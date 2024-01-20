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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ламия
4:1
Конец матча
Кифисиас
0'
0:1
12' Гол
Ландре Лоик
1:1
23' Гол
Давид Симон
2:1
37' Гол
Мартинес Рубен
3:1
56' Гол
Карлитос Карлос
65' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
70' Желтая карточка
Facundo Soloa
4:1
87' Гол
Flosard Malci
90'+4

Ход матча

12'
0:1
Ландре Лоик
(Andre Ferreira Teixeira)
23'
Давид Симон
1:1
37'
Мартинес Рубен
(Matias Acuna I)
2:1
46'
 
Крисиума Матеус
Масурас Яннис
56'
Карлитос Карлос
3:1
61'
 
Facundo Soloa
Nikolaos Peios
65'
Нуньес Кристофер
 
70'
Сидклей Феррейра
Matias Acuna I
 
70'
Тошич Зоран
Мартинес Рубен
 
70'
 
Facundo Soloa
81'
 
Илиев Илиан
Ипалибо Джек
84'
Flosard Malci
Карлитос Карлос
 
84'
Станко Калеб
Нуньес Кристофер
 
87'
Flosard Malci
(Тошич Зоран)
4:1
90'
Терезиу Александрос
Цилулис Сотирис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
10
Карлитос
Карлос
11
Мартинес
Рубен
II
29
Matias
Acuna
I
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
20
Гобелич
Марко
4
Ландре
Лоик
25
Ivan
Milicevic
5
Nikolaos
Peios
42
Ипалибо
Джек
44
Andre
Ferreira
Teixeira
10
Andrews
Tetteh
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
Ламия
4-4-2
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Кифисиас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 6 (1) 0.32
Сливка Выкинтас 3 0.16
Matias Acuna I 3 0.16
Мартинес Рубен II 3 0.16
Цилулис Сотирис 2 0.11
Flosard Malci 2 0.11
Лонго Самуэле 1 0.05
Давид Симон 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Амарал Педру 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.05
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 6 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 5 0
Станко Калеб 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Сливка Выкинтас 3 0
Цандарис Фанис 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Амарал Педру 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клонаридис Виктор 1 0
Facundo Soloa 1 0

Результаты матчей

Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Кифисиас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
2
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кифисиас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

7
0
Ламия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Кифисиас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

13
2

Голы по времени матча

Забито

15
2
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 17
4
27%
1
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
29%
1
4%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
3
21%
8
31%
76-90

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
13 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

17
35
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
6%
8
23%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
3
18%
4
11%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
4
24%
11
31%
76-90

Забито

23
4
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 16
5
22%
1
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
2
50%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
3
13%
1
25%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Пропущено

31
61
14 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 18
5
16%
9
15%
1-15
4
13%
8
13%
16-30
5
16%
9
15%
31-45
4
13%
7
11%
46-60
6
19%
9
15%
61-75
7
23%
19
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2
Кифисиас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0
Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1

Результаты матчей

Ламия
Кифисиас

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ламия
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
4
15
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 18 13 2 3 48 - 13 41
2.
Панатинаикос
 18 13 2 3 47 - 14 41
3.
АЕК
 18 11 6 1 34 - 16 39
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Ламия
 19 6 6 7 23 - 31 24
8.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
9.
Пансерраикос
 19 5 6 8 23 - 32 21
10.
ОФИ
 1:0 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Волос
 18 3 5 10 16 - 33 14
12.
Панетоликос
 0:1 19 3 5 11 17 - 34 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 19 2 6 11 20 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 1:0 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 0:1 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
7.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
8.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
11.
ОФИ
 1:0 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 0:1 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Mathias Acuna сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Мартинес Рубен II бьет в цель!
    • 23'
      Г О О О О Л - Давид Симон бьет в цель!
    • 12'
      Andre Teixeira сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Ландре Лоик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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