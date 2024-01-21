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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Арис Салоники
1:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
17' Гол
Франсиско Мартинес
19' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
0:2
21' Пенальти
Марсело Родиней
37' Желтая карточка
Роуз Линдси
78' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
1:2
90' Гол в свои ворота
Кини Марин
90' Желтая карточка
Марсело Родиней
90'+6
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Одубаджо
Мозес
92
Роуз
Линдси
4
Фабиано
Лейсманн
3
Феррари
Франко
28
Верстрате
Биргер
77
Панагидис
Михаил
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
21
Пардо
Рубен
80
Морон
Лоренцо
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рецос
Панайотис
18
Кини
Марин
32
Эссе
Сантьяго
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
15
Александропулос
Сотириос
10
Желсон
Мартиньш
29
Франсиско
Мартинес
Арис Салоники
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Олимпиакос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
63.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 15 побед

42 матча

19%
14.3%
66.7%
8 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

11.9%
33.3%
54.8%
5 побед 14 ничьих 23 победы

Второй тайм

26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

С
4:1
С
2:1
С
2:2
К
0:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.15
0.57

Среднее время на гол

78
159

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.91
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

65
38

Голов в среднем за матч

1.55
0.9

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 10 (3) 0.53
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.21
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.21
Самора Альваро 3 0.16
Дарида Владимир 2 0.11
Саверио Кике 2 0.11
Менендес Джонатан 1 0.05
Христодулопулос Лазарос 1 0.05
Пардо Рубен 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Фетфатцидис Иоаннис 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.37
Масурас Гиоргос 6 0.32
Фортунис Костас 5 0.26
Поденсе Даниэл 5 0.26
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.16
Марсело Родиней 2 (1) 0.11
Йоветич Стеван 2 (1) 0.11
Камара Мохамед III 2 0.11
Франсиско Мартинес 2 (1) 0.11
Биэл Пеп 1 0.05
Иборра Висенте 1 0.05
Кини Марин 1 0.05
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 4 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Феррари Франко 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Роуз Линдси 1 0
Пардо Рубен 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0
Самора Альваро 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Александропулос Сотириос 3 0
Эссе Сантьяго 3 0
Марсело Родиней 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
2
Арис Салоники
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

6
18
Арис Салоники
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Олимпиакос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
3
25%
7
32%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

30
35
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
7%
2
6%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
4
13%
8
23%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
6
20%
7
20%
61-75
6
20%
10
29%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
15%
5
26%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1
Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2
Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1

Результаты матчей

Арис Салоники
Олимпиакос

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
7
2
2
8
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
12
6
3
15
2.5
7
11
1
17
3.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
2.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
3.
АЕК
 19 12 6 1 39 - 16 42
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 19 9 3 7 30 - 23 30
6.
Астерас
 19 8 2 9 23 - 30 26
7.
Ламия
 19 6 6 7 23 - 31 24
8.
Атромитос
 19 5 8 6 24 - 34 23
9.
Пансерраикос
 19 5 6 8 23 - 32 21
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Панетоликос
 19 3 5 11 17 - 34 14
12.
Волос
 19 3 5 11 17 - 38 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 19 2 6 11 20 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
3.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
4.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
7.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
8.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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