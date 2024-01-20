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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
ОФИ
1:0
Конец матча
Панетоликос
0'
26' Желтая карточка
Дуарте Бруно
1:0
28' Пенальти
Феллипе Луис
38' Желтая карточка
Льявас Георгиос
48' Желтая карточка
Мельядо Мигель
67' Желтая карточка
Малис Александрос
86' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
90' Желтая карточка
Сотириу Димитриос
90'+5
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
5
Брессан
Матеус
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
55
Глазер
Дан
21
Тораль
Хон
7
Баку
Макана
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
1
Капино
Стефанос
24
Pedro
Silva
Torrejon
26
Дуарте
Бруно
47
Малис
Александрос
35
Харис
Мавриас
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
54
Льявас
Георгиос
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
ОФИ
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.21
Нуха Дико 3 0.16
Тораринссон Гудмундур 2 0.11
Нейра Хуан 2 (1) 0.11
Абанда Леруа 1 0.05
Маринакис Никос 1 0.05
Luis Gallegos 1 0.05
Риера Адриан 1 0.05
Лабропулос Василис 1 0.05
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.21
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.16
Льявас Георгиос 2 0.11
Дуарте Фредерику 2 0.11
Дуарте Бруно 2 0.11
Шенгелия Леван 1 0.05
Хацитеодоридис Илиас 1 0.05
Малис Александрос 1 0.05
Franco Baldassarra 1 0.05
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Абанда Леруа 6 0
Мельядо Мигель 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Бакич Марко 4 0
Luis Gallegos 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0
Риера Адриан 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 5 1
Дуарте Бруно 6 0
Младен Себастьян 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Малис Александрос 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Шенгелия Леван 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Панетоликос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
ОФИ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

5
11
ОФИ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Панетоликос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
12%
5
33%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
5
33%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Пропущено

27
33
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
4
15%
6
18%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
7
26%
5
15%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
8
30%
30%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0
ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1

Результаты матчей

ОФИ
Панетоликос

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
10
9
3
16
1.5
5
14
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 18 13 2 3 48 - 13 41
2.
Панатинаикос
 18 13 2 3 47 - 14 41
3.
АЕК
 18 11 6 1 34 - 16 39
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Ламия
 19 6 6 7 23 - 31 24
8.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
9.
Пансерраикос
 19 5 6 8 23 - 32 21
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Волос
 18 3 5 10 16 - 33 14
12.
Панетоликос
 19 3 5 11 17 - 34 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 19 2 6 11 20 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
7.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
8.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Льявас Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Феллипе Луис из команды ОФИ забивает с точки!
    • 26'
      Дуарте Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ОФИ 1:0 Панетоликос онлайн

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