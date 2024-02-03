Тур: 21. Стадион: Пантессалико.
1:1
Первый тайм: 32'
0'
1' Желтая карточкаШенгелия Леван
0:1
8' ГолШенгелия Леван
1:1
15' ГолГарсия Хуан Мануэль
16' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточкаFacundo Perez
Ход матча
8'
0:1
15'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
-
26 Дуарте БруноНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Волос
Панетоликос
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.19
|Делетич Милош
|4
|0.19
|Maximiliano Comba
|3
|0.14
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.14
|Алхо Николай
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Сьелис Христос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.05
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.19
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.14
|Льявас Георгиос
|2
|0.1
|Шенгелия Леван
|2
|0.1
|Дуарте Фредерику
|2
|0.1
|Дуарте Бруно
|2
|0.1
|Харис Мавриас
|1
|0.05
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.05
|Малис Александрос
|1
|0.05
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|5
|1
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Georgios Mygas
|4
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|5
|0
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|6
|1
|Дуарте Бруно
|7
|0
|Младен Себастьян
|4
|0
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Nikola Stajic
|1
|0
Результаты матчей
Волос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Панетоликос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
7
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
6
11
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Панетоликос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
5%
6
35%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
2
11%
6
35%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90
Пропущено
40
35
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
2
5%
7
20%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
10
25%
5
14%
31-45
12
30%
3
9%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
5
13%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2
Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0
Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0
Результаты матчей
Волос
Панетоликос
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Волос
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
119
614
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|2
|3
|55 - 15
|47
|2.
|20
|13
|6
|1
|42 - 16
|45
|3.
|20
|14
|2
|4
|50 - 16
|44
|4.
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|41
|5.
|20
|10
|3
|7
|31 - 23
|33
|6.
|20
|9
|2
|9
|26 - 31
|29
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|8.
|20
|5
|8
|7
|25 - 37
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|25 - 34
|22
|10.
|20
|4
|8
|8
|16 - 31
|20
|11.
|1:1
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|12.
|1:1
|21
|3
|6
|12
|19 - 37
|15
|13.
|20
|2
|6
|12
|18 - 36
|12
|14.
|20
|2
|6
|12
|20 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|10
|7
|0
|3
|27 - 12
|20
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|11.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|14.
|9
|0
|2
|7
|5 - 24
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4