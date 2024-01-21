Тур: 19. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолФрансиско Мартинес
19' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
0:2
21' ПенальтиМарсело Родиней
37' Желтая карточкаРоуз Линдси
78' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
1:2
90' Гол в свои воротаКини Марин
90' Желтая карточкаМарсело Родиней
90'+6
Ход матча
17'
19'
21'
0:2
37'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
92
Роуз
Линдси
21
Пардо
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Арис Салоники
Олимпиакос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
63.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед
31 матч
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 15 побед
42 матча
19%
14.3%
66.7%
8 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
11.9%
33.3%
54.8%
5 побед 14 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.15
0.57
Среднее время на гол
78
159
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.91
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
65
38
Голов в среднем за матч
1.55
0.9
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|10 (3)
|0.53
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.21
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.21
|Самора Альваро
|3
|0.16
|Дарида Владимир
|2
|0.11
|Саверио Кике
|2
|0.11
|Менендес Джонатан
|1
|0.05
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.05
|Пардо Рубен
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Фетфатцидис Иоаннис
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.37
|Масурас Гиоргос
|6
|0.32
|Фортунис Костас
|5
|0.26
|Поденсе Даниэл
|5
|0.26
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.16
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.11
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.11
|Камара Мохамед III
|2
|0.11
|Франсиско Мартинес
|2 (1)
|0.11
|Биэл Пеп
|1
|0.05
|Иборра Висенте
|1
|0.05
|Кини Марин
|1
|0.05
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Роуз Линдси
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
2
Арис Салоники
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
6
18
Арис Салоники
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Олимпиакос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
3
25%
7
32%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
30
35
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
7%
2
6%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
4
13%
8
23%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
6
20%
7
20%
61-75
6
20%
10
29%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
15%
5
26%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1
Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2
Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Результаты матчей
Арис Салоники
Олимпиакос
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
44
54
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
108
126
315
711
117
414
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4