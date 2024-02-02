Впервые за долгое время получилось у "ПСЖ" отобрать мяч на чужой половине поля, но тут же он был потерян.

Мбаппе принял мяч на левом фланге, сделал несколько шагов и вошел в штрафную соперника, после чего оказался на газоне. Арбитр не увидел нарушения в данном эпизоде.

Пять минут добавлено к первому тайму.

Владеют мячом сейчас футболисты "ПСЖ", однако не спешат идти вперед. Счет их пока устраивает.

Не получается у "ПСЖ" зацепиться за мяч на чужой половине поля, поэтому раз за разом приходится отходить назад.

Получилось приблизиться к воротам у парижан, но после прострела Фабиана мяч попал в защитника "Страсбурга".

Сиссоко сфолил на своей половине поля.

Пока акцент атак "ПСЖ" смещен на правый фланг, но нельзя сказать, что у них получается придумать там что-то опасное. Пока гости просто владеют мячом.

Асенсио навесил в центр штрафной "Страсбурга", откуда мяч был выбит обороняющейся командой.

Баква совершил рывок по правой бровке и попытался прострелить вдоль ворот, но попал в соперника.

Мбаппе недоволен действиями своих партнеров, которые не идут в прессинг. Призывает француз команду действовать активнее на чужой половине поля.

В быструю атаку убежали футболисты "ПСЖ", но Коло-Муани не захотел делиться с Мбаппе, а решил сам пробить при входе в штрафную - не попал по воротам!

Мбаппе порвали футболку в районе левого локтя. Серьезно настроены сегодня хозяева на результат.

Диарра попробовал пробить с дальней дистанции, но мяч прошел рядом со штангой.

Сеная выполнил интересный черпачок в штрафную "ПСЖ", но партнеры по команде не поняли его задумку.

Баква получил передачу в правом полуфланге, подработал и пробил по воротам, но мяч попал в ногу соперника.

Коло-Муани пошел в дриблинг на двух соперников, но не смог их обыграть и потерял мяч.

"Страсбург" убежал в быструю атаку с численным преимуществом, но Сахи решил пробить с дальней дистанции и попал в защитника.

Сиссоко наказан желтой карточкой за фол на Коло-Муани. За футболку потянул соперника игрок "Страсбурга", чтобы прервать атаку "ПСЖ".

Хозяева уверенно владеют мячом на своей половине поля, а "ПСЖ" не стремится прессинговать соперника.

Очень грубо Эрнандес сыграл против Баквы, за что получил желтую карточку.

Баква пока не может продолжить игру. Оказывают ему помощь за пределами поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!! Вот это привоз от голкипера! Беллаароуч при выносе мяча попал в ногу Асенсио, от которого мяч отскочил к Мбаппе - нападающий первым же касанием с линии штрафной отправил мяч в пустые ворота "Страсбурга"!

Асенсио подал от бровки на ближнюю штангу, но никто из его партнеров не смог добраться до мяча.

22' Медицинская бригада на поле. Эрнандесу требуется помощь. За колено держится защитник.

21' Разыграли угловой футболисты "ПСЖ", после которого Фабиан, видимо выполнял подачу на дальнюю штангу, но у него получился не очень опасный удар в створ.

20' ПЕРЕКЛАДИНА! Ошиблась оборона "ПСЖ" после длинного заброса от соперника! Сахи очень быстро сориентировался, протащил мяч и мощно пробил по воротам, но попал в каркас ворот!

19' Много дыма на стадионе. Активные фанаты обеих команд устроили мощное фаер-шоу.

18' Тем временем потребовалась медицинская помощь Сеная, который пострадал в борьбе с соперником.

17' Угарте сбил в центре поля Габриэла.

16' Коло-Муани без особых проблем обыграл двух соперников на левом фланге, но третий соперник смог остановить его проход.

15' Сеная навесил в штрафную площадь "ПСЖ", но на выходе уверенно сыграл Доннарумма, который выбил мяч кулаками.

14' Сеная врезался в игрока "ПСЖ" и пока сам не может подняться с газона.

13' Дождались мы повтора удара Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки! Нападающий практически без разбега пробил в правый угол, но мяч пошел на удобной для вратаря высоте, поэтому Беллаароуч смог отразить удар.

12' Пока без пауз идет игра, но при этом команды действуют не на самых высоких скоростях.

11' Асенсио попробовал пробить из-за пределов штрафной площади, но попал в соперника.

10' С фланга на фланг переводят мяч футболисты "ПСЖ", но пока "Страсбург" справляется.

9' Последние минуты мяч находится под контролем гостей, которые пока не могут найти свободные зоны на чужой половине поля.

7' Подал угловой игрок "ПСЖ", но первым на мяче оказался голкипер "Страсбурга".

6' Мбаппе не забивает с точки! Не показали нам момент удара Килиана! Спустя время последовал повтор, который был прерван из-за атаки "Страсбурга".

5' Пенальти в ворота "Страсбурга"! Коло-Муани был сбит в штрафной площади соперника после подката от Перрена.

4' И еще один сейв от Доннаруммы! Спасает вратарь "ПСЖ" свою команду после удара головой игрока "Страсбурга".

3' В самом начале матча "Страсбург" мог выйти вперед! Мяч застрял в куче игроков в штрафной "ПСЖ", но удачно отскочил к Сахи, который не смог переиграть Доннарумму!

2' Хозяева разыграли мяч с центра поля. "Страсбург" сегодня в сине-белой форме, а "ПСЖ" играет в золотистых футболках и черных шортах.