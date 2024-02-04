Тур: 21. Стадион: Зоссимадес.
0'
12' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
0:0
12' Не забитый пенальтиКарлитос Карлос
0:1
20' ГолКарлитос Карлос
0:2
22' ГолАмарал Педру
27' Желтая карточкаСтанко Калеб
32' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
1:2
41' ГолКонде Педро
45' Желтая карточкаСливка Выкинтас
Ход матча
12'
12'
0:0
20'
0:1
22'
0:2
27'
41'
1:2
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
ПАС Янина
Ламия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
83
130
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.24
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.14
|Памлидис Георгиос
|2
|0.1
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.1
|Цаусис Мариос
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Лео Жан-Батист
|1
|0.05
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.05
|Kevin Rosero
|1
|0.05
|Сория Карлес
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|7 (1)
|0.33
|Сливка Выкинтас
|3
|0.14
|Matias Acuna I
|3
|0.14
|Мартинес Рубен II
|3
|0.14
|Flosard Malci
|3
|0.14
|Цилулис Сотирис
|2
|0.1
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Давид Симон
|1
|0.05
|Амарал Педру
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Нуньес Кристофер
|1
|0.05
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|7
|1
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Эррамуспе Родриго
|7
|0
|Цимас Панайотис
|7
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Ринстра Дан
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Kevin Rosero
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|7
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
7
ПАС Янина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ламия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
4
13
ПАС Янина
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Ламия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
6
20
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
33%
1
6%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
27%
4
27%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
5
22%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
3
17%
6
24%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
3
17%
5
20%
76-90
Пропущено
35
32
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
9
26%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
5
14%
5
16%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
5
14%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1
Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0
Результаты матчей
ПАС Янина
Ламия
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
27
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
515
713
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|21
|14
|6
|1
|45 - 17
|48
|2.
|20
|15
|2
|3
|55 - 15
|47
|3.
|20
|14
|2
|4
|50 - 16
|44
|4.
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|41
|5.
|21
|10
|4
|7
|32 - 24
|34
|6.
|2:1
|21
|8
|6
|7
|27 - 33
|30
|7.
|1:3
|21
|9
|2
|10
|27 - 34
|29
|8.
|20
|5
|8
|7
|25 - 37
|23
|9.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|10.
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|11.
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|12.
|21
|3
|6
|12
|19 - 37
|15
|13.
|21
|3
|6
|12
|22 - 48
|15
|14.
|1:2
|21
|2
|6
|13
|19 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|3:1
|11
|8
|3
|0
|24 - 6
|27
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|10
|7
|0
|3
|27 - 12
|20
|6.
|2:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|1:3
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|14.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|3:1
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|1:3
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|6.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 20
|13
|7.
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|13.
|1:2
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 6