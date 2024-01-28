Тур: 20. Стадион: Тумба.
2:1
Конец матча
0'
1:0
43' ГолДесподов Кирилл
1:1
51' ПенальтиБакасетас Тасос
51' Желтая карточкаТайсон Фреда
53' Желтая карточкаМург Томас
2:1
56' ГолДесподов Кирилл
66' Желтая карточкаДжуричич Филип
77' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
79' Желтая карточкаБернард Дуарте
90' Желтая карточкаКулиеракис Костас
90'+7
Ход матча
43'
1:0
51'
1:1
51'
53'
56'
2:1
66'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
ПАОК
Панатинаикос
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.4%
57.1%
13 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
35.7%
23 победы 10 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед
63 матча
36.5%
19%
44.5%
23 победы 12 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.6%
47.6%
31.8%
13 побед 30 ничьих 20 побед
Второй тайм
36.5%
31.7%
31.8%
23 победы 20 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.48
1.06
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
95
63
Голов в среднем за матч
1.51
1
Тотал матчей
2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
30
Больше 48%
Меньше 52%
33
13
Больше 21%
Меньше 79%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|8
|0.4
|Мург Томас
|8
|0.4
|Живкович Андрия
|6
|0.3
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.25
|Оздоев Магомед
|5
|0.25
|Константелиас Янис
|4
|0.2
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.15
|Цимас Стефанос
|3
|0.15
|Саматта Мбвана
|2
|0.1
|Луиш Рафаэл
|2
|0.1
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Антонио Маркос
|1
|0.05
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|Циггарас Теохарис
|1
|0.05
|Кулиеракис Костас
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.4
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.3
|Паласиос Себастьян
|4
|0.2
|Еремеефф Александер
|4
|0.2
|Бернард Дуарте
|3
|0.15
|Джуричич Филип
|3
|0.15
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.15
|Виллиан Арао
|3
|0.15
|Мансини Даниэль
|2
|0.1
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.1
|Вербич Беньямин
|2
|0.1
|Едвай Тин
|2
|0.1
|Младенович Филип
|1
|0.05
|Де Вильена Тонни
|1
|0.05
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.05
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.05
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.05
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|4
|0
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Панатинаикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
5
ПАОК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Панатинаикос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
24
24
ПАОК
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Панатинаикос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
27
22
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
9
33%
5
23%
31-45
8
30%
30%
2
9%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
3
11%
6
27%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
3
50%
3
25%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
8%
4
16%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
5
20%
5
20%
46-60
5
20%
4
16%
61-75
5
20%
5
20%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
52
47
25 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
2
4%
6
13%
1-15
9
17%
2
4%
16-30
14
27%
11
23%
31-45
13
25%
7
15%
46-60
6
12%
10
21%
61-75
8
15%
11
23%
76-90
Пропущено
18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
5
28%
4
22%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0
Результаты матчей
ПАОК
Панатинаикос
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
81
65
45
38
36
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
101
63
74
54
47
45
29
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
191
164
155
119
812
713
515
317
317
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4