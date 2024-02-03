Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Судье надоело, что Трюффер Адриен тянет время и он наказал его горчичником

49' Кулибали Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Омерагич Бечир . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Кулибали Танги создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Минкарелли Дэвин Лукас нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

42' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кулибали Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

40' Трюффер Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Удар от ворот произведет Ренн

38' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Команда Ренн довольна результатом к этому моменту.

30' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хазри Вахби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Монпелье

25' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Монпелье

18' Дуэ Дезире из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Теате Артур пробил со штрафного прямо в стенку

12' Модибо Саньян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Ренн

6' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн

3' Г О О О О Л - Террье Мартен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

3' ШТАНГА! Так было близко к голу - Террье Мартен нанес удар в каркас ворот!

2' Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля