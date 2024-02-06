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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Неа Саламина
0:0
Первый тайм: 34'
Арис Лимасол
0'

Ход матча

8'
Giorgos Viktoros
Кацикас Георгиос
 
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Неа Саламина
Ничья
Арис Лимасол
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Неа Саламина
Арис Лимасол

История личных встреч

Неа Саламина
Арис Лимасол

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.3
Дурмишай Фиорин 6 0.26
Abdelaye Diakite 4 0.17
Мигелито 3 0.13
Andreas Fragkou 2 0.09
Antonis Katsiaris 2 0.09
Нарсинг Лусиано 1 0.04
Даткович Нико 1 0.04
Фернандеш Виктор 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.04
Kialy Abdoul Kone 1 0.04
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 6 (2) 0.26
Моннор Джейден 5 0.22
Zakaria Sawo 5 (1) 0.22
Кокорин Александр 4 0.17
Бенгтссон Лео 4 0.17
Шполярич Матья 4 (1) 0.17
Стемпиньски Мариуш 3 0.13
Шуманский Артем 3 (1) 0.13
Маямбела Михлали 2 0.09
Кажу 2 0.09
Урошевич Слободан 1 0.04
Семеду Эди 1 0.04
Струски Кароль 1 0.04
Николич Велько 1 0.04
Шави Уоррен 1 0.04

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 9 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 7 0
Кажу 5 1
Кокорин Александр 6 0
Браун Морган 6 0
Урошевич Слободан 5 0
Моннор Джейден 5 0
Яго Стив 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 0
Брорссон Франц 2 1
Сане Мамаду 2 1
Гомис Янник 3 0
Ванаилсон Лусиано 2 0
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Матысик Милош 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Арис Лимасол
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
6
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Арис Лимасол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

15
20
Неа Саламина
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Арис Лимасол
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

14
26
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
7%
4
15%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
1
7%
7
27%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
21%
6
23%
61-75
6
43%
5
19%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
4
25%
6
46%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
16%
1
5%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

33
46
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
4
12%
5
11%
1-15
7
21%
6
13%
16-30
3
9%
10
22%
31-45
5
15%
3
7%
46-60
4
12%
11
24%
61-75
10
30%
11
24%
76-90

Пропущено

32
17
13 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
5
16%
1
6%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
6
19%
5
29%
29%
61-75
7
22%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0

Результаты матчей

Неа Саламина
Арис Лимасол

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
10
12
1.5
12
10
4
18
2.5
5
17
1
21
3.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 0:0 23 15 3 5 43 - 20 48
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 0:0 23 9 5 9 30 - 35 32
9.
АЕЛ Лимасол
 1:0 22 8 2 12 26 - 36 26
10.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
11.
Отеллос
 22 3 5 14 17 - 42 14
12.
Закакиу
 22 2 8 12 23 - 51 14
13.
Кармиотисса
 0:1 23 3 5 15 25 - 46 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 0:0 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 1:0 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 0:0 12 5 2 5 14 - 16 17
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 0:1 12 2 4 6 17 - 21 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
Арис Лимасол
 0:0 12 6 2 4 24 - 15 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 1:0 11 3 0 8 9 - 17 9
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 0:1 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Арис Лимасол
5.80
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5.60
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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