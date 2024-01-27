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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Пансерраикос
2:2
Конец матча
Волос
0'
23' Желтая карточка
Сьелис Христос
37' Желтая карточка
Georgios Mygas
0:1
45' Гол
Ассехнун Джасин-Амин
1:1
50' Пенальти
Konstantinos Thimianis
52' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
55' Желтая карточка
Алексич Коста
57' Желтая карточка
Алхо Николай
2:1
59' Гол
Делияннидис Панайотис
81' Желтая карточка
Mathias Tomas
90' Желтая карточка
Angelos Ikonomou
2:2
90' Пенальти
Гарсия Хуан Мануэль
90' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
90' Желтая карточка
Рачич Лука
90' Желтая карточка
Делетич Милош
90'+10
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
8
Konstantinos
Thimianis
31
Бергстрём
Эмиль
15
Диамантис
Апостолос
26
Стаикос
Пасхалис
69
Maximiliano
Moreira
11
Mathias
Tomas
7
Варда
Амр
27
Данкерлёй
Дамил
19
Бетанкор
Хефте
63
Ковач
Даниэль
22
Georgios
Mygas
5
Alexis
Kalogeropoulos
4
Асланидис
Кириакос
3
Алхо
Николай
6
Цоканис
Тасос
16
Сьелис
Христос
11
Главчич
Неманья
77
Ассехнун
Джасин-Амин
17
Кицос
Фотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Пансерраикос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
Волос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
К
1:3
К
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 4 0.2
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.2
Делияннидис Панайотис 3 0.15
Стаикос Пасхалис 3 0.15
Бетанкор Хефте 3 0.15
Мургос Саввас 2 (1) 0.1
Хадзистравос Зисис 2 0.1
Пилеас Костас 2 (1) 0.1
Варда Амр 1 0.05
Бергстрём Эмиль 1 0.05
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 4 0.2
Гарсия Хуан Мануэль 3 (2) 0.15
Maximiliano Comba 3 0.15
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.15
Алхо Николай 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Сьелис Христос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Труйе Алексис 1 (1) 0.05
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаикос Пасхалис 7 0
Уэдраого Исмаила 5 1
Гайек Томаш 1 2
Maximiliano Moreira 4 0
Данкерлёй Дамил 4 0
Алексич Коста 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Делияннидис Панайотис 3 0
Хован Адриан 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Пилеас Костас 3 0
Konstantinos Thimianis 3 0
Marios Sofianos 3 0
Хадзистравос Зисис 2 0
Angelos Ikonomou 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Mathias Tomas 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Georgios Mygas 4 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 1
Alexis Kalogeropoulos 5 0
Цоканис Тасос 4 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Алхо Николай 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Труйе Алексис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Волос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Пансерраикос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

10
8
Пансерраикос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (15)
10% (2)
15% (3)
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Забито

14
13
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
7
50%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

22
21
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
10
45%
3
14%
76-90

Забито

27
19
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
8
30%
30%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
2
7%
7
37%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
22%
4
21%
76-90

Пропущено

32
40
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
2
6%
2
5%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
16%
10
25%
31-45
3
9%
12
30%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
12
38%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0
Волос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2
АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3

Результаты матчей

Пансерраикос
Волос

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
3
1.5
4
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
5
4
8
1.5
2
8
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
13
7
9
11
1.5
6
14
2
18
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
2.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
3.
АЕК
 19 12 6 1 39 - 16 42
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
7.
Астерас
 19 8 2 9 23 - 30 26
8.
Атромитос
 19 5 8 6 24 - 34 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Волос
 20 3 6 11 19 - 40 15
12.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
3.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
4.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
9.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
10.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Гарсия Хуан Мануэль сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Пансерраикос 2:2 Волос онлайн

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