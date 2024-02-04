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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
6' Желтая карточка
Ортега Франсиско
1:0
25' Гол
Бернард Дуарте
39' Желтая карточка
Виллиан Арао
2:0
60' Гол
Еремеефф Александер
74' Желтая карточка
Кини Марин
77' Желтая карточка
Эссе Сантьяго
90'+4

Ход матча

6'
 
Ортега Франсиско
25'
Бернард Дуарте
1:0
39'
Виллиан Арао
 
46'
 
Эль-Кааби Аюб
Ортега Франсиско
46'
 
Фортунис Костас
Ричардс Омар
46'
 
Кини Марин
Александропулос Сотириос
60'
Еремеефф Александер
2:0
61'
Младенович Филип
Хуан Карлос
 
70'
 
Поденсе Даниэл
Франсиско Мартинес
74'
 
Кини Марин
77'
 
Эссе Сантьяго
77'
 
Орта Андре
Эссе Сантьяго
79'
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
 
79'
Джуричич Филип
Еремеефф Александер
 
90'
Акайдин Самет
Бакасетас Тасос
 
90'
Де Вильена Тонни
Бернард Дуарте
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
29
Еремеефф
Александер
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
19
Масурас
Гиоргос
15
Александропулос
Сотириос
27
Ричардс
Омар
29
Франсиско
Мартинес
Панатинаикос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

41 матч

26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.1%
56.1%
26.8%
7 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

19.5%
51.2%
29.3%
8 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

К
0:0
К
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.7

Среднее время на гол

95
129

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.94

Среднее время на гол

69
95

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.15
0.8

Тотал матчей

2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

78
111

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.38
Шпорар Андраж 6 (2) 0.29
Еремеефф Александер 5 0.24
Паласиос Себастьян 4 0.19
Бернард Дуарте 4 0.19
Джуричич Филип 3 0.14
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.14
Виллиан Арао 3 0.14
Мансини Даниэль 2 0.1
Гнезда-Черин Адам 2 0.1
Вербич Беньямин 2 0.1
Едвай Тин 2 0.1
Младенович Филип 1 0.05
Де Вильена Тонни 1 0.05
Магнуссон Хёрдур 1 0.05
Вагианнидис Георгиос 1 0.05
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.05
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.33
Масурас Гиоргос 6 0.29
Фортунис Костас 5 0.24
Поденсе Даниэл 5 0.24
Йоветич Стеван 3 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 3 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.14
Марсело Родиней 2 (1) 0.1
Камара Мохамед III 2 0.1
Биэл Пеп 1 0.05
Иборра Висенте 1 0.05
Кини Марин 1 0.05
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.05
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 3 1
Джуричич Филип 4 0
Младенович Филип 4 0
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 4 0
Марсело Родиней 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Кини Марин 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Олимпиакос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Панатинаикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Олимпиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

19
21
Панатинаикос
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Олимпиакос
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
23%
5
20%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
6
27%
6
24%
61-75
6
27%
8
32%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

49
41
20 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
6
12%
2
5%
1-15
3
6%
7
17%
16-30
11
22%
8
20%
31-45
8
16%
4
10%
46-60
10
20%
8
20%
61-75
11
22%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Олимпиакос

Точный счет

2:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
1
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
8
2
4
6
2.5
6
4
3
7
3.5
4
6
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
6
5
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
17
4
16
5
1.5
14
7
8
13
2.5
8
13
5
16
3.5
4
17
3
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 21 16 2 3 57 - 15 50
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 21 15 2 4 52 - 16 47
4.
Олимпиакос
 21 13 3 5 43 - 21 41
5.
Арис Салоники
 21 10 4 7 32 - 24 34
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Атромитос
 21 5 8 8 25 - 39 23
10.
ОФИ
 21 4 8 9 17 - 33 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 21 2 6 13 19 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
5.
Олимпиакос
 10 7 0 3 27 - 12 20
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 11 3 6 2 13 - 15 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
14.
ПАС Янина
 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 10 3 2 5 13 - 13 11
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ОФИ
 10 0 4 6 5 - 21 4
13.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Виллиан Арао получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Бернард Дуарте бьет в цель!
    • 6'
      Ортега Франсиско получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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