимасол
 1:0 22 8 2 12 26 - 36 26
10.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
11.
Отеллос
 22 3 5 14 17 - 42 14
12.
Закакиу
 22 2 8 12 23 - 51 14
13.
Кармиотисса
 0:1 23 3 5 15 25 - 46 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 0:0 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 1:0 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 0:0 12 5 2 5 14 - 16 17
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 0:1 12 2 4 6 17 - 21 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
Арис Лимасол
 0:0 12 6 2 4 24 - 15 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 1:0 11 3 0 8 9 - 17 9
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 0:1 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
АЕЛ Лимасол
6.20
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4.40
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3.00
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Где смотреть матч Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимасол онлайн

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Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
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