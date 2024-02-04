  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Атромитос
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
45' Желтая карточка
Lucas Acevedo
45' Желтая карточка
Брэндон Льямас
69' Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
85' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
0:1
89' Гол
Шваб Штефан
90' Желтая карточка
Мейте Суалихо
0:2
90' Гол
Константелиас Янис
90' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
90'+6
16
Цидотас
Панайотис
28
Де
Бок
Лоренс
44
Dimitrios
Tsakmakis
5
Lucas
Acevedo
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
17
Эрлингмарк
Огюст
11
Юбитана
Дензель
7
Робай
Гаэтан
55
Диркс
Тюр
9
Вергос
Николаос
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Кулиеракис
Костас
16
Кедзёра
Томаш
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Атромитос
4-1-4-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ПАОК

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

44 матча

27.3%
29.5%
43.2%
12 побед 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

13.6%
38.6%
47.8%
6 побед 17 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Среднее время на гол

70
110

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.45
0.95

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
94

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.24
Робай Гаэтан 4 0.19
Вергос Николаос 4 (1) 0.19
Юбитана Дензель 2 0.1
Гонсалес Эдер 2 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.1
Lucas Acevedo 2 0.1
Куэн Андреас 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 0.05
Камара Агибу 1 0.05
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 8 0.38
Мург Томас 8 0.38
Живкович Андрия 6 0.29
Константелиас Янис 5 0.24
Брэндон Льямас 5 (1) 0.24
Оздоев Магомед 5 0.24
Баба Абдул-Рахман 3 0.14
Цимас Стефанос 3 0.14
Саматта Мбвана 2 0.1
Луиш Рафаэл 2 0.1
Тайсон Фреда 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Шваб Штефан 1 0.05
Антонио Маркос 1 0.05
Мейте Суалихо 1 0.05
Циггарас Теохарис 1 0.05
Кулиеракис Костас 1 0.05

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Lucas Acevedo 4 1
Цавелас Георгиос 5 0
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Камара Агибу 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Юбитана Дензель 4 0
Dimitrios Tsakmakis 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Эрлингмарк Огюст 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Мург Томас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Брэндон Льямас 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Шваб Штефан 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Атромитос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ПАОК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ПАОК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

9
27
Атромитос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
ПАОК
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

14
30

Голы по времени матча

Забито

14
27
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
7%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
7
26%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
0
0%
9
33%
31-45
2
18%
8
30%
30%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
4
36%
3
11%
76-90

Пропущено

25
6
13 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
9
36%
0
0%
31-45
5
20%
1
17%
46-60
2
8%
3
50%
61-75
5
20%
1
17%
76-90

Забито

25
54
7 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
2
8%
14
26%
31-45
6
24%
13
24%
46-60
4
16%
6
11%
61-75
8
32%
10
19%
76-90

Пропущено

39
18
19 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 13
4
10%
0
0%
1-15
3
8%
3
17%
16-30
12
31%
1
6%
31-45
6
15%
5
28%
46-60
3
8%
4
22%
61-75
11
28%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5
Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4
ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3

Результаты матчей

Атромитос
ПАОК

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
10
1
3
8
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
17
4
5
16
2.5
11
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 21 16 2 3 57 - 15 50
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 21 15 2 4 52 - 16 47
4.
Олимпиакос
 21 13 3 5 43 - 21 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Атромитос
 21 5 8 8 25 - 39 23
10.
ОФИ
 21 4 8 9 17 - 33 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 21 2 6 13 19 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 11 3 6 2 13 - 15 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Брэндон Льямас получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Лукас Асеведо получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Оздоев Магомед бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атромитос 0:2 ПАОК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный