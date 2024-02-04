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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Панатинаикос
1:0
Перерыв
Олимпиакос
0'
6' Желтая карточка
Ортега Франсиско
1:0
25' Гол
Бернард Дуарте
39' Желтая карточка
Виллиан Арао

Ход матча

6'
 
Ортега Франсиско
25'
Бернард Дуарте
1:0
39'
Виллиан Арао
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
3.00
4.50
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8.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
29
Еремеефф
Александер
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
19
Масурас
Гиоргос
15
Александропулос
Сотириос
27
Ричардс
Омар
29
Франсиско
Мартинес
Панатинаикос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

41 матч

26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.1%
56.1%
26.8%
7 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

19.5%
51.2%
29.3%
8 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

К
0:0
К
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.7

Среднее время на гол

95
129

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.94

Среднее время на гол

69
95

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.15
0.8

Тотал матчей

2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

78
111

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.38
Шпорар Андраж 6 (2) 0.29
Паласиос Себастьян 4 0.19
Бернард Дуарте 4 0.19
Еремеефф Александер 4 0.19
Джуричич Филип 3 0.14
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.14
Виллиан Арао 3 0.14
Мансини Даниэль 2 0.1
Гнезда-Черин Адам 2 0.1
Вербич Беньямин 2 0.1
Едвай Тин 2 0.1
Младенович Филип 1 0.05
Де Вильена Тонни 1 0.05
Магнуссон Хёрдур 1 0.05
Вагианнидис Георгиос 1 0.05
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.05
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.33
Масурас Гиоргос 6 0.29
Фортунис Костас 5 0.24
Поденсе Даниэл 5 0.24
Йоветич Стеван 3 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 3 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.14
Марсело Родиней 2 (1) 0.1
Камара Мохамед III 2 0.1
Биэл Пеп 1 0.05
Иборра Висенте 1 0.05
Кини Марин 1 0.05
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.05
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 3 1
Джуричич Филип 4 0
Младенович Филип 4 0
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Марсело Родиней 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Эссе Сантьяго 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Олимпиакос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Панатинаикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Олимпиакос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

19
21
Панатинаикос
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Олимпиакос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
16%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
5
20%
4
25%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
23%
5
20%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
6
27%
6
24%
61-75
6
27%
8
32%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

47
41
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
13%
2
5%
1-15
2
4%
7
17%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
7
15%
4
10%
46-60
10
21%
8
20%
61-75
11
23%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Олимпиакос

Точный счет

5:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
8
2
4
5
2.5
6
4
3
6
3.5
4
6
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
6
4
4
7
2.5
2
8
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
17
3
15
5
1.5
14
6
8
12
2.5
8
12
5
15
3.5
4
16
3
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 21 15 3 3 55 - 15 48
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 1:0 21 15 2 4 51 - 16 47
4.
Олимпиакос
 0:1 21 13 3 5 43 - 20 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Атромитос
 0:0 21 5 9 7 25 - 37 24
9.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
10.
ОФИ
 21 4 8 9 17 - 33 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 21 2 6 13 19 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 1:0 10 8 1 1 27 - 5 25
4.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
5.
Олимпиакос
 0:1 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 0:0 11 3 7 1 13 - 13 16
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:0 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 0:1 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ПАОК
 0:0 10 5 2 3 25 - 12 17
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:0 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
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