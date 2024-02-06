Тур: 23.
0:3
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаZakaria Sawo
0:1
55' ГолМоннор Джейден
0:2
60' ГолZakaria Sawo
63' Желтая карточкаЯнга Рангело
0:3
85' ГолБраун Морган
90'+4
Ход матча
42'
46'
55'
0:1
60'
0:2
63'
85'
0:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Неа Саламина
Арис Лимасол
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.3
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.26
|Abdelaye Diakite
|4
|0.17
|Мигелито
|3
|0.13
|Andreas Fragkou
|2
|0.09
|Antonis Katsiaris
|2
|0.09
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.04
|Даткович Нико
|1
|0.04
|Фернандеш Виктор
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.04
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.04
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моннор Джейден
|6
|0.26
|Zakaria Sawo
|6 (1)
|0.26
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.26
|Кокорин Александр
|4
|0.17
|Бенгтссон Лео
|4
|0.17
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.17
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.13
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.13
|Маямбела Михлали
|2
|0.09
|Кажу
|2
|0.09
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|9
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Янга Рангело
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Кокорин Александр
|6
|0
|Браун Морган
|6
|0
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Ванаилсон Лусиано
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Арис Лимасол
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
6
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Арис Лимасол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
15
20
Неа Саламина
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Арис Лимасол
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
14
29
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
7%
4
14%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
1
7%
7
24%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
6
43%
6
21%
76-90
Пропущено
19
13
4 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
7
37%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
5
26%
6
46%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
16%
1
5%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
25%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
33
49
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
12%
5
10%
1-15
7
21%
6
12%
16-30
3
9%
10
20%
31-45
5
15%
5
10%
46-60
4
12%
11
22%
61-75
10
30%
12
24%
76-90
Пропущено
35
17
13 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
5
14%
1
6%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
8
23%
2
12%
46-60
6
17%
5
29%
29%
61-75
8
23%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Результаты матчей
Неа Саламина
Арис Лимасол
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
101
57
74
210
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
66
29
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
203
1013
1310
419
617
122
419
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8