Тур: 20. Стадион: Караискакис.
1:0
Второй тайм: 59'
0'
10' Желтая карточкаСория Карлес
18' Желтая карточкаРинстра Дан
21' Желтая карточкаНтои Андреас-Ричардос
54' Желтая карточкаKevin Rosero
1:0
57' ГолНтои Андреас-Ричардос
Ход матча
10'
18'
54'
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
46 Бегала МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Iason Kyrkos
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Олимпиакос
ПАС Янина
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
28 матчей
71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
2.77
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.62
Среднее время на гол
84
146
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.86
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
48
76
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.35
|Масурас Гиоргос
|6
|0.3
|Фортунис Костас
|5
|0.25
|Поденсе Даниэл
|5
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.15
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.1
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.1
|Камара Мохамед III
|2
|0.1
|Франсиско Мартинес
|2 (1)
|0.1
|Биэл Пеп
|1
|0.05
|Иборра Висенте
|1
|0.05
|Кини Марин
|1
|0.05
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.15
|Конде Педро
|3 (2)
|0.15
|Памлидис Георгиос
|2
|0.1
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.1
|Цаусис Мариос
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Лео Жан-Батист
|1
|0.05
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.05
|Kevin Rosero
|1
|0.05
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|7
|1
|Эррамуспе Родриго
|7
|0
|Цимас Панайотис
|7
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Карахалиос Зисис
|2
|2
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Ринстра Дан
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ПАС Янина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
16
6
Олимпиакос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
ПАС Янина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
22
10
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
3
30%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
8%
5
25%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
4
33%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
38
17
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
2
5%
3
18%
1-15
7
18%
4
24%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
3
8%
2
12%
46-60
7
18%
2
12%
61-75
11
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
32
11 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
2
11%
9
28%
1-15
5
26%
6
19%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
1
5%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0
Результаты матчей
Олимпиакос
ПАС Янина
Точный счет
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
4:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
72
27
54
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
109
136
514
712
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|14
|3
|3
|53 - 14
|45
|2.
|0:0
|20
|14
|3
|3
|49 - 14
|45
|3.
|20
|13
|6
|1
|42 - 16
|45
|4.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|40 - 18
|39
|5.
|20
|10
|3
|7
|31 - 23
|33
|6.
|20
|9
|2
|9
|26 - 31
|29
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|8.
|20
|5
|8
|7
|25 - 37
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|25 - 34
|22
|10.
|20
|4
|8
|8
|16 - 31
|20
|11.
|20
|3
|6
|11
|19 - 40
|15
|12.
|20
|3
|5
|12
|18 - 36
|14
|13.
|0:0
|20
|2
|7
|11
|17 - 33
|13
|14.
|20
|2
|6
|12
|20 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|9
|2
|0
|28 - 2
|29
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|24 - 11
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|9 - 21
|5
|12.
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
|14.
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4