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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Волос
1:1
Первый тайм: 32'
Панетоликос
0'
1' Желтая карточка
Шенгелия Леван
0:1
8' Гол
Шенгелия Леван
1:1
15' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
16' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточка
Facundo Perez

Ход матча

1'
 
Шенгелия Леван
8'
0:1
Шенгелия Леван
15'
Гарсия Хуан Мануэль
1:1
16'
Гарсия Хуан Мануэль
 
28'
 
Facundo Perez

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Панетоликос
2.25
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4.50
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Все Коэффициенты
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
4
Асланидис
Кириакос
22
Georgios
Mygas
14
Баррьентос
Жан
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
32
Стергиакис
Антонис
5
Младен
Себастьян
6
Ойконому
Мариос
47
Малис
Александрос
35
Харис
Мавриас
12
Хацитеодоридис
Илиас
34
Facundo
Perez
54
Льявас
Георгиос
24
Pedro
Silva
Torrejon
7
Карелис
Никос
27
Шенгелия
Леван
Волос
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Волос
Панетоликос

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.19
Делетич Милош 4 0.19
Maximiliano Comba 3 0.14
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.14
Алхо Николай 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Сьелис Христос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Труйе Алексис 1 (1) 0.05
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.19
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.14
Льявас Георгиос 2 0.1
Шенгелия Леван 2 0.1
Дуарте Фредерику 2 0.1
Дуарте Бруно 2 0.1
Харис Мавриас 1 0.05
Хацитеодоридис Илиас 1 0.05
Малис Александрос 1 0.05
Franco Baldassarra 1 0.05
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 5 1
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Georgios Mygas 4 1
Alexis Kalogeropoulos 5 0
Цоканис Тасос 4 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Алхо Николай 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Труйе Алексис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 6 1
Дуарте Бруно 7 0
Младен Себастьян 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Nikola Stajic 1 0

Результаты матчей

Волос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Панетоликос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
7
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

6
11
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Панетоликос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
5%
6
35%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90

Пропущено

40
35
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
2
5%
7
20%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
10
25%
5
14%
31-45
12
30%
3
9%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
5
13%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2
Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0
Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0

Результаты матчей

Волос
Панетоликос

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Волос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
9
6
14
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
2.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 20 10 3 7 31 - 23 33
6.
Астерас
 20 9 2 9 26 - 31 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 20 5 7 8 25 - 34 22
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 1:1 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 1:1 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
ПАС Янина
 20 2 6 12 18 - 36 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 8 3 4 1 13 - 10 13
11.
Панетоликос
 1:1 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 1:1 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 9 3 1 5 12 - 12 10
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 1:1 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
Панетоликос
 1:1 11 0 3 8 7 - 20 3
14.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Панетоликос
2.25
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3.25
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4.50
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Волос
Панетоликос
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