Тур: 19. Стадион: Перистери.
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
26
Кунде
Пьер
30
Куэн
Андреас
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Атромитос
АЕК
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
109.1%
2 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 17 побед
36 матчей
22.2%
19.4%
58.4%
8 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
5.6%
63.9%
30.5%
2 победы 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
0.47
0.89
Среднее время на гол
191
100
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.74
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.14
0.89
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
79
101
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.26
|Робай Гаэтан
|4
|0.21
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.21
|Юбитана Дензель
|2
|0.11
|Гонсалес Эдер
|2
|0.11
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.11
|Lucas Acevedo
|2
|0.11
|Куэн Андреас
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.05
|Камара Агибу
|1
|0.05
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|8 (2)
|0.42
|Цубер Стивен
|5
|0.26
|Элиассон Никлас
|3
|0.16
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.16
|Вида Домагой
|2
|0.11
|Пинеда Орбелин
|2
|0.11
|Понсе Эсекель
|2
|0.11
|Рота Лазарос
|2
|0.11
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.11
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.05
|Араужо Серхио
|1
|0.05
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|Йонссон Йенс
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|1
|0.05
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Калленс Александр
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Манталос Петрос
|2
|1
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АЕК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
4
Атромитос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
9
18
Атромитос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
АЕК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
14
15
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
14%
7
47%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
57%
3
25%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
5
28%
76-90
Пропущено
21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
10%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
9
43%
2
40%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
19%
1
20%
76-90
Забито
25
33
7 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
3
12%
4
12%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
2
8%
12
36%
31-45
6
24%
3
9%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
8
32%
8
24%
76-90
Пропущено
28
17
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
7%
4
24%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
11
39%
5
29%
29%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
8
29%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1
АЕК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2
АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0
Результаты матчей
Атромитос
АЕК
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атромитос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
63
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
612
126
513
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|19
|14
|2
|3
|52 - 14
|44
|2.
|1:0
|19
|12
|6
|1
|35 - 16
|42
|3.
|18
|13
|2
|3
|47 - 14
|41
|4.
|18
|11
|3
|4
|38 - 17
|35
|5.
|18
|9
|3
|6
|29 - 21
|30
|6.
|18
|8
|2
|8
|23 - 28
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|23 - 31
|24
|8.
|0:1
|19
|5
|8
|6
|24 - 30
|23
|9.
|19
|5
|6
|8
|23 - 32
|21
|10.
|19
|4
|8
|7
|16 - 28
|20
|11.
|19
|3
|5
|11
|17 - 34
|14
|12.
|1:4
|19
|3
|5
|11
|17 - 37
|14
|13.
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|14.
|19
|2
|6
|11
|20 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|1:0
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|0:1
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|10
|2
|4
|4
|15 - 22
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:4
|10
|2
|2
|6
|12 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 11
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|4.
|4:1
|9
|5
|1
|3
|24 - 12
|16
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|7.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|8.
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|9.
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|10.
|1:4
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|12.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4