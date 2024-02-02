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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Страсбург
0:1
Перерыв
ПСЖ
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Мбаппе Килиан
27' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
30' Желтая карточка
Эрнандес Люка
0:1
31' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

6'
0:0
Мбаппе Килиан
27'
Сиссоко Ибраима
 
30'
 
Эрнандес Люка
31'
0:1
Мбаппе Килиан
(Асенсио Марко)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 162 Количество передач 331
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 132
Страсбург 1.5% (2)
X 6.1% (8)
ПСЖ 92.4% (122)
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36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
23
Габриэл
Анжело
11
Сахи
Дион
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Маркиньос
Маркос
35
Бералдо
Лукас
21
Эрнандес
Люка
28
Солер
Карлос
8
Фабиан
Руис
4
Угарте
Мануэль
33
Заир-Эмери
Уоррен
23
Коло-Муани
Рандаль
11
Асенсио
Марко
7
Мбаппе
Килиан
Страсбург
4-2-3-1
ПСЖ
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
ПСЖ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.67
2.29

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.19
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

41
62

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.2
Мотиба Лебо 3 0.15
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.1
Сахи Дион 2 0.1
Гамейро Кевин 2 (1) 0.1
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Баква Дилан 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 20 (5) 1
Витинья II 5 0.25
Коло-Муани Рандаль 5 0.25
Хакими Ашраф 3 0.15
Асенсио Марко 3 0.15
Рамуш Гонсалу 3 0.15
Баркола Бредли 2 0.1
Заир-Эмери Уоррен 2 0.1
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 4 0
Сеная Марвин 2 1
Делен Тома 3 0
Баква Дилан 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
2
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

7
25
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

10
27

Голы по времени матча

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
4
21%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

8
27
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
13%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
13%
7
26%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
63%
7
26%
76-90

Пропущено

15
10
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Забито

19
46
5 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
2
11%
5
11%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
1
5%
11
24%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
3
16%
5
11%
61-75
9
47%
11
24%
76-90

Пропущено

25
16
15 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
6
24%
5
31%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
2
8%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4
Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9
ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1

Результаты матчей

Страсбург
ПСЖ

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Страсбург
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
15
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 20 14 5 1 47 - 16 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 Заявка 19 8 5 6 23 - 19 29
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 0:1 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
10.
Страсбург
 0:1 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 10 7 3 0 20 - 6 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 0:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    Получилось приблизиться к воротам у парижан, но после прострела Фабиана мяч попал в защитника "Страсбурга".
  • 45'
    Не получается у "ПСЖ" зацепиться за мяч на чужой половине поля, поэтому раз за разом приходится отходить назад.
  • 45'
    Владеют мячом сейчас футболисты "ПСЖ", однако не спешат идти вперед. Счет их пока устраивает. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавлено к первому тайму.
  • 45'
    Мбаппе принял мяч на левом фланге, сделал несколько шагов и вошел в штрафную соперника, после чего оказался на газоне. Арбитр не увидел нарушения в данном эпизоде. 
  • 43'
    Впервые за долгое время получилось у "ПСЖ" отобрать мяч на чужой половине поля, но тут же он был потерян. 
  • 42'
    Диарра попробовал пробить с дальней дистанции, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 41'
    Мбаппе порвали футболку в районе левого локтя. Серьезно настроены сегодня хозяева на результат.
  • Опасный момент
    40'
    В быструю атаку убежали футболисты "ПСЖ", но Коло-Муани не захотел делиться с Мбаппе, а решил сам пробить при входе в штрафную - не попал по воротам!
  • 39'
    Мбаппе недоволен действиями своих партнеров, которые не идут в прессинг. Призывает француз команду действовать активнее на чужой половине поля.
  • 38'
    Баква совершил рывок по правой бровке и попытался прострелить вдоль ворот, но попал в соперника. 
  • 37'
    Асенсио навесил в центр штрафной "Страсбурга", откуда мяч был выбит обороняющейся командой.
  • 36'
    Пока акцент атак "ПСЖ" смещен на правый фланг, но нельзя сказать, что у них получается придумать там что-то опасное. Пока гости просто владеют мячом. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Сиссоко сфолил на своей половине поля.
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    • 34'
      Асенсио подал от бровки на ближнюю штангу, но никто из его партнеров не смог добраться до мяча.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!!
      Вот это привоз от голкипера! Беллаароуч при выносе мяча попал в ногу Асенсио, от которого мяч отскочил к Мбаппе - нападающий первым же касанием с линии штрафной отправил мяч в пустые ворота "Страсбурга"!
    • Травма, повреждение
      31'
      Баква пока не может продолжить игру. Оказывают ему помощь за пределами поля. 
    • Желтая карточка
      30'
      Очень грубо Эрнандес сыграл против Баквы, за что получил желтую карточку.
    • 29'
      Хозяева уверенно владеют мячом на своей половине поля, а "ПСЖ" не стремится прессинговать соперника. 
    • Желтая карточка
      28'
      Сиссоко наказан желтой карточкой за фол на Коло-Муани. За футболку потянул соперника игрок "Страсбурга", чтобы прервать атаку "ПСЖ".
    • 27'
      "Страсбург" убежал в быструю атаку с численным преимуществом, но Сахи решил пробить с дальней дистанции и попал в защитника. 
    • 26'
      Коло-Муани пошел в дриблинг на двух соперников, но не смог их обыграть и потерял мяч.
    • 25'
      Баква получил передачу в правом полуфланге, подработал и пробил по воротам, но мяч попал в ногу соперника. 
    • 23'
      Сеная выполнил интересный черпачок в штрафную "ПСЖ", но партнеры по команде не поняли его задумку. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Медицинская бригада на поле. Эрнандесу требуется помощь. За колено держится защитник. 
    • Угловой
      21'
      Разыграли угловой футболисты "ПСЖ", после которого Фабиан, видимо выполнял подачу на дальнюю штангу, но у него получился не очень опасный удар в створ. 
    • Штанга
      20'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Ошиблась оборона "ПСЖ" после длинного заброса от соперника! Сахи очень быстро сориентировался, протащил мяч и мощно пробил по воротам, но попал в каркас ворот!
    • 19'
      Много дыма на стадионе. Активные фанаты обеих команд устроили мощное фаер-шоу. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Тем временем потребовалась медицинская помощь Сеная, который пострадал в борьбе с соперником. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Угарте сбил в центре поля Габриэла. 
    • 16'
      Коло-Муани без особых проблем обыграл двух соперников на левом фланге, но третий соперник смог остановить его проход.
    • 15'
      Сеная навесил в штрафную площадь "ПСЖ", но на выходе уверенно сыграл Доннарумма, который выбил мяч кулаками. 
    • Травма, повреждение
      14'
      Сеная врезался в игрока "ПСЖ" и пока сам не может подняться с газона.
    • 13'
      Дождались мы повтора удара Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки! Нападающий практически без разбега пробил в правый угол, но мяч пошел на удобной для вратаря высоте, поэтому Беллаароуч смог отразить удар.
    • 12'
      Пока без пауз идет игра, но при этом команды действуют не на самых высоких скоростях. 
    • 11'
      Асенсио попробовал пробить из-за пределов штрафной площади, но попал в соперника.
    • 10'
      С фланга на фланг переводят мяч футболисты "ПСЖ", но пока "Страсбург" справляется. 
    • 9'
      Последние минуты мяч находится под контролем гостей, которые пока не могут найти свободные зоны на чужой половине поля.
    • Угловой
      7'
      Подал угловой игрок "ПСЖ", но первым на мяче оказался голкипер "Страсбурга".
    • Не забитый пенальти
      6'
      Мбаппе не забивает с точки! Не показали нам момент удара Килиана! Спустя время последовал повтор, который был прерван из-за атаки "Страсбурга". 
    • Пенальти!
      5'
      Пенальти в ворота "Страсбурга"! Коло-Муани был сбит в штрафной площади соперника после подката от Перрена.
    • Опасный момент
      4'
      И еще один сейв от Доннаруммы! Спасает вратарь "ПСЖ" свою команду после удара головой игрока "Страсбурга".
    • Опасный момент
      3'
      В самом начале матча "Страсбург" мог выйти вперед! Мяч застрял в куче игроков в штрафной "ПСЖ", но удачно отскочил к Сахи, который не смог переиграть Доннарумму! 
    • 2'
      Хозяева разыграли мяч с центра поля. "Страсбург" сегодня в сине-белой форме, а "ПСЖ" играет в золотистых футболках и черных шортах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Страсбург
    1.5% (2)
    Ничья
    6% (8)
    ПСЖ
    92.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.49% (82)
    Меньше
    30.51% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    35.3% (47)
    0:2 ПСЖ
    19.5% (26)
    1:3 ПСЖ
    15.8% (21)
    0:1 ПСЖ
    5.3% (7)
    0:3 ПСЖ
    3.8% (5)
    1:4 ПСЖ
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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