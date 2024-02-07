Стадион: Людвигспаркштадион. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Отложен
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Уаферро
Боне
29
Бёдер
Лукас
33
Кербер
Лука
25
Наифи
Амин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Уаферро БонеЗащитник
-
29 Бёдер ЛукасПолузащитник
-
33 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Наифи АминНападающий
- Запасные игроки
-
30 Патерок ТимВратарь
-
16 Тёлке БьярнеЗащитник
-
19 Гаус МарсельЗащитник
- Защитник
-
20 Шмидт ЮлианПолузащитник
-
23 Цивейя ТимПолузащитник
-
11 Байда ЮлиусНападающий
-
22 Штеле СимонНападающий
-
-
Главный тренер: Зиль Рюдигер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Саарбрюккен
Боруссия М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Саарбрюккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брункер Кай
|2
|0.67
|Цивейя Тим
|1
|0.33
|Гаус Марсель
|1
|0.33
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.33
|Кербер Лука
|1
|0.33
|Бёдер Лукас
|0
|0
|Наифи Амин
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|2
|0.67
|Онора Франк
|2
|0.67
|Чванчара Томаш
|2
|0.67
|Сибачо Жордан
|2
|0.67
|Нгуму Натан
|1
|0.33
|Коне Куадио
|1
|0.33
|Ранос Грант-Леон
|1
|0.33
|Нойхаус Флориан
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Саарбрюккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаус Марсель
|1
|0
|Цайц Мануэль
|1
|0
|Зонтаймер Патрик
|1
|0
|Dominik Becker
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Саарбрюккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Саарбрюккен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Боруссия-2 Д - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Ингольштадт 0:2 Ферль - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Саарбрюккен - Ульм 1846 2:1 Саарбрюккен - Ян 2:2 Фрайбург-2 - Саарбрюккен 0:4 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0 Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Результаты матчей
Саарбрюккен
Боруссия М
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Саарбрюккен
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Байер Л
|Адли Амин
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саарбрюккен - Боруссия М
Исход игры
Саарбрюккен
2.4% (3)
Ничья
4% (5)
Боруссия М
93.6% (117)
Тотал 2.5
Больше
71.93% (82)
Меньше
28.07% (32)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
40.8% (51)
0:2 Боруссия М
12.8% (16)
1:3 Боруссия М
10.4% (13)
0:1 Боруссия М
10.4% (13)
0:3 Боруссия М
6.4% (8)
1:4 Боруссия М
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
0:4 Боруссия М
1.6% (2)
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