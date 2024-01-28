Тур: 20. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
1:0
19' ГолРехис Франсеск
1:0
35' Не забитый пенальтиВергос Николаос
35' Желтая карточкаБартоло Хулиан
2:0
53' ГолРехис Франсеск
Ход матча
19'
1:0
35'
1:0
35'
53'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
20
Калцас
Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Астерас
Атромитос
25 матчей
56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
44%
60%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 11 побед
50 матчей
28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед
Первый тайм
22%
46%
32%
11 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
30%
48%
22%
15 побед 24 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.21
0.77
Среднее время на гол
74
116
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.24
0.82
Тотал матчей
2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|0.45
|Рехис Франсеск
|5 (1)
|0.25
|Калцас Никос
|2
|0.1
|Бартоло Хулиан
|2
|0.1
|Vasilios Mantzis
|2
|0.1
|Жуканович Эрвин
|2
|0.1
|Альварес Федерико
|1
|0.05
|Мунафо Хуан
|1
|0.05
|Dino Grozdanic
|1
|0.05
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.25
|Робай Гаэтан
|4
|0.2
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.2
|Юбитана Дензель
|2
|0.1
|Гонсалес Эдер
|2
|0.1
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.1
|Lucas Acevedo
|2
|0.1
|Куэн Андреас
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.05
|Камара Агибу
|1
|0.05
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Рехис Франсеск
|5
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|3
|1
|Жуканович Эрвин
|4
|0
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Nikolaos Zouglis
|2
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Госс Шон
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Астерас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Атромитос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
8
14
Астерас
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Атромитос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
9
43%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
39%
4
19%
76-90
Забито
11
14
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
4
36%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Забито
23
25
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
6
26%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
8
32%
76-90
Пропущено
30
33
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
13%
4
12%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
12
36%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
9
30%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1
Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1
Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Астерас
Атромитос
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Астерас
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
712
613
316
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|6
|1
|42 - 16
|45
|2.
|19
|14
|2
|3
|53 - 14
|44
|3.
|19
|14
|2
|3
|49 - 14
|44
|4.
|19
|12
|3
|4
|40 - 18
|38
|5.
|20
|10
|3
|7
|31 - 23
|33
|6.
|2:0
|20
|9
|2
|9
|25 - 30
|29
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|8.
|0:2
|20
|5
|8
|7
|24 - 36
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|25 - 34
|22
|10.
|20
|4
|8
|8
|16 - 31
|20
|11.
|20
|3
|6
|11
|19 - 40
|15
|12.
|20
|3
|5
|12
|18 - 36
|14
|13.
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|14.
|20
|2
|6
|12
|20 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 2
|28
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|2:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|9.
|0:2
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|23 - 9
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|2:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|12.
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4