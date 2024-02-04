Тур: 21. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
78 Владение мячом, % 22
33
Бауман
Ноам
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
История личных встреч
ОФИ
Кифисиас
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.19
|Нуха Дико
|3
|0.14
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.1
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.1
|Абанда Леруа
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|1
|0.05
|Luis Gallegos
|1
|0.05
|Риера Адриан
|1
|0.05
|Лабропулос Василис
|1
|0.05
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Бакич Марко
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кифисиас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
ОФИ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Кифисиас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
5
0
ОФИ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Кифисиас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
11
2
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
2
18%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
26
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
2
20%
8
31%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
16 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
20
36
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
2
10%
8
22%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
7
35%
11
31%
76-90
Забито
17
4
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 2
8 Не забивали 17
2
12%
1
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
30
62
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 19
4
13%
9
15%
1-15
3
10%
9
15%
16-30
7
23%
9
15%
31-45
3
10%
7
11%
46-60
4
13%
9
15%
61-75
9
30%
19
31%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0
Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
Кифисиас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0
Результаты матчей
ОФИ
Кифисиас
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:1
6 раз 30%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
28
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
54
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
128
317
416
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|2
|3
|55 - 15
|47
|2.
|20
|13
|6
|1
|42 - 16
|45
|3.
|20
|14
|2
|4
|50 - 16
|44
|4.
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|41
|5.
|21
|10
|4
|7
|32 - 24
|34
|6.
|20
|9
|2
|9
|26 - 31
|29
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 32
|27
|8.
|20
|5
|8
|7
|25 - 37
|23
|9.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|10.
|0:0
|21
|4
|9
|8
|16 - 31
|21
|11.
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|12.
|21
|3
|6
|12
|19 - 37
|15
|13.
|0:0
|21
|2
|7
|12
|20 - 47
|13
|14.
|20
|2
|6
|12
|18 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|10
|7
|0
|3
|27 - 12
|20
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 10
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|5 - 24
|3
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|8 (3)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 6