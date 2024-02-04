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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Атромитос
0:0
Второй тайм: 66'
ПАОК
0'
45' Желтая карточка
Lucas Acevedo
45' Желтая карточка
Брэндон Льямас

Ход матча

45'
Lucas Acevedo
 
45'
 
Брэндон Льямас
60'
 
Константелиас Янис
Мург Томас
60'
 
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
61'
Валенсия Диего
Диркс Тюр
 
61'
Гонсалес Эдер
Юбитана Дензель
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАОК
9.80
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4.70
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7.70
Все Коэффициенты
16
Цидотас
Панайотис
28
Де
Бок
Лоренс
44
Dimitrios
Tsakmakis
5
Lucas
Acevedo
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
17
Эрлингмарк
Огюст
11
Юбитана
Дензель
7
Робай
Гаэтан
55
Диркс
Тюр
9
Вергос
Николаос
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Кулиеракис
Костас
16
Кедзёра
Томаш
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Атромитос
4-1-4-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ПАОК

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

44 матча

27.3%
29.5%
43.2%
12 побед 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

13.6%
38.6%
47.8%
6 побед 17 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Среднее время на гол

70
110

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.45
0.95

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
94

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.24
Робай Гаэтан 4 0.19
Вергос Николаос 4 (1) 0.19
Юбитана Дензель 2 0.1
Гонсалес Эдер 2 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.1
Lucas Acevedo 2 0.1
Куэн Андреас 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 0.05
Камара Агибу 1 0.05
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 8 0.38
Мург Томас 8 0.38
Живкович Андрия 6 0.29
Брэндон Льямас 5 (1) 0.24
Оздоев Магомед 5 0.24
Константелиас Янис 4 0.19
Баба Абдул-Рахман 3 0.14
Цимас Стефанос 3 0.14
Саматта Мбвана 2 0.1
Луиш Рафаэл 2 0.1
Тайсон Фреда 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Антонио Маркос 1 0.05
Мейте Суалихо 1 0.05
Циггарас Теохарис 1 0.05
Кулиеракис Костас 1 0.05
Шваб Штефан 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Lucas Acevedo 4 1
Цавелас Георгиос 5 0
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Камара Агибу 5 0
Юбитана Дензель 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Мург Томас 4 0
Кедзёра Томаш 3 0
Брэндон Льямас 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Мейте Суалихо 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ПАОК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ПАОК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

9
27
Атромитос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
ПАОК
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

14
30

Голы по времени матча

Забито

14
25
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
4
29%
5
20%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
4
29%
5
20%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
0
0%
9
33%
31-45
2
18%
8
30%
30%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
4
36%
3
11%
76-90

Пропущено

25
6
13 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
9
36%
0
0%
31-45
5
20%
1
17%
46-60
2
8%
3
50%
61-75
5
20%
1
17%
76-90

Забито

25
52
7 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
2
8%
14
27%
31-45
6
24%
13
25%
46-60
4
16%
6
12%
61-75
8
32%
8
15%
76-90

Пропущено

37
18
19 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
3
17%
16-30
12
32%
1
6%
31-45
6
16%
5
28%
46-60
3
8%
4
22%
61-75
9
24%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5
Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4
ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3

Результаты матчей

Атромитос
ПАОК

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
3
5 раз 25%
2
1 раз 5%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
10
1
3
7
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
6
3
2
8
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
16
4
5
15
2.5
11
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 21 15 3 3 55 - 15 48
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 1:0 21 15 2 4 51 - 16 47
4.
Олимпиакос
 0:1 21 13 3 5 43 - 20 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Атромитос
 0:0 21 5 9 7 25 - 37 24
9.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
10.
ОФИ
 21 4 8 9 17 - 33 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 21 2 6 13 19 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 1:0 10 8 1 1 27 - 5 25
4.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
5.
Олимпиакос
 0:1 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 0:0 11 3 7 1 13 - 13 16
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:0 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 0:1 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ПАОК
 0:0 10 5 2 3 25 - 12 17
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:0 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Брэндон Льямас получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАОК
9.80
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4.70
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7.70
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Атромитос
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