Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Нант

47' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

47' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Ланс

45' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Оооо... вот это был удар! Паллуа Николя должен был забить с этой позиции.

45' О, нет. Из многообещающей позиции Паллуа Николя из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

41' Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Оооо... вот это был удар! Мохамед Мостафа должен был забить с этой позиции.

39' Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Сиссоко Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

36' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Ланс

35' Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Хорошую попытку сделал Кадевере Тино . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет Ланс

34' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

30' Удар от ворот произведет Ланс

30' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Нант

29' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновлен

28' Мохамед Мостафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Рефери не любит споров - именно за это Кадевере Тино сейчас получил желтую

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Ланс

24' Чавес Джоаннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Нант

23' Чавес Джоаннер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант

20' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Нант

17' Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Диуф Энди из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Коста Давид бьет со штрафного в створ, но Альбан Ляфон держит все под контролем

13' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Амьен-Аду Кельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Амьен-Аду Кельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Чавес Джоаннер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

3' Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Нант

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Коста Давид

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля