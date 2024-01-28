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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Олимпиакос
3:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
10' Желтая карточка
Сория Карлес
18' Желтая карточка
Ринстра Дан
21' Желтая карточка
Нтои Андреас-Ричардос
54' Желтая карточка
Kevin Rosero
1:0
57' Гол
Нтои Андреас-Ричардос
2:0
65' Гол
Франсиско Мартинес
2:1
75' Пенальти
Конде Педро
79' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
3:1
90' Гол
Йоветич Стеван
90'+6
1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
5
Орта
Андре
32
Эссе
Сантьяго
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
10
Желсон
Мартиньш
29
Франсиско
Мартинес
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
45
Gerasimos
Bakadimas
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
80
Лиасос
Ангелос
91
Claudiu
Cristian
Balan
21
Цимас
Панайотис
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
ПАС Янина

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

28 матчей

71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2.77
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.62

Среднее время на гол

84
146

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.86
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

48
76

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.35
Масурас Гиоргос 6 0.3
Фортунис Костас 5 0.25
Поденсе Даниэл 5 0.25
Йоветич Стеван 3 (1) 0.15
Франсиско Мартинес 3 (1) 0.15
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.15
Марсело Родиней 2 (1) 0.1
Камара Мохамед III 2 0.1
Биэл Пеп 1 0.05
Иборра Висенте 1 0.05
Кини Марин 1 0.05
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.05
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 4 (3) 0.2
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.15
Памлидис Георгиос 2 0.1
Пантелакис Эпаминондас 2 0.1
Цаусис Мариос 1 0.05
Гарро Хуан Фернандо 1 0.05
Лео Жан-Батист 1 0.05
Цимас Панайотис 1 0.05
Киакос Яннис 1 0.05
Claudiu Cristian Balan 1 0.05
Kevin Rosero 1 0.05
Сория Карлес 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Марсело Родиней 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Эссе Сантьяго 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 7 1
Эррамуспе Родриго 7 0
Цимас Панайотис 7 0
Карахалиос Зисис 3 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Сория Карлес 4 0
Памлидис Георгиос 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Ринстра Дан 2 0
Киакос Яннис 2 0
Kevin Rosero 2 0
Клейман Борис 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
ПАС Янина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
11
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ПАС Янина
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

16
6
Олимпиакос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
ПАС Янина
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

25
11
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
3
27%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
3
27%
61-75
8
32%
2
18%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
8%
5
22%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
4
33%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

41
18
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
2
5%
3
17%
1-15
7
17%
4
22%
16-30
8
20%
3
17%
31-45
4
10%
2
11%
46-60
8
20%
3
17%
61-75
12
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

20
35
11 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 17
2
10%
9
26%
1-15
5
25%
6
17%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
4
20%
5
14%
46-60
4
20%
5
14%
61-75
1
5%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0

Результаты матчей

Олимпиакос
ПАС Янина

Точный счет

4:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
8
2
1.5
2
7
6
4
2.5
1
8
4
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
3
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
11
9
14
6
1.5
5
15
8
12
2.5
1
19
4
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
2.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Астерас
 20 9 2 9 26 - 31 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 20 3 6 11 19 - 40 15
12.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
13.
ПАС Янина
 20 2 6 12 18 - 36 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
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    • 54'
      Kevin Rosero получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Нтои Андреас-Ричардос получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Ринстра Дан получил желтую карточку от судьи
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      Сория Карлес получил желтую карточку от судьи
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