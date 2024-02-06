Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Неа Саламина
Арис Лимасол
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.3
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.26
|Abdelaye Diakite
|4
|0.17
|Мигелито
|3
|0.13
|Andreas Fragkou
|2
|0.09
|Antonis Katsiaris
|2
|0.09
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.04
|Даткович Нико
|1
|0.04
|Фернандеш Виктор
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.04
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.04
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.26
|Моннор Джейден
|5
|0.22
|Zakaria Sawo
|5 (1)
|0.22
|Кокорин Александр
|4
|0.17
|Бенгтссон Лео
|4
|0.17
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.17
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.13
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.13
|Маямбела Михлали
|2
|0.09
|Кажу
|2
|0.09
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|9
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Кокорин Александр
|6
|0
|Браун Морган
|6
|0
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Ванаилсон Лусиано
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Арис Лимасол
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
6
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Арис Лимасол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
15
20
Неа Саламина
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Арис Лимасол
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
14
26
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
7%
4
15%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
1
7%
7
27%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
21%
6
23%
61-75
6
43%
5
19%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
4
25%
6
46%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
16%
1
5%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
33
46
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
4
12%
5
11%
1-15
7
21%
6
13%
16-30
3
9%
10
22%
31-45
5
15%
3
7%
46-60
4
12%
11
24%
61-75
10
30%
11
24%
76-90
Пропущено
32
17
13 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
5
16%
1
6%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
6
19%
5
29%
29%
61-75
7
22%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Результаты матчей
Неа Саламина
Арис Лимасол
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
56
74
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
56
29
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
193
1012
1210
418
517
121
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|4
|3
|51 - 15
|52
|2.
|0:0
|23
|15
|3
|5
|43 - 20
|48
|3.
|23
|13
|7
|3
|39 - 22
|46
|4.
|23
|13
|4
|6
|41 - 17
|43
|5.
|23
|12
|6
|5
|43 - 27
|42
|6.
|22
|12
|5
|5
|33 - 19
|41
|7.
|23
|9
|7
|7
|35 - 24
|34
|8.
|0:0
|23
|9
|5
|9
|30 - 35
|32
|9.
|1:0
|22
|8
|2
|12
|26 - 36
|26
|10.
|23
|6
|6
|11
|34 - 50
|24
|11.
|22
|3
|5
|14
|17 - 42
|14
|12.
|22
|2
|8
|12
|23 - 51
|14
|13.
|0:1
|23
|3
|5
|15
|25 - 46
|14
|14.
|23
|3
|3
|17
|13 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|0:0
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 14
|26
|4.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|9.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|17 - 21
|10
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|24 - 15
|20
|6.
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|1:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 17
|9
|10.
|11
|1
|4
|6
|14 - 28
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8