  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
АЕК
1:0
Перерыв
ОФИ
0'
1:0
28' Гол
Понсе Эсекель

Ход матча

28'
Понсе Эсекель
(Цубер Стивен)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
10.50
Реклама, betboom.ru
9.89
6.20
Все Коэффициенты
1
Станкович
Цицан
37
Радоня
Ведад
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
10
Цубер
Стивен
32
Сотириу
Димитриос
2
Ларссон
Эрик
24
Лабропулос
Василис
5
Брессан
Матеус
22
Тораринссон
Гудмундур
55
Глазер
Дан
8
Luis
Gallegos
7
Баку
Макана
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
АЕК
4-3-1-2
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ОФИ

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
3:0
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:4
С
4:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2
1.82

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.5

Среднее время на гол

76
180

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.19

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 8 (2) 0.4
Цубер Стивен 5 0.25
Понсе Эсекель 5 0.25
Элиассон Никлас 3 0.15
Амрабат Нордин 3 (2) 0.15
Вида Домагой 2 0.1
Пинеда Орбелин 2 0.1
Гачинович Мийат 2 (1) 0.1
Йонссон Йенс 2 0.1
Рота Лазарос 2 0.1
Манталос Петрос 1 (1) 0.05
Араужо Серхио 1 0.05
Мукуди Ароль 1 0.05
Калленс Александр 1 0.05
Мохаммади Милад 1 0.05
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.2
Нуха Дико 3 0.15
Тораринссон Гудмундур 2 0.1
Нейра Хуан 2 (1) 0.1
Абанда Леруа 1 0.05
Маринакис Никос 1 0.05
Luis Gallegos 1 0.05
Риера Адриан 1 0.05
Лабропулос Василис 1 0.05
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Калленс Александр 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Манталос Петрос 2 1
Сидибе Джибриль 0 2
Йонссон Йенс 3 0
Рота Лазарос 3 0
Вида Домагой 2 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Абанда Леруа 6 0
Мельядо Мигель 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Бакич Марко 4 0
Luis Gallegos 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0
Риера Адриан 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
ОФИ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ОФИ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

20
11
АЕК
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
ОФИ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

24
17

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
50%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
40%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
6
35%
76-90

Забито

20
11
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
5
25%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
8
40%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

38
17
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
6
16%
2
12%
1-15
4
11%
5
29%
29%
16-30
13
34%
3
18%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
3
8%
2
12%
61-75
8
21%
4
24%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
4
24%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0
Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1
ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2

Результаты матчей

АЕК
ОФИ

Точный счет

3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЕК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
8
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
7
3
1.5
1
8
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
12
7
13
6
1.5
3
16
6
13
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1:0 20 13 6 1 40 - 16 45
2.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
3.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
7.
Астерас
 19 8 2 9 23 - 30 26
8.
Атромитос
 19 5 8 6 24 - 34 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 0:1 20 4 8 8 16 - 29 20
11.
Волос
 20 3 6 11 19 - 40 15
12.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
АЕК
 1:0 10 7 3 0 19 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 0:1 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
9.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
10.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 1:0 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
12.
ОФИ
 0:1 10 0 4 6 5 - 19 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
10.50
Реклама, betboom.ru
9.89
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 ОФИ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АЕК
ОФИ
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный