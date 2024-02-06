Тур: 23.
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' Гол в свои воротаКипрос Христофору
10' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
34' Желтая карточкаСук Йоэй
36' Желтая карточкаSilva
1:1
38' ПенальтиТеодору Димитрис
39' Желтая карточкаМендоса Хавьер
1:2
43' ГолМедоевич Слободан
69' Желтая карточкаЦука Рави
81' Желтая карточкаАндреу Эвангелос
83' Желтая карточкаАнестис Яннис
1:3
90' ГолFabrice Nkwoh
90'+7
Ход матча
5'
10'
34'
36'
38'
1:1
39'
43'
69'
71'
81'
83'
90'
1:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2.8
2.4
Среднее время на гол
32
37
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|7
|0.3
|Росси Карим
|4
|0.17
|Думбия Абубакар
|4 (1)
|0.17
|Теодору Димитрис
|3 (2)
|0.13
|Кукалаш Ставрош
|2
|0.09
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.09
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.09
|Лукили Карим
|1
|0.04
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.18
|Медоевич Слободан
|3
|0.14
|Минчев Георги
|2
|0.09
|Папафотис Вассилис
|2
|0.09
|Морсай Йонатан
|2
|0.09
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.09
|Silva
|2
|0.09
|Андреу Эвангелос
|2
|0.09
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.09
|Филипович Петар
|1
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.05
|Мендоса Хавьер
|1
|0.05
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.05
|Франдзис Христофорос
|1
|0.05
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|8
|0
|Кукалаш Ставрош
|8
|0
|Ковачевич Боян
|6
|1
|Сук Йоэй
|7
|0
|Малоне Дион
|4
|1
|Росси Карим
|4
|0
|Грэдинару Рэзван
|4
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Неофуту Андреас III
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Хараламбус Ангелис
|2
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Konstantinos Michail
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Цука Рави
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
АЕЛ Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
13
3
Кармиотисса
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
АЕЛ Лимасол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
4
13
Кармиотисса
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
АЕЛ Лимасол
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
9
47%
3
30%
76-90
Пропущено
22
19
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
9%
3
16%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
6
27%
3
16%
61-75
5
23%
3
16%
76-90
Забито
8
16
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
5
25%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
3
12%
5
25%
76-90
Забито
27
26
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
3
11%
4
15%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
9
33%
8
31%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
10
37%
5
19%
76-90
Пропущено
47
39
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
4
9%
8
21%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
7
15%
9
23%
31-45
11
23%
5
13%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
8
17%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3
Результаты матчей
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
56
39
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
29
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
157
617
715
419
418
122
220
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8