Тур: 21. Стадион: OPAP Arena.
0'
12' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
1:0
25' Гол в свои воротаЖуканович Эрвин
2:0
26' ГолПонсе Эсекель
32' Желтая карточкаГосс Шон
41' Желтая карточкаБартоло Хулиан
3:0
43' Гол в свои воротаЖуканович Эрвин
3:1
45' ПенальтиБартоло Хулиан
Ход матча
12'
25'
1:0
26'
2:0
32'
41'
43'
3:0
45'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
37
Радоня
Ведад
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
АЕК
Астерас
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
33 матча
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
57.6%
9.1%
11 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.81
1.24
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.12
0.63
Среднее время на гол
80
144
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.45
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|8 (2)
|0.38
|Понсе Эсекель
|7
|0.33
|Цубер Стивен
|5
|0.24
|Элиассон Никлас
|3
|0.14
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.14
|Вида Домагой
|2
|0.1
|Пинеда Орбелин
|2
|0.1
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Йенс
|2
|0.1
|Рота Лазарос
|2
|0.1
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.05
|Араужо Серхио
|1
|0.05
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|Калленс Александр
|1
|0.05
|Ван Веерт Том
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|1
|0.05
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|0.43
|Рехис Франсеск
|5 (1)
|0.24
|Калцас Никос
|3
|0.14
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.14
|Vasilios Mantzis
|2
|0.1
|Жуканович Эрвин
|2
|0.1
|Альварес Федерико
|1
|0.05
|Мунафо Хуан
|1
|0.05
|Dino Grozdanic
|1
|0.05
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Калленс Александр
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Вида Домагой
|2
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Рехис Франсеск
|5
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Госс Шон
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Nikolaos Zouglis
|2
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Астерас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
20
14
АЕК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Астерас
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
16
Упущенные победы
24
17
Голы по времени матча
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
1
5%
4
36%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
6
29%
1
9%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
20
16
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
8
40%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Забито
41
27
24 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
15%
6
22%
1-15
5
12%
5
19%
16-30
13
32%
4
15%
31-45
4
10%
3
11%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
9
22%
5
19%
76-90
Пропущено
17
30
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
24%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
29%
29%
5
17%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
4
24%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2
АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1
ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
Результаты матчей
АЕК
Астерас
Точный счет
3:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
АЕК
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
47
46
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
73
45
37
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
146
146
812
713
416
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|21
|14
|6
|1
|45 - 17
|48
|2.
|20
|15
|2
|3
|55 - 15
|47
|3.
|20
|14
|2
|4
|50 - 16
|44
|4.
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|41
|5.
|21
|10
|4
|7
|32 - 24
|34
|6.
|2:1
|21
|8
|6
|7
|27 - 33
|30
|7.
|1:3
|21
|9
|2
|10
|27 - 34
|29
|8.
|20
|5
|8
|7
|25 - 37
|23
|9.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|10.
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|11.
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|12.
|21
|3
|6
|12
|19 - 37
|15
|13.
|21
|3
|6
|12
|22 - 48
|15
|14.
|1:2
|21
|2
|6
|13
|19 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|3:1
|11
|8
|3
|0
|24 - 6
|27
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|4.
|9
|7
|1
|1
|26 - 5
|22
|5.
|10
|7
|0
|3
|27 - 12
|20
|6.
|2:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|1:3
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|10
|3
|6
|1
|13 - 13
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|14.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|3:1
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|25 - 12
|16
|5.
|1:3
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|6.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 20
|13
|7.
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|13.
|1:2
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 6