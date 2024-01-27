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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Панетоликос
1:1
Второй тайм: 79'
Ламия
0'
0:1
11' Гол
Flosard Malci
27' Желтая карточка
Амарал Педру
36' Желтая карточка
Цандарис Фанис
40' Желтая карточка
Дуарте Бруно
42' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
1:1
47' Гол
Харис Мавриас
54' Желтая карточка
Nikola Stajic

Ход матча

11'
0:1
Flosard Malci
(Карлитос Карлос)
27'
 
Амарал Педру
36'
 
Цандарис Фанис
40'
Дуарте Бруно
 
42'
 
Дзанетпулос Адам-Кристоф
47'
Харис Мавриас
1:1
54'
Nikola Stajic
 
65'
Дуарте Фредерику
Хуанпи Аньор
 
65'
Серхио Диас
Шенгелия Леван
 
73'
 
Сидклей Феррейра
Мартинес Рубен
73'
 
Тошич Зоран
Цилулис Сотирис
76'
Соуза Жоау Педру
Хацитеодоридис Илиас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ламия
4.50
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3.65
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
54
Льявас
Георгиос
26
Дуарте
Бруно
49
Nikola
Stajic
35
Харис
Мавриас
24
Pedro
Silva
Torrejon
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
10
Карлитос
Карлос
19
Flosard
Malci
Панетоликос
5-3-2
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
Ламия

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

0.94
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

95
73

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.2
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.15
Льявас Георгиос 2 0.1
Дуарте Фредерику 2 0.1
Дуарте Бруно 2 0.1
Шенгелия Леван 1 0.05
Харис Мавриас 1 0.05
Хацитеодоридис Илиас 1 0.05
Малис Александрос 1 0.05
Franco Baldassarra 1 0.05
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 6 (1) 0.3
Сливка Выкинтас 3 0.15
Matias Acuna I 3 0.15
Мартинес Рубен II 3 0.15
Flosard Malci 3 0.15
Цилулис Сотирис 2 0.1
Лонго Самуэле 1 0.05
Давид Симон 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Амарал Педру 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Бруно 7 0
Facundo Perez 5 1
Младен Себастьян 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Малис Александрос 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Шенгелия Леван 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Nikola Stajic 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 6 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 5 0
Станко Калеб 4 0
Цандарис Фанис 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Сливка Выкинтас 3 0
Амарал Педру 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

1
13
Панетоликос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Ламия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

4
20

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
5
33%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
14%
4
27%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
43%
1
7%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
4
29%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
2
11%
5
22%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
6
33%
4
17%
76-90

Пропущено

33
31
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
6
18%
5
16%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
9
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0
Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0

Результаты матчей

Панетоликос
Ламия

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
6
13
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
2.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
3.
АЕК
 19 12 6 1 39 - 16 42
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 19 9 3 7 30 - 23 30
6.
Астерас
 19 8 2 9 23 - 30 26
7.
Ламия
 1:1 20 6 7 7 24 - 32 25
8.
Атромитос
 19 5 8 6 24 - 34 23
9.
Пансерраикос
 19 5 6 8 23 - 32 21
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Панетоликос
 1:1 20 3 6 11 18 - 35 15
12.
Волос
 19 3 5 11 17 - 38 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 19 2 6 11 20 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
3.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
4.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 1:1 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Панетоликос
 1:1 10 3 4 3 12 - 16 13
11.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
7.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
8.
Ламия
 1:1 10 1 5 4 8 - 19 8
9.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
10.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 1:1 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Панетоликос
    Ничья
    Ламия
    4.50
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    3.65
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