Тур: 20. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Буке Рюдди
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиМбаппе Килиан
27' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
30' Желтая карточкаЭрнандес Люка
0:1
31' ГолМбаппе Килиан
Ход матча
6'
0:0
27'
30'
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
162 Количество передач 331
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
11
Сахи
Дион
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
-
41 Маюлу СенниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Страсбург
ПСЖ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
0.78
Среднее время на гол
57
115
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.67
2.29
Среднее время на гол
33
39
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.19
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
41
62
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.2
|Мотиба Лебо
|3
|0.15
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.1
|Сахи Дион
|2
|0.1
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.1
|Диарра Хабиб
|1
|0.05
|Мванга Жуниор
|1
|0.05
|Баква Дилан
|1
|0.05
|Абакар Силла
|1
|0.05
|Себас Жереми
|1
|0.05
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|20 (5)
|1
|Витинья II
|5
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.25
|Хакими Ашраф
|3
|0.15
|Асенсио Марко
|3
|0.15
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.15
|Баркола Бредли
|2
|0.1
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.1
|Дембеле Усман
|1
|0.05
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|Солер Карлос
|1
|0.05
|Кан-Ин Ли
|1
|0.05
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Сеная Марвин
|2
|1
|Делен Тома
|3
|0
|Баква Дилан
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
2
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
7
25
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
10
27
Голы по времени матча
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
4
21%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
8
27
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
13%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
13%
7
26%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
63%
7
26%
76-90
Пропущено
15
10
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Забито
19
46
5 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
2
11%
5
11%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
1
5%
11
24%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
3
16%
5
11%
61-75
9
47%
11
24%
76-90
Пропущено
25
16
15 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
6
24%
5
31%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
2
8%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4
Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9
ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Результаты матчей
Страсбург
ПСЖ
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Страсбург
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
54
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
19
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
172
613
154
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|20
|14
|5
|1
|47 - 16
|47
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|23 - 19
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|0:1 Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 25
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|10.
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:1 ПСЖ
Исход игры
Страсбург
1.5% (2)
Ничья
6% (8)
ПСЖ
92.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
69.49% (82)
Меньше
30.51% (36)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
35.3% (47)
0:2 ПСЖ
19.5% (26)
1:3 ПСЖ
15.8% (21)
0:1 ПСЖ
5.3% (7)
0:3 ПСЖ
3.8% (5)
1:4 ПСЖ
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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