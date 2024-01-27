Тур: 20. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0:1
Второй тайм: 47'
0'
0:1
16' ГолФетфатцидис Иоаннис
22' Желтая карточкаРоуз Линдси
31' Желтая карточкаЦапан Лука
31' Желтая карточкаСамора Альваро
Ход матча
16'
22'
31'
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
31
Цапан
Лука
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Кифисиас
Арис Салоники
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|10 (3)
|0.5
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.2
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.2
|Самора Альваро
|3
|0.15
|Дарида Владимир
|2
|0.1
|Саверио Кике
|2
|0.1
|Менендес Джонатан
|1
|0.05
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.05
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.05
|Пардо Рубен
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Facundo Soloa
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Самора Альваро
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
6
Кифисиас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Арис Салоники
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
1
17
Кифисиас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Арис Салоники
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
32
6
Упущенные победы
3
23
Голы по времени матча
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
35
11
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
8
23%
0
0%
1-15
3
9%
1
9%
16-30
5
14%
3
27%
31-45
4
11%
2
18%
46-60
4
11%
3
27%
61-75
11
31%
2
18%
76-90
Забито
2
18
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 9
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
50%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
26
12
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
4
33%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
8
31%
4
33%
76-90
Забито
4
30
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 13
16 Не забивали 4
1
25%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
50%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
1
25%
6
20%
61-75
0
0%
6
20%
76-90
Пропущено
61
23
26 В 1-м тайме 8
35 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
9
15%
0
0%
1-15
8
13%
5
22%
16-30
9
15%
3
13%
31-45
7
11%
4
17%
46-60
9
15%
5
22%
61-75
19
31%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1
Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4
АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2
Результаты матчей
Кифисиас
Арис Салоники
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
3:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
65
28
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
415
109
217
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|53 - 14
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|49 - 14
|44
|3.
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|4.
|19
|12
|3
|4
|40 - 18
|38
|5.
|1:0
|20
|10
|3
|7
|31 - 23
|33
|6.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|7.
|19
|8
|2
|9
|23 - 30
|26
|8.
|2:1
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|9.
|19
|5
|8
|6
|24 - 34
|23
|10.
|19
|4
|8
|7
|16 - 28
|20
|11.
|20
|3
|5
|12
|18 - 36
|14
|12.
|1:2
|20
|3
|5
|12
|18 - 40
|14
|13.
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|14.
|0:1
|20
|2
|6
|12
|20 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|3.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|2:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|10.
|1:2
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|12.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|13.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4