  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
ПАОК
2:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
43' Гол
Десподов Кирилл
1:1
51' Пенальти
Бакасетас Тасос
51' Желтая карточка
Тайсон Фреда
53' Желтая карточка
Мург Томас
2:1
56' Гол
Десподов Кирилл
66' Желтая карточка
Джуричич Филип
77' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
79' Желтая карточка
Бернард Дуарте
90' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
90'+7

Ход матча

43'
Десподов Кирилл
(Тайсон Фреда)
1:0
46'
 
Гнезда-Черин Адам
Еремеефф Александер
46'
 
Джуричич Филип
Канталапьерда Аитор
46'
 
Бернард Дуарте
Уго Витор
51'
1:1
Бакасетас Тасос
51'
Тайсон Фреда
 
53'
Мург Томас
 
56'
Десподов Кирилл
(Тайсон Фреда)
2:1
66'
 
Лимниос Димитрис
Вагианнидис Георгиос
66'
 
Джуричич Филип
72'
Константелиас Янис
Тайсон Фреда
 
72'
Живкович Андрия
Десподов Кирилл
 
77'
Баба Абдул-Рахман
 
78'
Антонио Маркос
Мург Томас
 
79'
 
Бернард Дуарте
88'
Цимас Стефанос
Брэндон Льямас
 
89'
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
 
89'
 
Де Вильена Тонни
Мансини Даниэль
90'
Кулиеракис Костас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
69
Дронговски
Бартломей
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
20
Уго
Витор
25
Младенович
Филип
55
Виллиан
Арао
27
Котсирас
Яннис
17
Мансини
Даниэль
8
Бакасетас
Тасос
22
Канталапьерда
Аитор
29
Еремеефф
Александер
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Панатинаикос

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.4%
57.1%
13 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
35.7%
23 победы 10 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед

63 матча

36.5%
19%
44.5%
23 победы 12 ничьих 28 побед

Первый тайм

20.6%
47.6%
31.8%
13 побед 30 ничьих 20 побед

Второй тайм

36.5%
31.7%
31.8%
23 победы 20 ничьих 20 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
С
0:3
К
2:0
С
1:2
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.48
1.06

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

95
63

Голов в среднем за матч

1.51
1

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
30
Больше 48%
Меньше 52%
33
13
Больше 21%
Меньше 79%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 8 0.4
Мург Томас 8 0.4
Живкович Андрия 6 0.3
Брэндон Льямас 5 (1) 0.25
Оздоев Магомед 5 0.25
Константелиас Янис 4 0.2
Баба Абдул-Рахман 3 0.15
Цимас Стефанос 3 0.15
Саматта Мбвана 2 0.1
Луиш Рафаэл 2 0.1
Тайсон Фреда 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Антонио Маркос 1 0.05
Мейте Суалихо 1 0.05
Циггарас Теохарис 1 0.05
Кулиеракис Костас 1 0.05
Шваб Штефан 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.4
Шпорар Андраж 6 (2) 0.3
Паласиос Себастьян 4 0.2
Еремеефф Александер 4 0.2
Бернард Дуарте 3 0.15
Джуричич Филип 3 0.15
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.15
Виллиан Арао 3 0.15
Мансини Даниэль 2 0.1
Гнезда-Черин Адам 2 0.1
Вербич Беньямин 2 0.1
Едвай Тин 2 0.1
Младенович Филип 1 0.05
Де Вильена Тонни 1 0.05
Магнуссон Хёрдур 1 0.05
Вагианнидис Георгиос 1 0.05
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.05
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Мург Томас 4 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Мейте Суалихо 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 4 0
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Панатинаикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
5
ПАОК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Панатинаикос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

24
24
ПАОК
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Панатинаикос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

27
22
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
9
33%
5
23%
31-45
8
30%
30%
2
9%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
3
11%
6
27%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
3
50%
3
25%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
8%
4
16%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
5
20%
5
20%
46-60
5
20%
4
16%
61-75
5
20%
5
20%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

52
47
25 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
2
4%
6
13%
1-15
9
17%
2
4%
16-30
14
27%
11
23%
31-45
13
25%
7
15%
46-60
6
12%
10
21%
61-75
8
15%
11
23%
76-90

Пропущено

18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
5
28%
4
22%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0

Результаты матчей

ПАОК
Панатинаикос

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
1.5
8
1
6
5
2.5
4
5
3
8
3.5
3
6
1
10
4.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
3
1.5
7
4
5
4
2.5
4
7
4
5
3.5
2
9
2
7
4.5
1
10
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
19
1
16
4
1.5
15
5
11
9
2.5
8
12
7
13
3.5
5
15
3
17
4.5
3
17
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
2.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Астерас
 20 9 2 9 26 - 31 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 20 3 6 11 19 - 40 15
12.
Панетоликос
 20 3 5 12 18 - 36 14
13.
ПАС Янина
 20 2 6 12 18 - 36 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Волос
 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
14.
Панетоликос
 10 0 2 8 6 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПАОК 2:1 Панатинаикос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный