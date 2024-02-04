Тур: 21. Стадион: Перистери.
0'
45' Желтая карточкаLucas Acevedo
45' Желтая карточкаБрэндон Льямас
69' Желтая карточкаDimitrios Tsakmakis
85' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
0:1
89' ГолШваб Штефан
90' Желтая карточкаМейте Суалихо
0:2
90' ГолКонстантелиас Янис
90' Желтая карточкаКулиеракис Костас
90'+6
Ход матча
45'
45'
89'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
26
Кунде
Пьер
55
Диркс
Тюр
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Атромитос
ПАОК
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
44 матча
27.3%
29.5%
43.2%
12 побед 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
13.6%
38.6%
47.8%
6 побед 17 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Среднее время на гол
70
110
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
64
42
Голов в среднем за матч
1.45
0.95
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
61
94
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.24
|Робай Гаэтан
|4
|0.19
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.19
|Юбитана Дензель
|2
|0.1
|Гонсалес Эдер
|2
|0.1
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.1
|Lucas Acevedo
|2
|0.1
|Куэн Андреас
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.05
|Камара Агибу
|1
|0.05
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|8
|0.38
|Мург Томас
|8
|0.38
|Живкович Андрия
|6
|0.29
|Константелиас Янис
|5
|0.24
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.24
|Оздоев Магомед
|5
|0.24
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.14
|Цимас Стефанос
|3
|0.14
|Саматта Мбвана
|2
|0.1
|Луиш Рафаэл
|2
|0.1
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1
|0.05
|Антонио Маркос
|1
|0.05
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|Циггарас Теохарис
|1
|0.05
|Кулиеракис Костас
|1
|0.05
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ПАОК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ПАОК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
9
27
Атромитос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
ПАОК
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
14
30
Голы по времени матча
Забито
14
27
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
7%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
7
26%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90
Забито
11
27
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
0
0%
9
33%
31-45
2
18%
8
30%
30%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
4
36%
3
11%
76-90
Пропущено
25
6
13 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
9
36%
0
0%
31-45
5
20%
1
17%
46-60
2
8%
3
50%
61-75
5
20%
1
17%
76-90
Забито
25
54
7 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
2
8%
14
26%
31-45
6
24%
13
24%
46-60
4
16%
6
11%
61-75
8
32%
10
19%
76-90
Пропущено
39
18
19 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 13
4
10%
0
0%
1-15
3
8%
3
17%
16-30
12
31%
1
6%
31-45
6
15%
5
28%
46-60
3
8%
4
22%
61-75
11
28%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5
Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4
ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3
Результаты матчей
Атромитос
ПАОК
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атромитос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
101
38
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
73
28
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
615
174
516
1110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|8
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8