Тур: 19. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаДуарте Бруно
1:0
28' ПенальтиФеллипе Луис
38' Желтая карточкаЛьявас Георгиос
48' Желтая карточкаМельядо Мигель
67' Желтая карточкаМалис Александрос
86' Желтая карточкаДуарте Фредерику
90' Желтая карточкаСотириу Димитриос
90'+5
Ход матча
26'
28'
1:0
38'
48'
66'
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
33
Бауман
Ноам
55
Глазер
Дан
21
Тораль
Хон
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.21
|Нуха Дико
|3
|0.16
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.11
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.11
|Абанда Леруа
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|1
|0.05
|Luis Gallegos
|1
|0.05
|Риера Адриан
|1
|0.05
|Лабропулос Василис
|1
|0.05
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.21
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.16
|Льявас Георгиос
|2
|0.11
|Дуарте Фредерику
|2
|0.11
|Дуарте Бруно
|2
|0.11
|Шенгелия Леван
|1
|0.05
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.05
|Малис Александрос
|1
|0.05
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Бакич Марко
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|5
|1
|Дуарте Бруно
|6
|0
|Младен Себастьян
|4
|0
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Панетоликос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
ОФИ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
5
11
ОФИ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Панетоликос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
12%
5
33%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
5
33%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Пропущено
27
33
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
15%
6
18%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
7
26%
5
15%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
8
30%
30%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0
ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1
Результаты матчей
ОФИ
Панетоликос
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
28
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
55
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
109
316
514
118
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4