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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
АЕК
4:2
Конец матча
Астерас
0'
12' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
1:0
25' Гол в свои ворота
Жуканович Эрвин
2:0
26' Гол
Понсе Эсекель
32' Желтая карточка
Госс Шон
41' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
3:0
43' Гол в свои ворота
Жуканович Эрвин
3:1
45' Пенальти
Бартоло Хулиан
4:1
76' Гол
Гарсия Леви
4:2
90' Гол
Juan Bautista Miritello
90'+4
1
Станкович
Цицан
37
Радоня
Ведад
18
Калленс
Александр
24
Митоглу
Герасимос
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
13
Пинеда
Орбелин
10
Цубер
Стивен
20
Манталос
Петрос
19
Элиассон
Никлас
14
Понсе
Эсекель
70
Nikolaos
Grammatikakis
22
Лиратцис
Элефтериос
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
5
Яблонский
Евгений
4
Госс
Шон
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
АЕК
4-3-1-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Астерас

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

33 матча

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
57.6%
9.1%
11 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:3
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.81
1.24

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.12
0.63

Среднее время на гол

80
144

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.45
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 9 (2) 0.43
Понсе Эсекель 7 0.33
Цубер Стивен 5 0.24
Элиассон Никлас 3 0.14
Амрабат Нордин 3 (2) 0.14
Вида Домагой 2 0.1
Пинеда Орбелин 2 0.1
Гачинович Мийат 2 (1) 0.1
Йонссон Йенс 2 0.1
Рота Лазарос 2 0.1
Манталос Петрос 1 (1) 0.05
Араужо Серхио 1 0.05
Мукуди Ароль 1 0.05
Калленс Александр 1 0.05
Ван Веерт Том 1 0.05
Мохаммади Милад 1 0.05
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 10 (1) 0.48
Рехис Франсеск 5 (1) 0.24
Калцас Никос 3 0.14
Бартоло Хулиан 3 (1) 0.14
Vasilios Mantzis 2 0.1
Жуканович Эрвин 2 0.1
Альварес Федерико 1 0.05
Мунафо Хуан 1 0.05
Dino Grozdanic 1 0.05
Nikolaos Zouglis 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Паскуаль Андрес 0 0
Христопулос Яннис 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Манталос Петрос 3 1
Калленс Александр 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Йонссон Йенс 3 0
Рота Лазарос 3 0
Вида Домагой 2 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 4 1
Жуканович Эрвин 5 0
Рехис Франсеск 5 0
Алагбе Олуватобилоба 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Госс Шон 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Nikolaos Zouglis 2 0
Яблонский Евгений 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
7
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

20
14
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Астерас
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
1
4%
4
27%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

20
16
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
8
40%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Забито

43
31
25 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
6
14%
6
19%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
13
30%
6
19%
31-45
4
9%
3
10%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
10
23%
6
19%
76-90

Пропущено

21
32
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
7
33%
5
16%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2
АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1
ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2

Результаты матчей

АЕК
Астерас

Точный счет

3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

АЕК
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
7
5
6
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
15
6
15
6
1.5
9
12
8
13
2.5
4
17
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
2.
ПАОК
 20 15 2 3 55 - 15 47
3.
Панатинаикос
 20 14 2 4 50 - 16 44
4.
Олимпиакос
 20 13 3 4 43 - 19 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Атромитос
 20 5 8 7 25 - 37 23
9.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
10.
ОФИ
 21 4 8 9 17 - 33 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 21 2 6 13 19 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 26 - 5 22
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 10 3 6 1 13 - 13 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 10 6 3 1 16 - 7 21
4.
ПАОК
 9 5 1 3 25 - 12 16
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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