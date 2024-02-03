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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Ренн
2:1
Второй тайм: 84'
Монпелье
0'
1:0
3' Гол
Террье Мартен
12' Желтая карточка
Модибо Саньян
30' Желтая карточка
Хазри Вахби
45' Желтая карточка
Трюффер Адриен
47' Желтая карточка
Минкарелли Дэвин Лукас
2:0
48' Пенальти
Мюинга Арно
53' Желтая карточка
Мюинга Арно
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Гуйри Амин
2:1
73' Гол
Саванье Тежи
80' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг

Ход матча

3'
Террье Мартен
1:0
12'
 
Модибо Саньян
30'
 
Хазри Вахби
45'
Трюффер Адриен
 
46'
Гуйри Амин
Дуэ Дезире
 
47'
 
Минкарелли Дэвин Лукас
48'
Мюинга Арно
2:0
53'
Мюинга Арно
 
65'
Гуйри Амин
 
68'
 
Хефти Сильван
Тшато Энзо
69'
 
Ферри Жордан
Шотар Жорис
69'
 
Карамо Янн
Фаяд Халил
72'
Йылдырым Бертуг
Мюинга Арно
 
72'
Блас Людовик
Террье Мартен
 
73'
2:1
Саванье Тежи
76'
 
Геген Аксель
Кулибали Танги
80'
Йылдырым Бертуг
 
82'
Матусива Азор
Буриго Бенжамен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 220 Количество передач 208
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 117
Ренн 84.6% (99)
X 12.8% (15)
Монпелье 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
5
Модибо
Саньян
29
Тшато
Энзо
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
22
Фаяд
Халил
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
10
Хазри
Вахби
Ренн
4-4-2
Монпелье
5-4-1

История личных встреч

Ренн
Монпелье

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Среднее время на гол

71
112

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

1.43
0.8

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
112

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 5 (4) 0.25
Мюинга Арно 5 (2) 0.25
Террье Мартен 3 0.15
Гуйри Амин 3 0.15
Дуэ Дезире 3 0.15
Блас Людовик 3 (1) 0.15
Салах Ибрагим 3 0.15
Трюффер Адриен 1 0.05
Ассиньон Лоренс 1 0.05
Доку Жереми 1 0.05
Ву Кристофер 1 0.05
Теате Артур 1 0.05
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.35
Саванье Тежи 6 (5) 0.3
Аль-Тамари Мусса 5 0.25
Норден Арно 2 0.1
Фаяд Халил 2 0.1
Эстев Максим 1 0.05
Хазри Вахби 1 0.05
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Куяте Кики 3 1
Эстев Максим 2 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Модибо Саньян 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Ренн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
3
Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
7
Ренн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Монпелье
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

30
21
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
4
13%
3
14%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
14%
6
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
8
36%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2
Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2
Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4

Результаты матчей

Ренн
Монпелье

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
10
9
8
11
1.5
5
14
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 Заявка 19 8 5 6 23 - 19 29
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 2:1 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 1:2 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 2:1 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 2:1 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
12.
Монпелье
 1:2 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 84'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 84'
    Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 83'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 83'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Матусива Азор
  • 82'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 78'
      Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 78'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Карамо Янн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 77'
      Матч возобновлен
    • 76'
      Кулибали Танги получил легкую травму, и его заменил Геген Аксель.
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Саванье Тежи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 75'
      Ферри Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Монпелье.
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    Прогнозы 117
    Ренн 84.6% (99)
    X 12.8% (15)
    Монпелье 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монпелье
    4.30
    6.25
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    5.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:1 Монпелье

    Исход игры
    Ренн
    84.6% (99)
    Ничья
    12.8% (15)
    Монпелье
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    41.9% (49)
    1:0 Ренн
    20.5% (24)
    2:0 Ренн
    14.5% (17)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    3:1 Ренн
    2.6% (3)
    1:2 Монпелье
    1.7% (2)
    3:2 Ренн
    1.7% (2)
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