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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ламия
2:1
Перерыв
Кифисиас
0'
0:1
12' Гол
Ландре Лоик
1:1
23' Гол
Давид Симон
2:1
37' Гол
Мартинес Рубен

Ход матча

12'
0:1
Ландре Лоик
(Andre Ferreira Teixeira)
23'
Давид Симон
1:1
37'
Мартинес Рубен
(Matias Acuna I)
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Кифисиас
2.28
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Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
10
Карлитос
Карлос
11
Мартинес
Рубен
II
29
Matias
Acuna
I
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
20
Гобелич
Марко
4
Ландре
Лоик
25
Ivan
Milicevic
5
Nikolaos
Peios
42
Ипалибо
Джек
44
Andre
Ferreira
Teixeira
10
Andrews
Tetteh
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
Ламия
4-4-2
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Кифисиас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 5 (1) 0.26
Сливка Выкинтас 3 0.16
Matias Acuna I 3 0.16
Мартинес Рубен II 3 0.16
Цилулис Сотирис 2 0.11
Лонго Самуэле 1 0.05
Давид Симон 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Flosard Malci 1 0.05
Пападопулос Кирьякос 0 0
Тошич Зоран 0 0
Амарал Педру 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.05
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 6 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 5 0
Станко Калеб 4 0
Сливка Выкинтас 3 0
Цандарис Фанис 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Амарал Педру 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клонаридис Виктор 1 0

Результаты матчей

Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Кифисиас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
1
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кифисиас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

7
0
Ламия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Кифисиас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

13
1

Голы по времени матча

Забито

11
1
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 17
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
3
23%
7
32%
76-90

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 17
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

17
35
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
6%
8
23%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
3
18%
4
11%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
4
24%
11
31%
76-90

Забито

19
3
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 1
4 Не забивали 16
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
67%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
1
33%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

30
57
13 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 17
4
13%
9
16%
1-15
4
13%
7
12%
16-30
5
17%
8
14%
31-45
4
13%
6
11%
46-60
6
20%
9
16%
61-75
7
23%
18
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2
Кифисиас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0
Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1

Результаты матчей

Ламия
Кифисиас

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ламия
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
4
14
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 18 13 2 3 48 - 13 41
2.
Панатинаикос
 18 13 2 3 47 - 14 41
3.
АЕК
 18 11 6 1 34 - 16 39
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Ламия
 2:1 19 6 6 7 21 - 31 24
8.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
12.
Волос
 18 3 5 10 16 - 33 14
13.
ПАС Янина
 18 2 6 10 17 - 31 12
14.
Кифисиас
 1:2 19 2 6 11 20 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 2:1 10 5 2 3 14 - 13 17
7.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 1:2 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Ламия
 2:1 9 1 4 4 7 - 18 7
9.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
14.
Кифисиас
 1:2 9 0 2 7 5 - 22 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
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