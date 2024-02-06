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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Неа Саламина
0:3
Конец матча
Арис Лимасол
0'
42' Желтая карточка
Zakaria Sawo
0:1
55' Гол
Моннор Джейден
0:2
60' Гол
Zakaria Sawo
63' Желтая карточка
Янга Рангело
0:3
85' Гол
Браун Морган
90'+4
Неа Саламина
Арис Лимасол

История личных встреч

Неа Саламина
Арис Лимасол

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.3
Дурмишай Фиорин 6 0.26
Abdelaye Diakite 4 0.17
Мигелито 3 0.13
Andreas Fragkou 2 0.09
Antonis Katsiaris 2 0.09
Нарсинг Лусиано 1 0.04
Даткович Нико 1 0.04
Фернандеш Виктор 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.04
Kialy Abdoul Kone 1 0.04
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моннор Джейден 6 0.26
Zakaria Sawo 6 (1) 0.26
Гомис Янник 6 (2) 0.26
Кокорин Александр 4 0.17
Бенгтссон Лео 4 0.17
Шполярич Матья 4 (1) 0.17
Стемпиньски Мариуш 3 0.13
Шуманский Артем 3 (1) 0.13
Маямбела Михлали 2 0.09
Кажу 2 0.09
Урошевич Слободан 1 0.04
Семеду Эди 1 0.04
Струски Кароль 1 0.04
Николич Велько 1 0.04
Браун Морган 1 0.04
Шави Уоррен 1 0.04

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 9 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Даткович Нико 1 0
Янга Рангело 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 7 0
Кажу 5 1
Кокорин Александр 6 0
Браун Морган 6 0
Урошевич Слободан 5 0
Моннор Джейден 5 0
Яго Стив 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 0
Брорссон Франц 2 1
Сане Мамаду 2 1
Гомис Янник 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Ванаилсон Лусиано 2 0
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Матысик Милош 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Арис Лимасол
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
6
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Арис Лимасол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

15
20
Неа Саламина
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Арис Лимасол
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

14
29
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
7%
4
14%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
1
7%
7
24%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
6
43%
6
21%
76-90

Пропущено

19
13
4 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
7
37%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
5
26%
6
46%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
16%
1
5%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

33
49
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
12%
5
10%
1-15
7
21%
6
12%
16-30
3
9%
10
20%
31-45
5
15%
5
10%
46-60
4
12%
11
22%
61-75
10
30%
12
24%
76-90

Пропущено

35
17
13 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
5
14%
1
6%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
8
23%
2
12%
46-60
6
17%
5
29%
29%
61-75
8
23%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0

Результаты матчей

Неа Саламина
Арис Лимасол

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
7
4
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
6
6
2
9
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
20
3
10
13
1.5
13
10
4
19
2.5
6
17
1
22
3.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 23 16 2 5 46 - 20 50
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
11.
Отеллос
 22 3 5 14 17 - 42 14
12.
Закакиу
 22 2 8 12 23 - 51 14
13.
Кармиотисса
 23 3 5 15 26 - 48 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Закария Саво получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Кацикас Георгиос уходит с поля. Giorgos Viktoros выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Неа Саламина 0:3 Арис Лимасол онлайн

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