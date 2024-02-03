  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Волос
1:1
Конец матча
Панетоликос
0'
1' Желтая карточка
Шенгелия Леван
0:1
8' Гол
Шенгелия Леван
1:1
15' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
16' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
28' Желтая карточка
Facundo Perez
87' Желтая карточка
Цоканис Тасос
89' Желтая карточка
Младен Себастьян
90' Желтая карточка
Ойконому Мариос
90'+4
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
4
Асланидис
Кириакос
22
Georgios
Mygas
14
Баррьентос
Жан
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
32
Стергиакис
Антонис
5
Младен
Себастьян
6
Ойконому
Мариос
47
Малис
Александрос
35
Харис
Мавриас
12
Хацитеодоридис
Илиас
34
Facundo
Perez
54
Льявас
Георгиос
24
Pedro
Silva
Torrejon
7
Карелис
Никос
27
Шенгелия
Леван
Волос
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Волос
Панетоликос

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.19
Делетич Милош 4 0.19
Maximiliano Comba 3 0.14
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.14
Алхо Николай 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Сьелис Христос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Труйе Алексис 1 (1) 0.05
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.19
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.14
Льявас Георгиос 2 0.1
Шенгелия Леван 2 0.1
Дуарте Фредерику 2 0.1
Дуарте Бруно 2 0.1
Харис Мавриас 1 0.05
Хацитеодоридис Илиас 1 0.05
Малис Александрос 1 0.05
Franco Baldassarra 1 0.05
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 5 1
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Georgios Mygas 4 1
Цоканис Тасос 5 0
Alexis Kalogeropoulos 5 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Алхо Николай 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Труйе Алексис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 6 1
Дуарте Бруно 7 0
Младен Себастьян 5 0
Ойконому Мариос 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Nikola Stajic 1 0

Результаты матчей

Волос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Панетоликос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
8
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

6
11
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Панетоликос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
38%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
5%
6
35%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

20
20
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
7
35%
1
5%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Пропущено

41
36
16 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
3
7%
8
22%
1-15
3
7%
6
17%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
12
29%
29%
3
8%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
5
12%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2
Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0
Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0

Результаты матчей

Волос
Панетоликос

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Волос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
12
9
6
15
1.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
2.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 0:0 21 10 4 7 31 - 23 34
6.
Астерас
 20 9 2 9 26 - 31 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 0:0 21 5 8 8 25 - 34 23
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
ПАС Янина
 20 2 6 12 18 - 36 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 0:0 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 0:0 9 3 5 1 13 - 10 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 0:0 10 3 2 5 12 - 12 11
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 0:0 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
14.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Ламия Давид Симон 1 6
Панетоликос Facundo Perez 1 6
Ипалибо Джек 2 4
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