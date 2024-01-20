Тур: 19. Стадион: Athanasios Diakos.
Ход матча
12'
23'
1:1
37'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
История личных встреч
Ламия
Кифисиас
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|5 (1)
|0.26
|Сливка Выкинтас
|3
|0.16
|Matias Acuna I
|3
|0.16
|Мартинес Рубен II
|3
|0.16
|Цилулис Сотирис
|2
|0.11
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Давид Симон
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Flosard Malci
|1
|0.05
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Тошич Зоран
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|6
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Станко Калеб
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Цандарис Фанис
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Амарал Педру
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клонаридис Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Кифисиас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
1
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кифисиас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
7
0
Ламия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Кифисиас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
13
1
Голы по времени матча
Забито
11
1
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 17
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
3
23%
7
32%
76-90
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 17
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
17
35
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
6%
8
23%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
3
18%
4
11%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
4
24%
11
31%
76-90
Забито
19
3
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 1
4 Не забивали 16
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
67%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
1
33%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
30
57
13 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 17
4
13%
9
16%
1-15
4
13%
7
12%
16-30
5
17%
8
14%
31-45
4
13%
6
11%
46-60
6
20%
9
16%
61-75
7
23%
18
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2
Кифисиас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0
Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1
Результаты матчей
Ламия
Кифисиас
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ламия
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
513
414
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|48 - 13
|41
|2.
|18
|13
|2
|3
|47 - 14
|41
|3.
|18
|11
|6
|1
|34 - 16
|39
|4.
|18
|11
|3
|4
|38 - 17
|35
|5.
|18
|9
|3
|6
|29 - 21
|30
|6.
|18
|8
|2
|8
|23 - 28
|26
|7.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 31
|24
|8.
|18
|5
|8
|5
|24 - 29
|23
|9.
|18
|4
|6
|8
|21 - 32
|18
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|18
|3
|5
|10
|17 - 33
|14
|12.
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|13.
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|14.
|1:2
|19
|2
|6
|11
|20 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|2:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|9
|3
|6
|0
|13 - 8
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|15 - 22
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|8.
|2:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|10.
|11
|1
|3
|7
|10 - 24
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|12.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
|14.
|1:2
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4