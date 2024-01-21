Тур: 19. Стадион: Пантессалико.
0'
0:1
22' ГолДесподов Кирилл
26' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
37' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
39' Желтая карточкаАнхель Лопес
0:2
45' ГолМург Томас
0:3
51' ГолДесподов Кирилл
1:3
58' ГолДелетич Милош
1:4
71' ГолТайсон Фреда
80' Желтая карточкаМораитис Панагиотис
1:5
89' ГолЦимас Стефанос
90'+4
Ход матча
22'
0:1
26'
39'
45'
0:2
51'
0:3
58'
1:3
71'
1:4
89'
1:5
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
12
Костич
Иван
13
Луна
Антонио
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Волос
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
0.8
Среднее время на гол
0
112
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.6
1.83
Среднее время на гол
34
49
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|4
|0.21
|Maximiliano Comba
|3
|0.16
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.16
|Гарсия Хуан Мануэль
|2 (1)
|0.11
|Алхо Николай
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Сьелис Христос
|1
|0.05
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.05
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|8
|0.42
|Десподов Кирилл
|6
|0.32
|Живкович Андрия
|6
|0.32
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.26
|Оздоев Магомед
|5
|0.26
|Константелиас Янис
|4
|0.21
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.16
|Цимас Стефанос
|3
|0.16
|Саматта Мбвана
|2
|0.11
|Луиш Рафаэл
|2
|0.11
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Антонио Маркос
|1
|0.05
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|Циггарас Теохарис
|1
|0.05
|Кулиеракис Костас
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|5
|0
|Georgios Mygas
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Делетич Милош
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Волос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ПАОК
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
3
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ПАОК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
4
25
Волос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
ПАОК
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
42%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Забито
4
25
1 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
25%
8
32%
31-45
1
25%
7
28%
46-60
1
25%
1
4%
61-75
1
25%
3
12%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
3
60%
61-75
2
12%
1
20%
76-90
Забито
16
45
4 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
1
6%
2
4%
1-15
2
13%
8
18%
16-30
1
6%
12
27%
31-45
6
38%
11
24%
46-60
3
19%
5
11%
61-75
3
19%
7
16%
76-90
Пропущено
33
16
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
2
6%
0
0%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
9
27%
1
6%
31-45
9
27%
3
19%
46-60
7
21%
4
25%
61-75
4
12%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0
Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1
ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2
Результаты матчей
Волос
ПАОК
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
45
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
513
144
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|53 - 14
|44
|2.
|3:0
|19
|12
|6
|1
|37 - 16
|42
|3.
|18
|13
|2
|3
|47 - 14
|41
|4.
|18
|11
|3
|4
|38 - 17
|35
|5.
|18
|9
|3
|6
|29 - 21
|30
|6.
|18
|8
|2
|8
|23 - 28
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|23 - 31
|24
|8.
|0:3
|19
|5
|8
|6
|24 - 32
|23
|9.
|19
|5
|6
|8
|23 - 32
|21
|10.
|19
|4
|8
|7
|16 - 28
|20
|11.
|19
|3
|5
|11
|17 - 34
|14
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 38
|14
|13.
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|14.
|19
|2
|6
|11
|20 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|3:0
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|0:3
|10
|3
|6
|1
|13 - 11
|15
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|10
|2
|4
|4
|15 - 22
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|3:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|7.
|0:3
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|8.
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|9.
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|12.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4