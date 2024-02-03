Тур: 21. Стадион: Serres Municipal Stadium.
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаОдубаджо Мозес
35' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
37' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
49' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
0:1
52' ГолМорон Лоренцо
56' Желтая карточкаДелияннидис Панайотис
72' Желтая карточкаМонтойя Мартин
1:1
90' ГолАлексич Коста
90' Желтая карточкаАлексич Коста
90'+11
Ход матча
33'
37'
49'
52'
0:1
72'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
23
Хулиан
Диас
44
Велес
Фран
14
Брабец
Якуб
11
Саверио
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Пансерраикос
Арис Салоники
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.14
Среднее время на гол
120
630
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|5
|0.24
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.19
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.14
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.14
|Бетанкор Хефте
|3
|0.14
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.1
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.1
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.1
|Варда Амр
|1
|0.05
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.05
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|11 (3)
|0.52
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.19
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.19
|Самора Альваро
|3
|0.14
|Дарида Владимир
|2
|0.1
|Саверио Кике
|2
|0.1
|Менендес Джонатан
|1
|0.05
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.05
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.05
|Пардо Рубен
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаикос Пасхалис
|8
|0
|Уэдраого Исмаила
|6
|1
|Алексич Коста
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Maximiliano Moreira
|4
|0
|Делияннидис Панайотис
|4
|0
|Данкерлёй Дамил
|4
|0
|Konstantinos Thimianis
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|2
|0
|Angelos Ikonomou
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Mathias Tomas
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|5
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Самора Альваро
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Саверио Кике
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
7
Пансерраикос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Арис Салоники
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
10
17
Пансерраикос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (15)
14% (3)
14% (3)
Арис Салоники
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
14
18
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
7
50%
0
0%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Пропущено
22
12
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
4
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
10
45%
4
33%
76-90
Забито
28
32
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
8
29%
2
6%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
2
7%
8
25%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
7
25%
6
19%
76-90
Пропущено
33
24
11 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
5
21%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
12
36%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4
Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0
Результаты матчей
Пансерраикос
Арис Салоники
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
3:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
65
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
73
48
46
111
19
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
912
1011
219
318
120
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 6