Тур: 21. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:0
Перерыв
Ход матча
25'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ричардс ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Панатинаикос
Олимпиакос
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
41 матч
26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.1%
56.1%
26.8%
7 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
19.5%
51.2%
29.3%
8 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
0.94
0.7
Среднее время на гол
95
129
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.3
0.94
Среднее время на гол
69
95
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.15
0.8
Тотал матчей
2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
78
111
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.38
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.29
|Паласиос Себастьян
|4
|0.19
|Бернард Дуарте
|4
|0.19
|Еремеефф Александер
|4
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.14
|Виллиан Арао
|3
|0.14
|Мансини Даниэль
|2
|0.1
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.1
|Вербич Беньямин
|2
|0.1
|Едвай Тин
|2
|0.1
|Младенович Филип
|1
|0.05
|Де Вильена Тонни
|1
|0.05
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.05
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.05
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.05
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.33
|Масурас Гиоргос
|6
|0.29
|Фортунис Костас
|5
|0.24
|Поденсе Даниэл
|5
|0.24
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.14
|Франсиско Мартинес
|3 (1)
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.14
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.1
|Камара Мохамед III
|2
|0.1
|Биэл Пеп
|1
|0.05
|Иборра Висенте
|1
|0.05
|Кини Марин
|1
|0.05
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.05
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|3
|1
|Джуричич Филип
|4
|0
|Младенович Филип
|4
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Олимпиакос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Панатинаикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Олимпиакос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
19
21
Панатинаикос
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Олимпиакос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
16%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
5
20%
4
25%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
23%
5
20%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
6
27%
6
24%
61-75
6
27%
8
32%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
47
41
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
13%
2
5%
1-15
2
4%
7
17%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
7
15%
4
10%
46-60
10
21%
8
20%
61-75
11
23%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
2
11%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2
Результаты матчей
Панатинаикос
Олимпиакос
Точный счет
5:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
45
64
36
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
74
64
47
28
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
173
155
146
812
812
515
416
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|15
|3
|3
|55 - 15
|48
|2.
|21
|14
|6
|1
|46 - 18
|48
|3.
|1:0
|21
|15
|2
|4
|51 - 16
|47
|4.
|0:1
|21
|13
|3
|5
|43 - 20
|41
|5.
|21
|10
|4
|7
|32 - 24
|34
|6.
|21
|8
|6
|7
|29 - 33
|30
|7.
|21
|9
|2
|10
|28 - 35
|29
|8.
|0:0
|21
|5
|9
|7
|25 - 37
|24
|9.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|10.
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|11.
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|12.
|21
|3
|6
|12
|19 - 37
|15
|13.
|21
|3
|6
|12
|22 - 48
|15
|14.
|21
|2
|6
|13
|19 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|27 - 5
|25
|4.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|5.
|0:1
|10
|7
|0
|3
|27 - 12
|20
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|13 - 13
|16
|10.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|4.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|8
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8