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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Пансерраикос
1:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
33' Желтая карточка
Одубаджо Мозес
35' Желтая карточка
Konstantinos Thimianis
37' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
49' Желтая карточка
Уэдраого Исмаила
0:1
52' Гол
Морон Лоренцо
56' Желтая карточка
Делияннидис Панайотис
72' Желтая карточка
Монтойя Мартин
1:1
90' Гол
Алексич Коста
90' Желтая карточка
Алексич Коста
90'+11
1
Хован
Адриан
27
Данкерлёй
Дамил
8
Konstantinos
Thimianis
31
Бергстрём
Эмиль
64
Делияннидис
Панайотис
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
11
Mathias
Tomas
7
Варда
Амр
2
Пилеас
Костас
19
Бетанкор
Хефте
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
44
Велес
Фран
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
28
Верстрате
Биргер
20
Джурасек
Невен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
11
Саверио
Кике
80
Морон
Лоренцо
Пансерраикос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
Арис Салоники

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
ФЛ
2:0
ФЛ
1:3
ФЛ
0:0
ФЛ
4:0
ВФЛ
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.14

Среднее время на гол

120
630

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 5 0.24
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.19
Делияннидис Панайотис 3 0.14
Стаикос Пасхалис 3 0.14
Бетанкор Хефте 3 0.14
Мургос Саввас 2 (1) 0.1
Хадзистравос Зисис 2 0.1
Пилеас Костас 2 (1) 0.1
Варда Амр 1 0.05
Бергстрём Эмиль 1 0.05
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 11 (3) 0.52
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.19
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.19
Самора Альваро 3 0.14
Дарида Владимир 2 0.1
Саверио Кике 2 0.1
Менендес Джонатан 1 0.05
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.05
Христодулопулос Лазарос 1 0.05
Пардо Рубен 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаикос Пасхалис 8 0
Уэдраого Исмаила 6 1
Алексич Коста 5 0
Гайек Томаш 1 2
Maximiliano Moreira 4 0
Делияннидис Панайотис 4 0
Данкерлёй Дамил 4 0
Konstantinos Thimianis 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Пилеас Костас 3 0
Marios Sofianos 3 0
Хадзистравос Зисис 2 0
Angelos Ikonomou 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Mathias Tomas 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 5 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Монтойя Мартин 3 0
Одубаджо Мозес 3 0
Феррари Франко 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Самора Альваро 2 0
Пардо Рубен 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0
Саверио Кике 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
7
Пансерраикос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Арис Салоники
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

10
17
Пансерраикос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (15)
14% (3)
14% (3)
Арис Салоники
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

14
18
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
7
50%
0
0%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Пропущено

22
12
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
4
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
10
45%
4
33%
76-90

Забито

28
32
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
8
29%
2
6%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
2
7%
8
25%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
7
25%
6
19%
76-90

Пропущено

33
24
11 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
5
21%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
12
36%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4
Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0

Результаты матчей

Пансерраикос
Арис Салоники

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
3:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
5
1
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
3
4
8
1.5
4
6
1
11
2.5
1
9
1
11
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
9
12
1.5
10
11
2
19
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
2.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Астерас
 20 9 2 9 26 - 31 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
10.
ОФИ
 20 4 8 8 16 - 31 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
ПАС Янина
 20 2 6 12 18 - 36 12
14.
Кифисиас
 20 2 6 12 20 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 10 4 4 2 11 - 10 16
8.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
14.
Кифисиас
 9 0 2 7 5 - 24 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Ламия Давид Симон 1 6
Панетоликос Facundo Perez 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Стаикос Пасхалис получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Konstantinos Thimianis получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Одубаджо Мозес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пансерраикос 1:1 Арис Салоники онлайн

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