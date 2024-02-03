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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Нант
0:1
Конец матча
Ланс
0'
27' Желтая карточка
Кадевере Тино
0:1
48' Гол
Коста Давид
61' Желтая карточка
Дуглас Гомес
82' Желтая карточка
Агилар Рубен
83' Желтая карточка
Дансо Кевин
90'+6

Ход матча

12'
Паллуа Николя
Амьен-Аду Кельвен
 
27'
Кадевере Тино
 
48'
0:1
Коста Давид
(Медина Факундо)
59'
Бамба Абдул-Кадер
Сиссоко Мусса
 
61'
Дуглас Гомес
 
78'
Аблин Маттис
Кадевере Тино
 
78'
Аппюа Стредер
Молле Флоран
 
78'
 
Фюльжени Анжело
Коста Давид
79'
 
Саид Уэсли
Вахи Элю
82'
 
Агилар Рубен
83'
 
Дансо Кевин
86'
 
Абдул-Самед Салис
Диуф Энди
86'
 
Айдара Массадио
Чавес Джоаннер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 378 Количество передач 524
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Нант 21.2% (25)
X 30.5% (36)
Ланс 48.3% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
25
Молле
Флоран
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
15
Кадевере
Тино
17
Сиссоко
Мусса
31
Мохамед
Мостафа
30
Самба
Брис
2
Агилар
Рубен
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
Нант
4-4-1-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Нант
Ланс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
4:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.3
Молле Флоран 4 0.2
Саймон Мозес 3 (1) 0.15
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.2
Сотока Флориан 3 (2) 0.15
Мачадо Дейвер 3 0.15
Вахи Элю 2 0.1
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.1
Гилавоги Морган 2 0.1
Коста Давид 2 0.1
Медина Факундо 1 0.05
Эль-Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сиссоко Мусса 1 0
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Вахи Элю 5 1
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 4 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Агилар Рубен 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Нант
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
3
Нант
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

3
14
Нант
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
60% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Ланс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
4
67%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
4
20%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
8
40%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
2
10%
5
21%
76-90

Пропущено

31
19
9 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
1
3%
6
32%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
10
32%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4
Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0
Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0
Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1

Результаты матчей

Нант
Ланс

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нант
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
8
1.5
4
5
2
9
2.5
2
7
1
10
3.5
1
8
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
7
13
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
13.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
14.
Тулуза
 Заявка 19 3 8 8 16 - 25 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
12.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Коста Давид из команды Ланс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Ланс: 58%.
  • 96'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Мохамед Мостафа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 94'
    Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Бамба Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 92'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Нант контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 90'
      Аппюа Стредер из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Нант: 42%, Ланс: 58%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 47'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 46'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ланс: 56%.
    • 45'
      Ланс контролирует мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 45'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Паллуа Николя должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      О, нет. Из многообещающей позиции Паллуа Николя из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 44'
      Молле Флоран из команды Нант подал угловой справа.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 42'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Нант начинает контратаку
    • 42'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 41'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 41'
      Зезе Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ланс контролирует мяч.
    • 40'
      Кадевере Тино из команды Нант в офсайде
    • 40'
      Нант контролирует мяч.
    • 40'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ланс: 56%.
    • 40'
      Ланс контролирует мяч.
    • 40'
      Оооо... вот это был удар! Мохамед Мостафа должен был забить с этой позиции.
    • 39'
      Самба Брис делает важнейший сейв!
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Сиссоко Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Франковски Пшемыслав наказан за толчок Кадевере Тино
    • 38'
      Нант контролирует мяч.
    • 38'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 37'
      Дуглас Гомес из команды Нант опасно и грубо сыграл. Франковски Пшемыслав пострадал.
    • 37'
      Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 35'
      Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Самба Брис делает важнейший сейв!
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Кадевере Тино. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ланс: 57%.
    • 34'
      Нант начинает контратаку
    • 34'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 34'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Нант контролирует мяч.
    • 33'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ланс контролирует мяч.
    • 32'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Ланс контролирует мяч.
    • 31'
      Судья свистит. Сиссоко Мусса атаковал сзади соперника. Это Медина Факундо заработал своей команде штрафной
    • 31'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 30'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ланс: 56%.
    • 30'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 29'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Мохамед Мостафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Мохамед Мостафа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
    • 27'
      Рефери не любит споров - именно за это Кадевере Тино сейчас получил желтую
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Нант начинает контратаку
    • 27'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 26'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Дуглас Гомес из команды Нант опасно и грубо сыграл. Вахи Элю пострадал.
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 49%, Ланс: 51%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 24'
      Чавес Джоаннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Нант пытается что-то создать.
    • 24'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Кадевере Тино
    • 24'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 23'
      Шанс! Сотока Флориан из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 23'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Паллуа Николя.
    • 23'
      Чавес Джоаннер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Кадевере Тино из команды Нант в офсайде
    • 22'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
    • 20'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Нант пытается что-то создать.
    • 20'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Кадевере Тино выиграл воздушное противоборство у Франковски Пшемыслав.
    • 20'
      Нант контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Ланс: 55%.
    • 20'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Кадевере Тино из команды Нант в офсайде
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 17'
      Шанс! Сотока Флориан из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 17'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Сиссоко Мусса.
    • 17'
      Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Диуф Энди из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Паллуа Николя из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Вахи Элю.
    • 16'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Чавес Джоаннер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 40%, Ланс: 60%.
    • 15'
      Коста Давид бьет со штрафного в створ, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 14'
      Дуглас Гомес из команды Нант опасно и грубо сыграл. Диуф Энди пострадал.
    • 13'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Кадевере Тино из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Амьен-Аду Кельвен получил травму и заменен. Паллуа Николя выходит на поле.
    • 12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Амьен-Аду Кельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Амьен-Аду Кельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ланс: 57%.
    • 10'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Сотока Флориан
    • 9'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Сотока Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Франковски Пшемыслав нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      Чавес Джоаннер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Нант контролирует мяч.
    • 7'
      Агилар Рубен из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Кадевере Тино заработал фол
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 6'
      Кадевере Тино из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Чавес Джоаннер.
    • 5'
      Сиссоко Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 47%, Ланс: 53%.
    • 4'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 4'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Чавес Джоаннер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
    • 3'
      Диуф Энди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Кадевере Тино из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
    • 2'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 2'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Коста Давид!
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Нант 21.2% (25)
    X 30.5% (36)
    Ланс 48.3% (57)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:1 Ланс

    Исход игры
    Нант
    21.2% (25)
    Ничья
    30.5% (36)
    Ланс
    48.3% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    1:2 Ланс
    23.7% (28)
    0:1 Ланс
    17.8% (21)
    2:1 Нант
    10.2% (12)
    1:0 Нант
    6.8% (8)
    0:2 Ланс
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Нант
    1.7% (2)
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