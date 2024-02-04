Тур: 21. Стадион: OPAP Arena.
0'
12' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
1:0
25' Гол в свои воротаЖуканович Эрвин
2:0
26' ГолПонсе Эсекель
32' Желтая карточкаГосс Шон
41' Желтая карточкаБартоло Хулиан
3:0
43' Гол в свои воротаЖуканович Эрвин
3:1
45' ПенальтиБартоло Хулиан
4:1
76' ГолГарсия Леви
4:2
90' ГолJuan Bautista Miritello
90'+4
Ход матча
12'
25'
1:0
26'
2:0
32'
41'
43'
3:0
45'
3:1
76'
4:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
37
Радоня
Ведад
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
АЕК
Астерас
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
33 матча
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
57.6%
9.1%
11 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.81
1.24
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.12
0.63
Среднее время на гол
80
144
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.45
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|9 (2)
|0.43
|Понсе Эсекель
|7
|0.33
|Цубер Стивен
|5
|0.24
|Элиассон Никлас
|3
|0.14
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.14
|Вида Домагой
|2
|0.1
|Пинеда Орбелин
|2
|0.1
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Йенс
|2
|0.1
|Рота Лазарос
|2
|0.1
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.05
|Араужо Серхио
|1
|0.05
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|Калленс Александр
|1
|0.05
|Ван Веерт Том
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|1
|0.05
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|0.48
|Рехис Франсеск
|5 (1)
|0.24
|Калцас Никос
|3
|0.14
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.14
|Vasilios Mantzis
|2
|0.1
|Жуканович Эрвин
|2
|0.1
|Альварес Федерико
|1
|0.05
|Мунафо Хуан
|1
|0.05
|Dino Grozdanic
|1
|0.05
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Калленс Александр
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Вида Домагой
|2
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Рехис Франсеск
|5
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Госс Шон
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Nikolaos Zouglis
|2
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Астерас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
7
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
20
14
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Астерас
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
1
4%
4
27%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
20
16
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
8
40%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Забито
43
31
25 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
6
14%
6
19%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
13
30%
6
19%
31-45
4
9%
3
10%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
10
23%
6
19%
76-90
Пропущено
21
32
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
19%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
7
33%
5
16%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2
АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1
ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
Результаты матчей
АЕК
Астерас
Точный счет
3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
АЕК
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
56
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
55
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
156
156
912
813
417
219
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|8
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8