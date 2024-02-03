Тур: 20. Стадион: Роазон Парк. Зрители: 24898 Главный судья: Вернис Матьё
0'
1:0
3' ГолТеррье Мартен
12' Желтая карточкаМодибо Саньян
30' Желтая карточкаХазри Вахби
45' Желтая карточкаТрюффер Адриен
47' Желтая карточкаМинкарелли Дэвин Лукас
2:0
48' ПенальтиМюинга Арно
53' Желтая карточкаМюинга Арно
65' Undefined phrase: football_event_Гуйри Амин
2:1
73' ГолСаванье Тежи
80' Желтая карточкаЙылдырым Бертуг
86' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
90'+6
Ход матча
3'
1:0
12'
30'
45'
46'
48'
2:0
53'
65'
68'
73'
2:1
80'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
395 Количество передач 404
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
29
Тшато
Энзо
22
Фаяд
Халил
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Защитник
-
38 Геген АксельЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ренн
Монпелье
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Среднее время на гол
71
112
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
1.43
0.8
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
112
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|5 (4)
|0.25
|Мюинга Арно
|5 (2)
|0.25
|Террье Мартен
|3
|0.15
|Гуйри Амин
|3
|0.15
|Дуэ Дезире
|3
|0.15
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.15
|Салах Ибрагим
|3
|0.15
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.05
|Доку Жереми
|1
|0.05
|Ву Кристофер
|1
|0.05
|Теате Артур
|1
|0.05
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.35
|Саванье Тежи
|6 (5)
|0.3
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.25
|Норден Арно
|2
|0.1
|Фаяд Халил
|2
|0.1
|Эстев Максим
|1
|0.05
|Хазри Вахби
|1
|0.05
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Мюинга Арно
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Эстев Максим
|2
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Ферри Жордан
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
4
Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
7
Ренн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
22
12
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
4
18%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
4
33%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
4
27%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
32
22
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
5
16%
3
14%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
3
9%
4
18%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
4
13%
6
27%
61-75
8
25%
3
14%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
13%
7
30%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
35%
2
9%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
5
22%
5
22%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2
Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2
Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4
Результаты матчей
Ренн
Монпелье
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
74
28
38
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
55
27
37
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
119
911
515
515
317
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|23 - 19
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 25
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Монпелье
Исход игры
Ренн
84.6% (99)
Ничья
12.8% (15)
Монпелье
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.9% (49)
1:0 Ренн
20.5% (24)
2:0 Ренн
14.5% (17)
1:1 Ничья
10.3% (12)
3:1 Ренн
2.6% (3)
1:2 Монпелье
1.7% (2)
3:2 Ренн
1.7% (2)
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