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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Атромитос
0:5
Конец матча
АЕК
0'
0:1
2' Гол
Понсе Эсекель
0:2
15' Гол
Понсе Эсекель
0:3
35' Гол
Калленс Александр
42' Желтая карточка
Вида Домагой
0:4
58' Гол
Понсе Эсекель
0:5
66' Гол
Йонссон Йенс
81' Желтая карточка
Писарро Родольфо
90'+3
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
11
Юбитана
Дензель
30
Куэн
Андреас
18
Валенсия
Диего
9
Вергос
Николаос
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
10
Цубер
Стивен
Атромитос
4-1-4-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Атромитос
АЕК

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
109.1%
2 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 17 побед

36 матчей

22.2%
19.4%
58.4%
8 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

5.6%
63.9%
30.5%
2 победы 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
1:0
ТМС
1:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:0
КГ
3:0
Р
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
К
0:3
С
1:0
С
1:1
С
3:3
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

0.47
0.89

Среднее время на гол

191
100

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.74
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.14
0.89

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

79
101

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.26
Робай Гаэтан 4 0.21
Вергос Николаос 4 (1) 0.21
Юбитана Дензель 2 0.11
Гонсалес Эдер 2 0.11
Валенсия Диего 2 (1) 0.11
Lucas Acevedo 2 0.11
Куэн Андреас 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 0.05
Камара Агибу 1 0.05
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 8 (2) 0.42
Цубер Стивен 5 0.26
Понсе Эсекель 4 0.21
Элиассон Никлас 3 0.16
Амрабат Нордин 3 (2) 0.16
Вида Домагой 2 0.11
Пинеда Орбелин 2 0.11
Гачинович Мийат 2 (1) 0.11
Йонссон Йенс 2 0.11
Рота Лазарос 2 0.11
Манталос Петрос 1 (1) 0.05
Араужо Серхио 1 0.05
Мукуди Ароль 1 0.05
Калленс Александр 1 0.05
Мохаммади Милад 1 0.05
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Цавелас Георгиос 5 0
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Камара Агибу 5 0
Lucas Acevedo 3 1
Юбитана Дензель 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Калленс Александр 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Манталос Петрос 2 1
Сидибе Джибриль 0 2
Йонссон Йенс 3 0
Рота Лазарос 3 0
Вида Домагой 2 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
АЕК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
4
Атромитос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АЕК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

9
18
Атромитос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
АЕК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

14
20
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
5
25%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
8
40%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
5
28%
76-90

Пропущено

21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
10%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
9
43%
2
40%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
19%
1
20%
76-90

Забито

25
38
7 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
3
12%
6
16%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
2
8%
13
34%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
4
16%
3
8%
61-75
8
32%
8
21%
76-90

Пропущено

33
17
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
12%
4
24%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
12
36%
5
29%
29%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
8
24%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1
АЕК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2
АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0

Результаты матчей

Атромитос
АЕК

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атромитос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
3
3
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
7
3
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
6
13
1.5
13
6
5
14
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
2.
Панатинаикос
 0:0 19 13 3 3 47 - 14 42
3.
АЕК
 19 12 6 1 39 - 16 42
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 0:0 19 8 3 8 23 - 28 27
7.
Ламия
 19 6 6 7 23 - 31 24
8.
Атромитос
 19 5 8 6 24 - 34 23
9.
Пансерраикос
 19 5 6 8 23 - 32 21
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Панетоликос
 19 3 5 11 17 - 34 14
12.
Волос
 19 3 5 11 17 - 38 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 19 2 6 11 20 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 0:0 9 6 2 1 24 - 5 20
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
9.
Астерас
 0:0 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 0:0 9 4 2 3 11 - 10 14
6.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
7.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
8.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
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Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
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