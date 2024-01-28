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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
28' Гол
Понсе Эсекель
46' Желтая карточка
Риера Адриан
2:0
67' Гол
Понсе Эсекель
78' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
82' Желтая карточка
Манталос Петрос
3:0
90' Гол
Ван Веерт Том
90'+7

Ход матча

28'
Понсе Эсекель
(Цубер Стивен)
1:0
46'
 
Риера Адриан
Абанда Леруа
46'
 
Риера Адриан
65'
 
Нуха Дико
Баку Макана
67'
Понсе Эсекель
2:0
74'
 
Giannis Theodosoulakis
Феллипе Луис
74'
Араужо Серхио
Цубер Стивен
 
74'
Элиассон Никлас
Гачинович Мийат
 
74'
Манталос Петрос
Пинеда Орбелин
 
74'
Фернандес Пауло
Амрабат Нордин
 
77'
 
Giannis Apostolakis
Бакич Марко
77'
 
Мельядо Мигель
Глазер Дан
78'
Пилиос Ставрос
 
82'
Манталос Петрос
 
85'
Ван Веерт Том
Понсе Эсекель
 
90'
Ван Веерт Том
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Станкович
Цицан
37
Радоня
Ведад
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
10
Цубер
Стивен
32
Сотириу
Димитриос
2
Ларссон
Эрик
24
Лабропулос
Василис
5
Брессан
Матеус
22
Тораринссон
Гудмундур
55
Глазер
Дан
8
Luis
Gallegos
7
Баку
Макана
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
АЕК
4-3-1-2
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ОФИ

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
3:0
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:4
С
4:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2
1.82

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.5

Среднее время на гол

76
180

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.19

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 8 (2) 0.4
Понсе Эсекель 6 0.3
Цубер Стивен 5 0.25
Элиассон Никлас 3 0.15
Амрабат Нордин 3 (2) 0.15
Вида Домагой 2 0.1
Пинеда Орбелин 2 0.1
Гачинович Мийат 2 (1) 0.1
Йонссон Йенс 2 0.1
Рота Лазарос 2 0.1
Манталос Петрос 1 (1) 0.05
Араужо Серхио 1 0.05
Мукуди Ароль 1 0.05
Калленс Александр 1 0.05
Ван Веерт Том 1 0.05
Мохаммади Милад 1 0.05
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.2
Нуха Дико 3 0.15
Тораринссон Гудмундур 2 0.1
Нейра Хуан 2 (1) 0.1
Абанда Леруа 1 0.05
Маринакис Никос 1 0.05
Luis Gallegos 1 0.05
Риера Адриан 1 0.05
Лабропулос Василис 1 0.05
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Манталос Петрос 3 1
Калленс Александр 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Йонссон Йенс 3 0
Рота Лазарос 3 0
Вида Домагой 2 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Абанда Леруа 6 0
Мельядо Мигель 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Бакич Марко 4 0
Luis Gallegos 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Риера Адриан 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
ОФИ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ОФИ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

20
11
АЕК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
ОФИ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

24
17

Голы по времени матча

Забито

21
6
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
3
50%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
33%
61-75
6
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
20%
3
15%
61-75
1
20%
7
35%
76-90

Забито

20
11
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
25%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
8
40%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

41
17
24 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
6
15%
2
12%
1-15
5
12%
5
29%
29%
16-30
13
32%
3
18%
31-45
4
10%
1
6%
46-60
4
10%
2
12%
61-75
9
22%
4
24%
76-90

Пропущено

17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
4
24%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
4
24%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0
Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1
ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2

Результаты матчей

АЕК
ОФИ

Точный счет

3:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЕК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
2
8
4
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
7
3
1.5
1
9
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
12
8
14
6
1.5
3
17
7
13
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
2.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
3.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Астерас
 2:0 20 9 2 9 25 - 30 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 0:2 20 5 8 7 24 - 36 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 20 3 6 11 19 - 40 15
12.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 2:0 11 5 1 5 14 - 18 16
9.
Атромитос
 0:2 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 2:0 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:2 10 2 2 6 11 - 23 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
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    • 46'
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Цубер Стивен сделал результативную передачу.
    • 28'
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