Тур: 21. Стадион: Зоссимадес.
0'
12' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
0:0
12' Не забитый пенальтиКарлитос Карлос
0:1
20' ГолКарлитос Карлос
0:2
22' ГолАмарал Педру
27' Желтая карточкаСтанко Калеб
32' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
1:2
41' ГолКонде Педро
45' Желтая карточкаСливка Выкинтас
51' Желтая карточкаКарлитос Карлос
59' Желтая карточкаАтанасиу Василис
1:2
61' Не забитый пенальтиКарлитос Карлос
1:3
62' ГолЦилулис Сотирис
1:4
81' ГолЦилулис Сотирис
90' Желтая карточкаЦимас Панайотис
90' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
90'+4
Ход матча
12'
12'
0:0
20'
0:1
22'
0:2
27'
41'
1:2
45'
51'
59'
61'
1:2
62'
1:3
81'
1:4
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
11 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
ПАС Янина
Ламия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
83
130
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.24
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.14
|Памлидис Георгиос
|2
|0.1
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.1
|Цаусис Мариос
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Лео Жан-Батист
|1
|0.05
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.05
|Kevin Rosero
|1
|0.05
|Сория Карлес
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|7 (1)
|0.33
|Цилулис Сотирис
|4
|0.19
|Сливка Выкинтас
|3
|0.14
|Matias Acuna I
|3
|0.14
|Мартинес Рубен II
|3
|0.14
|Flosard Malci
|3
|0.14
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Давид Симон
|1
|0.05
|Амарал Педру
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Нуньес Кристофер
|1
|0.05
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|7
|1
|Эррамуспе Родриго
|8
|0
|Цимас Панайотис
|8
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Ринстра Дан
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Kevin Rosero
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|7
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
7
ПАС Янина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ламия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
4
13
ПАС Янина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ламия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
25%
1
5%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
3
27%
4
27%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
5
22%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Забито
19
29
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
3
16%
6
21%
1-15
4
21%
4
14%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
3
16%
6
21%
76-90
Пропущено
39
33
22 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
9
23%
5
15%
1-15
8
21%
4
12%
16-30
5
13%
6
18%
31-45
5
13%
5
15%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
6
15%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1
Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0
Результаты матчей
ПАС Янина
Ламия
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
165
516
813
120
318
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|8
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8