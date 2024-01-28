Тур: 20. Стадион: OPAP Arena.
Ход матча
28'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
37
Радоня
Ведад
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
55
Глазер
Дан
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
История личных встреч
АЕК
ОФИ
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2
1.82
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.5
Среднее время на гол
76
180
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.19
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|8 (2)
|0.4
|Цубер Стивен
|5
|0.25
|Понсе Эсекель
|5
|0.25
|Элиассон Никлас
|3
|0.15
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.15
|Вида Домагой
|2
|0.1
|Пинеда Орбелин
|2
|0.1
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Йенс
|2
|0.1
|Рота Лазарос
|2
|0.1
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.05
|Араужо Серхио
|1
|0.05
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|Калленс Александр
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|1
|0.05
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.2
|Нуха Дико
|3
|0.15
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.1
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.1
|Абанда Леруа
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|1
|0.05
|Luis Gallegos
|1
|0.05
|Риера Адриан
|1
|0.05
|Лабропулос Василис
|1
|0.05
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Калленс Александр
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Манталос Петрос
|2
|1
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Вида Домагой
|2
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Бакич Марко
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
ОФИ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ОФИ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
20
11
АЕК
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
ОФИ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
24
17
Голы по времени матча
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
50%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
5
28%
1
17%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
40%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
6
35%
76-90
Забито
20
11
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
5
25%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
8
40%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
38
17
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
6
16%
2
12%
1-15
4
11%
5
29%
29%
16-30
13
34%
3
18%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
3
8%
2
12%
61-75
8
21%
4
24%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
4
24%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0
Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1
ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2
Результаты матчей
АЕК
ОФИ
Точный счет
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЕК
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
73
18
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
127
136
316
613
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|13
|6
|1
|40 - 16
|45
|2.
|19
|14
|2
|3
|53 - 14
|44
|3.
|19
|14
|2
|3
|49 - 14
|44
|4.
|19
|12
|3
|4
|40 - 18
|38
|5.
|20
|10
|3
|7
|31 - 23
|33
|6.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|7.
|19
|8
|2
|9
|23 - 30
|26
|8.
|19
|5
|8
|6
|24 - 34
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|25 - 34
|22
|10.
|0:1
|20
|4
|8
|8
|16 - 29
|20
|11.
|20
|3
|6
|11
|19 - 40
|15
|12.
|20
|3
|5
|12
|18 - 36
|14
|13.
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|14.
|20
|2
|6
|12
|20 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|9.
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|12.
|0:1
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4