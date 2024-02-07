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Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Саарбрюккен
 
Отложен
Боруссия М

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Саарбрюккен 2.4% (3)
X 4% (5)
Боруссия М 93.6% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саарбрюккен
Ничья
Боруссия М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шрайбер
Тим
7
Риццуто
Калоджеро
8
Цайц
Мануэль
14
Уаферро
Боне
29
Бёдер
Лукас
33
Кербер
Лука
6
Зонтаймер
Патрик
10
Рабихич
Касим
21
Фабио
Ди-Мичели
9
Брункер
Кай
25
Наифи
Амин
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
17
Коне
Куадио
10
Нойхаус
Флориан
25
Хак
Робин
13
Сибачо
Жордан
Саарбрюккен
3-5-2
Боруссия М
4-1-4-1

История личных встреч

Саарбрюккен
Боруссия М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Саарбрюккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брункер Кай 2 0.67
Цивейя Тим 1 0.33
Гаус Марсель 1 0.33
Зонтаймер Патрик 1 0.33
Кербер Лука 1 0.33
Бёдер Лукас 0 0
Наифи Амин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 2 0.67
Онора Франк 2 0.67
Чванчара Томаш 2 0.67
Сибачо Жордан 2 0.67
Нгуму Натан 1 0.33
Коне Куадио 1 0.33
Ранос Грант-Леон 1 0.33
Нойхаус Флориан 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Саарбрюккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаус Марсель 1 0
Цайц Мануэль 1 0
Зонтаймер Патрик 1 0
Dominik Becker 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Саарбрюккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Саарбрюккен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Боруссия-2 Д - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Ингольштадт 0:2 Ферль - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Саарбрюккен - Ульм 1846 2:1 Саарбрюккен - Ян 2:2 Фрайбург-2 - Саарбрюккен 0:4 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0 Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1

Результаты матчей

Саарбрюккен
Боруссия М

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саарбрюккен
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
1/4 финала
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
3 Байер Л
2 Штутгарт
Саарбрюккен
Боруссия М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Байер Л Адли Амин 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludwigspark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Саарбрюккен 2.4% (3)
X 4% (5)
Боруссия М 93.6% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саарбрюккен
Ничья
Боруссия М
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Саарбрюккен - Боруссия М

Исход игры
Саарбрюккен
2.4% (3)
Ничья
4% (5)
Боруссия М
93.6% (117)
Тотал 2.5
Больше
71.93% (82)
Меньше
28.07% (32)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
40.8% (51)
0:2 Боруссия М
12.8% (16)
1:3 Боруссия М
10.4% (13)
0:1 Боруссия М
10.4% (13)
0:3 Боруссия М
6.4% (8)
1:4 Боруссия М
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
0:4 Боруссия М
1.6% (2)
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