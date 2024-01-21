  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Волос
1:5
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
22' Гол
Десподов Кирилл
26' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
37' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
39' Желтая карточка
Анхель Лопес
0:2
45' Гол
Мург Томас
0:3
51' Гол
Десподов Кирилл
1:3
58' Гол
Делетич Милош
1:4
71' Гол
Тайсон Фреда
80' Желтая карточка
Мораитис Панагиотис
1:5
89' Гол
Цимас Стефанос
90'+4
12
Костич
Иван
22
Georgios
Mygas
2
Рачич
Лука
5
Alexis
Kalogeropoulos
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
16
Сьелис
Христос
14
Баррьентос
Жан
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
45
Мораитис
Панагиотис
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Волос
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

К
0:2
К
1:0
С
3:0
С
0:2
С
4:2
С
0:1
С
3:0
ТМК
3:1
С
0:4
С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
0.8

Среднее время на гол

0
112

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.6
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 4 0.21
Maximiliano Comba 3 0.16
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.16
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.11
Алхо Николай 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Сьелис Христос 1 0.05
Труйе Алексис 1 (1) 0.05
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 8 0.42
Десподов Кирилл 6 0.32
Живкович Андрия 6 0.32
Брэндон Льямас 5 (1) 0.26
Оздоев Магомед 5 0.26
Константелиас Янис 4 0.21
Баба Абдул-Рахман 3 0.16
Цимас Стефанос 3 0.16
Саматта Мбвана 2 0.11
Луиш Рафаэл 2 0.11
Тайсон Фреда 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Антонио Маркос 1 0.05
Мейте Суалихо 1 0.05
Циггарас Теохарис 1 0.05
Кулиеракис Костас 1 0.05
Шваб Штефан 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Гарсия Хуан Мануэль 4 1
Alexis Kalogeropoulos 5 0
Georgios Mygas 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Делетич Милош 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Алхо Николай 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 4 0
Баба Абдул-Рахман 4 0
Мург Томас 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Мейте Суалихо 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Волос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ПАОК
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
3
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ПАОК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

4
25
Волос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
ПАОК
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
42%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Забито

4
25
1 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
25%
8
32%
31-45
1
25%
7
28%
46-60
1
25%
1
4%
61-75
1
25%
3
12%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
3
60%
61-75
2
12%
1
20%
76-90

Забито

16
45
4 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
1
6%
2
4%
1-15
2
13%
8
18%
16-30
1
6%
12
27%
31-45
6
38%
11
24%
46-60
3
19%
5
11%
61-75
3
19%
7
16%
76-90

Пропущено

33
16
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
2
6%
0
0%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
9
27%
1
6%
31-45
9
27%
3
19%
46-60
7
21%
4
25%
61-75
4
12%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0
Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1
ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2

Результаты матчей

Волос
ПАОК

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
14
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
2.
АЕК
 3:0 19 12 6 1 37 - 16 42
3.
Панатинаикос
 18 13 2 3 47 - 14 41
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Ламия
 19 6 6 7 23 - 31 24
8.
Атромитос
 0:3 19 5 8 6 24 - 32 23
9.
Пансерраикос
 19 5 6 8 23 - 32 21
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Панетоликос
 19 3 5 11 17 - 34 14
12.
Волос
 19 3 5 11 17 - 38 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 19 2 6 11 20 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 3:0 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 0:3 10 3 6 1 13 - 11 15
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 3:0 10 6 3 1 19 - 11 21
3.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
7.
Атромитос
 0:3 9 2 2 5 11 - 21 8
8.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
    • 39'
      Angel Lopez получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Alexios Kalogeropoulos получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Georgios Mygas бьет в цель!
    • 26'
      Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волос 1:5 ПАОК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный