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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
ОФИ
0:0
Первый тайм: 6'
Кифисиас
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Кифисиас
1.95
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3.95
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5.30
Все Коэффициенты
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
5
Брессан
Матеус
14
Вурос
Праксителис
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
45
Giannis
Apostolakis
9
Лейя-Исека
Аарон
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
31
Цапан
Лука
44
Andre
Ferreira
Teixeira
25
Ivan
Milicevic
27
Facundo
Soloa
2
Вафеас
Никос
17
Крисиума
Матеус
16
Менендес
Джонатан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
ОФИ
4-2-3-1
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Кифисиас

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
К
3:1
С
0:0
К
1:0
ГЭ
0:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.19
Нуха Дико 3 0.14
Тораринссон Гудмундур 2 0.1
Нейра Хуан 2 (1) 0.1
Абанда Леруа 1 0.05
Маринакис Никос 1 0.05
Luis Gallegos 1 0.05
Риера Адриан 1 0.05
Лабропулос Василис 1 0.05
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.05
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Абанда Леруа 6 0
Мельядо Мигель 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Бакич Марко 4 0
Luis Gallegos 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Риера Адриан 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Soloa 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0

Результаты матчей

ОФИ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кифисиас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
ОФИ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Кифисиас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

5
0
ОФИ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Кифисиас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

11
2
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
2
18%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
26
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
2
20%
8
31%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
16 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
2
10%
8
22%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
7
35%
11
31%
76-90

Забито

17
4
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 2
8 Не забивали 17
2
12%
1
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

30
62
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 19
4
13%
9
15%
1-15
3
10%
9
15%
16-30
7
23%
9
15%
31-45
3
10%
7
11%
46-60
4
13%
9
15%
61-75
9
30%
19
31%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0
Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
Кифисиас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0

Результаты матчей

ОФИ
Кифисиас

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
12
8
3
17
1.5
4
16
1
19
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
2.
АЕК
 20 13 6 1 42 - 16 45
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Астерас
 20 9 2 9 26 - 31 29
7.
Ламия
 20 7 6 7 25 - 32 27
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
10.
ОФИ
 0:0 21 4 9 8 16 - 31 21
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 0:0 21 2 7 12 20 - 47 13
14.
ПАС Янина
 20 2 6 12 18 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 10 7 3 0 21 - 5 24
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
ОФИ
 0:0 11 4 5 2 11 - 10 17
8.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 0:0 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
7.
Ламия
 10 2 4 4 9 - 19 10
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
ОФИ
 0:0 10 0 4 6 5 - 21 4
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
Кифисиас
 0:0 10 0 3 7 5 - 24 3
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Ламия Давид Симон 1 6
Панетоликос Facundo Perez 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Кифисиас
1.95
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5.30
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Кифисиас
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