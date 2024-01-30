  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Страсбург
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 47
Страсбург 2.1% (1)
X 4.3% (2)
ПСЖ 93.6% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
ПСЖ
6.00
Реклама, pari.ru
4.66
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Страсбург
ПСЖ

История личных встреч

Страсбург
ПСЖ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.67
2.29

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.19
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

41
62

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.21
Мотиба Лебо 3 0.16
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.11
Сахи Дион 2 0.11
Гамейро Кевин 2 (1) 0.11
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Баква Дилан 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (5) 1
Витинья II 5 0.26
Коло-Муани Рандаль 5 0.26
Хакими Ашраф 3 0.16
Асенсио Марко 3 0.16
Рамуш Гонсалу 3 0.16
Баркола Бредли 2 0.11
Заир-Эмери Уоррен 2 0.11
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Делен Тома 3 0
Баква Дилан 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баркола Бредли 2 1
Эрнандес Люка 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
2
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

7
25
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

10
27

Голы по времени матча

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
4
21%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

8
27
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
13%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
13%
7
26%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
63%
7
26%
76-90

Пропущено

15
10
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Забито

19
46
5 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
2
11%
5
11%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
1
5%
11
24%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
3
16%
5
11%
61-75
9
47%
11
24%
76-90

Пропущено

25
16
15 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
6
24%
5
31%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
2
8%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4
Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9
ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1

Результаты матчей

Страсбург
ПСЖ

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Страсбург
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
15
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 13 5 1 46 - 16 44
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 Заявка 19 8 5 6 23 - 19 29
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Страсбург 2.1% (1)
    X 4.3% (2)
    ПСЖ 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    ПСЖ
    6.00
    Реклама, pari.ru
    4.66
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ

    Исход игры
    Страсбург
    2.1% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    ПСЖ
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    34% (16)
    0:2 ПСЖ
    19.1% (9)
    1:3 ПСЖ
    19.1% (9)
    0:1 ПСЖ
    8.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Страсбург
    ПСЖ
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный