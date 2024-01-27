Тур: 20. Стадион: Панетоликос.
1:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолFlosard Malci
27' Желтая карточкаАмарал Педру
36' Желтая карточкаЦандарис Фанис
40' Желтая карточкаДуарте Бруно
42' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
1:1
46' ГолХарис Мавриас
54' Желтая карточкаNikola Stajic
1:2
82' ГолНуньес Кристофер
90' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
90' Желтая карточкаСидклей Феррейра
90'+6
Ход матча
11'
0:1
27'
36'
40'
46'
1:1
54'
82'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Панетоликос
Ламия
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
0.94
1.22
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
95
73
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.2
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.15
|Льявас Георгиос
|2
|0.1
|Дуарте Фредерику
|2
|0.1
|Дуарте Бруно
|2
|0.1
|Шенгелия Леван
|1
|0.05
|Харис Мавриас
|1
|0.05
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.05
|Малис Александрос
|1
|0.05
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|6 (1)
|0.3
|Сливка Выкинтас
|3
|0.15
|Matias Acuna I
|3
|0.15
|Мартинес Рубен II
|3
|0.15
|Flosard Malci
|3
|0.15
|Цилулис Сотирис
|2
|0.1
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Давид Симон
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Нуньес Кристофер
|1
|0.05
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Бруно
|7
|0
|Facundo Perez
|5
|1
|Младен Себастьян
|4
|0
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Nikola Stajic
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|7
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Станко Калеб
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ламия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
1
13
Панетоликос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Ламия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
6
35%
1
6%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
1
14%
4
27%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
43%
1
7%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
4
29%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
4
22%
3
21%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
11%
6
24%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
5
20%
76-90
Пропущено
35
32
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
7
20%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
10
29%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0
Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0
Результаты матчей
Панетоликос
Ламия
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
46
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
515
713
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|53 - 14
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|49 - 14
|44
|3.
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|4.
|19
|12
|3
|4
|40 - 18
|38
|5.
|1:0
|20
|10
|3
|7
|31 - 23
|33
|6.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|7.
|19
|8
|2
|9
|23 - 30
|26
|8.
|2:1
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|9.
|19
|5
|8
|6
|24 - 34
|23
|10.
|19
|4
|8
|7
|16 - 28
|20
|11.
|20
|3
|5
|12
|18 - 36
|14
|12.
|1:2
|20
|3
|5
|12
|18 - 40
|14
|13.
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|14.
|0:1
|20
|2
|6
|12
|20 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|3.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|2:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|10.
|1:2
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|12.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|13.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4