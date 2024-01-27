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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Кифисиас
0:1
Второй тайм: 47'
Арис Салоники
0'
0:1
16' Гол
Фетфатцидис Иоаннис
22' Желтая карточка
Роуз Линдси
31' Желтая карточка
Цапан Лука
31' Желтая карточка
Самора Альваро

Ход матча

16'
0:1
Фетфатцидис Иоаннис
(Менендес Джонатан)
22'
 
Роуз Линдси
31'
Цапан Лука
 
31'
 
Самора Альваро

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Кифисиас
Ничья
Арис Салоники
9.92
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Все Коэффициенты
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
31
Цапан
Лука
44
Andre
Ferreira
Teixeira
25
Ivan
Milicevic
27
Facundo
Soloa
5
Nikolaos
Peios
17
Крисиума
Матеус
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
10
Andrews
Tetteh
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
92
Роуз
Линдси
33
Монтойя
Мартин
28
Верстрате
Биргер
20
Джурасек
Невен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
12
Самора
Альваро
27
Менендес
Джонатан
19
Фетфатцидис
Иоаннис
Кифисиас
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисиас
Арис Салоники

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.05
Andre Ferreira Teixeira 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 10 (3) 0.5
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.2
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.2
Самора Альваро 3 0.15
Дарида Владимир 2 0.1
Саверио Кике 2 0.1
Менендес Джонатан 1 0.05
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.05
Христодулопулос Лазарос 1 0.05
Пардо Рубен 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клонаридис Виктор 1 0
Facundo Soloa 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 4 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Феррари Франко 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Самора Альваро 2 0
Пардо Рубен 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0

Результаты матчей

Кифисиас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
6
Кифисиас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Арис Салоники
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

1
17
Кифисиас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Арис Салоники
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

32
6

Упущенные победы

3
23

Голы по времени матча

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

35
11
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
8
23%
0
0%
1-15
3
9%
1
9%
16-30
5
14%
3
27%
31-45
4
11%
2
18%
46-60
4
11%
3
27%
61-75
11
31%
2
18%
76-90

Забито

2
18
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 9
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
50%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

26
12
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
4
33%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
8
31%
4
33%
76-90

Забито

4
30
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 13
16 Не забивали 4
1
25%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
50%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
1
25%
6
20%
61-75
0
0%
6
20%
76-90

Пропущено

61
23
26 В 1-м тайме 8
35 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
9
15%
0
0%
1-15
8
13%
5
22%
16-30
9
15%
3
13%
31-45
7
11%
4
17%
46-60
9
15%
5
22%
61-75
19
31%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисиас
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1
Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4
АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2

Результаты матчей

Кифисиас
Арис Салоники

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
3:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кифисиас
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
5
2
8
2.5
2
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
10
9
2
17
2.5
3
16
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
2.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
3.
АЕК
 19 12 6 1 39 - 16 42
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 1:0 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
7.
Астерас
 19 8 2 9 23 - 30 26
8.
Пансерраикос
 2:1 20 6 6 8 25 - 33 24
9.
Атромитос
 19 5 8 6 24 - 34 23
10.
ОФИ
 19 4 8 7 16 - 28 20
11.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
12.
Волос
 1:2 20 3 5 12 18 - 40 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 0:1 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 1:0 11 7 2 2 19 - 11 23
3.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
4.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Пансерраикос
 2:1 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 0:1 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 1:2 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 1:0 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 2:1 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
10.
Волос
 1:2 10 1 3 6 6 - 18 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 0:1 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
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Ничья
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