  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Нант
0:0
Перерыв
Ланс
0'
27' Желтая карточка
Кадевере Тино

Ход матча

12'
Паллуа Николя
Амьен-Аду Кельвен
 
27'
Кадевере Тино
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 165 Количество передач 225
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 118
Нант 21.2% (25)
X 30.5% (36)
Ланс 48.3% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Ланс
3.75
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
25
Молле
Флоран
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
15
Кадевере
Тино
17
Сиссоко
Мусса
31
Мохамед
Мостафа
30
Самба
Брис
2
Агилар
Рубен
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
Нант
4-4-1-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Нант
Ланс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
4:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.3
Молле Флоран 4 0.2
Саймон Мозес 3 (1) 0.15
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.2
Сотока Флориан 3 (2) 0.15
Мачадо Дейвер 3 0.15
Вахи Элю 2 0.1
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.1
Гилавоги Морган 2 0.1
Медина Факундо 1 0.05
Эль-Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Коста Давид 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Дуглас Гомес 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сиссоко Мусса 1 0
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Вахи Элю 5 1
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Нант
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
3
Нант
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ланс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

3
14
Нант
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ланс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
4
67%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
20%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
8
40%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
2
10%
5
22%
76-90

Пропущено

30
19
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
1
3%
6
32%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
10
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4
Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0
Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0
Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1

Результаты матчей

Нант
Ланс

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нант
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
7
4
15
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Ланс
 0:0 Заявка 20 8 6 6 23 - 19 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 0:0 Заявка 20 5 5 10 20 - 30 20
13.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Ланс
 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
12.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Ланс: 58%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 47'
    Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 46'
    Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ланс: 56%.
    • 45'
      Ланс контролирует мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 45'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Паллуа Николя должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      О, нет. Из многообещающей позиции Паллуа Николя из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 44'
      Молле Флоран из команды Нант подал угловой справа.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Нант 21.2% (25)
    X 30.5% (36)
    Ланс 48.3% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Ланс
    3.75
    Реклама, fon.bet
    3.40
    Реклама, pari.ru
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:0 Ланс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Ланс

    Исход игры
    Нант
    21.2% (25)
    Ничья
    30.5% (36)
    Ланс
    48.3% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    1:2 Ланс
    23.7% (28)
    0:1 Ланс
    17.8% (21)
    2:1 Нант
    10.2% (12)
    1:0 Нант
    6.8% (8)
    0:2 Ланс
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Нант
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нант
    Ланс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный