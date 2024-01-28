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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Астерас
2:0
Второй тайм: 63'
Атромитос
0'
1:0
19' Гол
Рехис Франсеск
1:0
35' Не забитый пенальти
Вергос Николаос
35' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
2:0
53' Гол
Рехис Франсеск

Ход матча

19'
Рехис Франсеск
(Калцас Никос)
1:0
35'
1:0
Вергос Николаос
35'
Бартоло Хулиан
 
53'
Рехис Франсеск
(Костаньо Хосе)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
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Астерас
Ничья
Атромитос
2.17
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Все Коэффициенты
70
Nikolaos
Grammatikakis
22
Лиратцис
Элефтериос
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
5
Яблонский
Евгений
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
7
Робай
Гаэтан
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
18
Валенсия
Диего
9
Вергос
Николаос
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
4-1-4-1

История личных встреч

Астерас
Атромитос

25 матчей

56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

44%
60%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 11 побед

50 матчей

28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед

Первый тайм

22%
46%
32%
11 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

30%
48%
22%
15 побед 24 ничьи 11 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
1:1
С
1:1
С
1:1
ТМК
1:1
С
2:0
К
1:3
С
0:0
С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.21
0.77

Среднее время на гол

74
116

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 9 (1) 0.45
Рехис Франсеск 5 (1) 0.25
Калцас Никос 2 0.1
Бартоло Хулиан 2 0.1
Vasilios Mantzis 2 0.1
Жуканович Эрвин 2 0.1
Альварес Федерико 1 0.05
Мунафо Хуан 1 0.05
Dino Grozdanic 1 0.05
Костаньо Хосе 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Nikolaos Zouglis 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.25
Робай Гаэтан 4 0.2
Вергос Николаос 4 (1) 0.2
Юбитана Дензель 2 0.1
Гонсалес Эдер 2 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.1
Lucas Acevedo 2 0.1
Куэн Андреас 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 0.05
Камара Агибу 1 0.05
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 4 1
Рехис Франсеск 5 0
Алагбе Олуватобилоба 3 1
Жуканович Эрвин 4 0
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Vasilios Mantzis 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Nikolaos Zouglis 2 0
Яблонский Евгений 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Цавелас Георгиос 5 0
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Камара Агибу 5 0
Lucas Acevedo 3 1
Юбитана Дензель 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0

Результаты матчей

Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Астерас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Атромитос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

8
14
Астерас
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Атромитос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
9
43%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
39%
4
19%
76-90

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
4
36%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Забито

23
25
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
6
26%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
8
32%
76-90

Пропущено

30
33
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
13%
4
12%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
12
36%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
9
30%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1
Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1
Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Астерас
Атромитос

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Астерас
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
6
13
3
16
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
2.
ПАОК
 19 14 2 3 53 - 14 44
3.
Панатинаикос
 19 14 2 3 49 - 14 44
4.
Олимпиакос
 19 12 3 4 40 - 18 38
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Астерас
 2:0 20 9 2 9 25 - 30 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 0:2 20 5 8 7 24 - 36 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 20 3 6 11 19 - 40 15
12.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
13.
ПАС Янина
 19 2 6 11 17 - 33 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 2:0 11 5 1 5 14 - 18 16
9.
Атромитос
 0:2 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 2:0 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:2 10 2 2 6 11 - 23 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Костаньо Хосе сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Бартоло Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Вергос Николаос пробил пенальти, но не смог забить!
  • 19'
    Калцас Никос сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Астерас.
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Астерас
Ничья
Атромитос
2.17
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4.96
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9.70
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