Тур: 20. Стадион: Serres Municipal Stadium.
2:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСьелис Христос
37' Желтая карточкаGeorgios Mygas
0:1
45' ГолАссехнун Джасин-Амин
1:1
50' ПенальтиKonstantinos Thimianis
52' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
55' Желтая карточкаАлексич Коста
57' Желтая карточкаАлхо Николай
2:1
59' ГолДелияннидис Панайотис
81' Желтая карточкаMathias Tomas
90' Желтая карточкаAngelos Ikonomou
2:2
90' ПенальтиГарсия Хуан Мануэль
90' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
90' Желтая карточкаРачич Лука
90' Желтая карточкаДелетич Милош
90'+10
Ход матча
23'
37'
45'
50'
55'
57'
59'
81'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 28
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Пансерраикос
Волос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|4
|0.2
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.2
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.15
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.15
|Бетанкор Хефте
|3
|0.15
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.1
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.1
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.1
|Варда Амр
|1
|0.05
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.05
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|4
|0.2
|Гарсия Хуан Мануэль
|3 (2)
|0.15
|Maximiliano Comba
|3
|0.15
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.15
|Алхо Николай
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Сьелис Христос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.05
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаикос Пасхалис
|7
|0
|Уэдраого Исмаила
|5
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Maximiliano Moreira
|4
|0
|Данкерлёй Дамил
|4
|0
|Алексич Коста
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Делияннидис Панайотис
|3
|0
|Хован Адриан
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Konstantinos Thimianis
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|2
|0
|Angelos Ikonomou
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Mathias Tomas
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Georgios Mygas
|4
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|5
|0
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Волос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Пансерраикос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
10
8
Пансерраикос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (15)
10% (2)
15% (3)
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
7
50%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
22
21
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
10
45%
3
14%
76-90
Забито
27
19
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
8
30%
30%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
2
7%
7
37%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
22%
4
21%
76-90
Пропущено
32
40
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
2
6%
2
5%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
16%
10
25%
31-45
3
9%
12
30%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
12
38%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0
Волос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2
АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3
Результаты матчей
Пансерраикос
Волос
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
53
46
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
55
48
28
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
137
911
614
218
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4