Тур: 20. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Батта Флоран
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
165 Количество передач 225
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
46 Монго ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Нант
Ланс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6 (2)
|0.3
|Молле Флоран
|4
|0.2
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.15
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коко Маркус
|1
|0.05
|Чиривелья Педро
|1
|0.05
|Кёмерт Эрай
|1
|0.05
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.05
|Аблин Маттис
|1
|0.05
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|4
|0.2
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.15
|Мачадо Дейвер
|3
|0.15
|Вахи Элю
|2
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.1
|Гилавоги Морган
|2
|0.1
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.05
|Кортес Оскар
|1
|0.05
|Томассон Адриен
|1
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.05
|Коста Давид
|1
|0.05
|Диуф Энди
|1
|0.05
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|6
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Медина Факундо
|6
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Дансо Кевин
|3
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Нант
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
3
Нант
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ланс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
3
14
Нант
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ланс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
4
67%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
20%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
8
40%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
2
10%
5
22%
76-90
Пропущено
30
19
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
1
3%
6
32%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
10
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4
Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0
Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0
Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1
Результаты матчей
Нант
Ланс
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нант
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
45
28
27
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
127
415
712
217
316
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|23 - 19
|30
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|0:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 30
|20
|13.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 25
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Ланс
Исход игры
Нант
21.2% (25)
Ничья
30.5% (36)
Ланс
48.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
65.77% (73)
Нет
34.23% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (31)
1:2 Ланс
23.7% (28)
0:1 Ланс
17.8% (21)
2:1 Нант
10.2% (12)
1:0 Нант
6.8% (8)
0:2 Ланс
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Нант
1.7% (2)
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