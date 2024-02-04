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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
ПАС Янина
1:4
Конец матча
Ламия
0'
12' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
0:0
12' Не забитый пенальти
Карлитос Карлос
0:1
20' Гол
Карлитос Карлос
0:2
22' Гол
Амарал Педру
27' Желтая карточка
Станко Калеб
32' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
1:2
41' Гол
Конде Педро
45' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
51' Желтая карточка
Карлитос Карлос
59' Желтая карточка
Атанасиу Василис
1:2
61' Не забитый пенальти
Карлитос Карлос
1:3
62' Гол
Цилулис Сотирис
1:4
81' Гол
Цилулис Сотирис
90' Желтая карточка
Цимас Панайотис
90' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
90'+4
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
22
Осей-Туту
Джорди
7
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
27
Станко
Калеб
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
14
Сливка
Выкинтас
10
Карлитос
Карлос
ПАС Янина
4-4-2
Ламия
4-4-1-1

История личных встреч

ПАС Янина
Ламия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

83
130

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.24
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.14
Памлидис Георгиос 2 0.1
Пантелакис Эпаминондас 2 0.1
Цаусис Мариос 1 0.05
Гарро Хуан Фернандо 1 0.05
Лео Жан-Батист 1 0.05
Цимас Панайотис 1 0.05
Киакос Яннис 1 0.05
Claudiu Cristian Balan 1 0.05
Kevin Rosero 1 0.05
Сория Карлес 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 7 (1) 0.33
Цилулис Сотирис 4 0.19
Сливка Выкинтас 3 0.14
Matias Acuna I 3 0.14
Мартинес Рубен II 3 0.14
Flosard Malci 3 0.14
Лонго Самуэле 1 0.05
Давид Симон 1 0.05
Амарал Педру 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Нуньес Кристофер 1 0.05
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 7 1
Эррамуспе Родриго 8 0
Цимас Панайотис 8 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Сория Карлес 4 0
Памлидис Георгиос 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Ринстра Дан 2 0
Киакос Яннис 2 0
Kevin Rosero 2 0
Клейман Борис 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 6 1
Пападопулос Кирьякос 7 0
Станко Калеб 5 0
Matias Acuna I 5 0
Сливка Выкинтас 4 0
Цандарис Фанис 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Амарал Педру 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ламия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
7
ПАС Янина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ламия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

4
13
ПАС Янина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ламия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
25%
1
5%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
3
27%
4
27%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
5
22%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Забито

19
29
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
3
16%
6
21%
1-15
4
21%
4
14%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
3
16%
6
21%
76-90

Пропущено

39
33
22 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
9
23%
5
15%
1-15
8
21%
4
12%
16-30
5
13%
6
18%
31-45
5
13%
5
15%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
6
15%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1
Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Ламия

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
16
5
5
16
1.5
8
13
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
2.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
10.
ОФИ
 21 4 8 9 17 - 33 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 21 2 6 13 19 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
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Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
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